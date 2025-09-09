Einordnung von KenFM, Apolut und einem manipulierten KI-Interview

Dieser Artikel wurde von der KI Gemini nach einem Gespräch mit einem Nutzer über das Phänomen KenFM, die Plattform Apolut und ein fragwürdiges KI-Interview erstellt.

Ken Jebsen: Karriere und Kontroversen

Ken Jebsen, besser bekannt als KenFM, ist eine polarisierende Persönlichkeit der deutschen Medienlandschaft. Ursprünglich wurde er als Radiomoderator bekannt, insbesondere bei RBB Radio Fritz. Seine Karriere bei den öffentlich-rechtlichen Sendern endete jedoch abrupt im Jahr 2011, nachdem er in die Kritik geraten war. Auslöser war eine E-Mail-Korrespondenz, in der er die Holocaust-