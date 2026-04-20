Keine Verhandlungen, der Iran wird Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, der Krieg wird eskalieren

Larry Johnson

Nun, das hat nicht allzu lange gedauert. Der trügerische Optimismus vom Freitag über einen unmittelbar bevorstehenden Friedensvertrag mit dem Iran – ausgelöst durch Donald Trumps Behauptungen, der Iran habe einer Kapitulation vor den US-Forderungen zugestimmt – bescherte dem US-Aktienmarkt einen wilden Kursanstieg und ließ die Ölpreise abstürzen. Wieder einmal zeigt sich, dass Trump lediglich die Finanz- und Rohstoffmärkte manipuliert und wohlhabende Insider begünstigt hat.

Es wird keine weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran geben, bis die USA ihre Seeblockade aufheben und den zehn Punkten entsprechen, die der Iran vor zwei Wochen vorgelegt hat.

Am Sonntag erklärte der Iran, er werde wegen der amerikanischen Forderungen und der anhaltenden Seeblockade im Golf nicht an einer zweiten Verhandlungsrunde in Pakistan mit den USA in dieser Woche teilnehmen:

„Der Iran erklärte, sein Fernbleiben von der zweiten Verhandlungsrunde sei auf das zurückzuführen, was er als überzogene Forderungen Washingtons, unrealistische Erwartungen, ständige Haltungsänderungen, wiederholte Widersprüche und die anhaltende Seeblockade bezeichnete, die er als Verletzung des Waffenstillstands betrachtet“, teilte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA mit.

Die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA verschlechterten sich am Sonntag weiter, als das iranische Handelsschiff TOUSKA, das sich auf dem Weg in den Iran befand, von der US-Marine abgefangen und aufgebracht wurde. Das Schiff hatte das Arabische Meer in Richtung Golf von Oman überquert. Kplers Karte zeigt den zuletzt erfassten Standort des Schiffes, der fünf Stunden zurückliegt (siehe oben). Das Entern des Schiffes erfolgte in internationalen Gewässern. Das Schiff steht unter US-amerikanischen, britischen und EU-Sanktionen. Der Iran kündigt Vergeltung an.

Unterdessen kontrolliert der Iran weiterhin, wer durch die Straße von Hormus fahren darf. Die drei iranischen Bedingungen für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus bleiben bestehen:

1️⃣ Die Schiffe müssen Handelsschiffe sein, Kriegsschiffe sind VERBOTEN. Weder die Schiffe noch ihre Ladung dürfen mit feindlichen Ländern in Verbindung stehen.

2️⃣ Die Schiffe müssen eine vom Iran festgelegte Route nehmen.

3️⃣ Die Durchfahrt der Schiffe muss mit den iranischen Kräften koordiniert werden, die für die Passage zuständig sind.

Während ich dies am späten Sonntagabend in Florida schreibe, bemerkte ein iranischer Telegram-Kanal, dass der Iran in den nächsten 48 Stunden von dichter Bewölkung bedeckt sein wird … was eine ausgezeichnete Deckung für den Start einer neuen Runde ballistischer Raketen auf US-amerikanische und israelische Ziele bieten würde.

Trump droht erneut damit, einen massiven Angriff auf iranische Stromnetze und Brücken durchzuführen. Der Iran seinerseits hat seine ballistischen Raketen bereits für Vergeltungsschläge gegen die arabischen Golfstaaten programmiert. Sollte es dem Iran gelingen, die Stromversorgung in Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten weitgehend zu zerstören, wird das Leben in diesen Ländern – ohne Klimaanlagen – bis Mitte Mai unerträglich werden. Professor Marandi weist zu Recht darauf hin, dass die hohen Temperaturen in diesen Ländern eine Massenevakuierung erzwingen werden. Der Iran hingegen verfügt aufgrund seiner Gebirge über ein anderes Wettermuster und ist nicht von den glühenden Temperaturen geplagt, die für einen arabischen Golfstaat im Spätrühling und Frühsommer typisch sind.