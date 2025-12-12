KI als Richter über Leben und Tod: YouTube-CEO will Kontrolle komplett an Algorithmen abgeben

Das Unternehmen, das eine globale Bühne für menschlichen Ausdruck aufgebaut hat, möchte zunehmend, dass Algorithmen entscheiden, wer das Mikrofon behalten darf.

Christina Maas

YouTube-CEO Neal Mohan, frisch als TIME’s CEO des Jahres 2025 ernannt, setzte sich kürzlich mit dem Magazin zusammen, um einen Meisterkurs in unternehmerischem Optimismus zu geben.

Mit der Begeisterung von jemandem, dessen alltägliches Video noch nie wegen „grafischer Inhalte“ markiert wurde, weil er zu herzhaft gelacht hat, beschrieb Mohan den „Nordstern“ seines Unternehmens als „jedem eine Stimme geben“.

Dann erklärte er, ohne mit der Wimper zu zucken, wie künstliche Intelligenz YouTubes bereits berüchtigte Zensurmaschine aufrüsten wird.

„KI wird eine völlig neue Klasse von Creators hervorbringen, die das heute nicht können, weil sie nicht die Fähigkeiten oder die Ausrüstung haben“, sagte er. „Aber die gleiche Regel wird gelten, nämlich, dass es gute und schlechte Inhalte geben wird, und es wird an YouTube und unserer Investition in Technologie und Algorithmen liegen, das in den Vordergrund zu bringen.“

YouTube möchte die Seite mit KI-generierten Inhalten füllen und gleichzeitig andere KI einsetzen, um zu beurteilen, was online bleiben darf. Der Kreis des Plattformlebens, geleitet von Code, geformt von Code, aufgeräumt von mehr Code.

Und wenn es darum geht, Creators ganz zu entfernen? Auch das ist Teil des Plans.

„KI wird unsere Fähigkeit, regelverletzende Inhalte zu erkennen und durchzusetzen, verbessern, präziser machen und in die Lage versetzen, mit dem Umfang umzugehen“, behauptete Mohan. „Jede Woche werden die Fähigkeiten buchstäblich besser.“

Mohan spricht von einem KI-System, das bereits Creators auf der ganzen Plattform fälschlicherweise ausgelöscht hat, wobei YouTube seine Rolle je nach Pressemitteilung herunterspielt oder direkt widerspricht.

Für ein Unternehmen, das angeblich versucht, „jedem eine Stimme zu geben“, hat es viel Zeit damit verbracht, diese zu löschen.

Mohans Interviews lesen sich wie ein Science-Fiction-Drehbuch, in dem ein wohlwollender Oberherr darauf besteht, dass die Maschinen hier sind, um zu helfen. In der Zwischenzeit kämpfen YouTuber in der realen Welt für das digitale Äquivalent von Habeas Corpus.

Dann ist da Enderman, ein auf Technologie und Malware spezialisierter Creator mit über 350.000 Abonnenten. Sein Kanal wurde geschlossen, nachdem YouTube ihn fälschlicherweise mit einem anderen, nicht verwandten Kanal in Verbindung gebracht hatte, der wegen Urheberrechtsverstößen beanstandet worden war.

Die gleiche Geschichte für den Gaming-Kanal Scrachit Gaming und den Animations-Creator 4096. Alle drei wurden durch YouTubes Moderation-System mit einer Phantombedrohung eines Kanals verknüpft und beendet.

Nach Gegenreaktionen wurden ihre Kanäle im November wiederhergestellt. YouTube besteht darauf, dass dies keine KI-Entscheidungen waren. Ein Sprecher sagte gegenüber Mashable, diese Löschungen seien „nicht durch automatisierte Maßnahmen bestimmt“ worden.

Aber im November aktualisierte YouTube leise seine FAQ zu „Inhaltsmoderation & Einsprüchen“ und gab zu, dass es „sowohl Automatisierung als auch Menschen einsetzt, um verwandte Kanäle zu erkennen und zu beenden“. Also, was stimmt jetzt? Menschliches Versagen oder Robotersabotage? Sie werden es nicht sagen. Sie hoffen, dass es niemand bemerkt.

Der beliebte YouTuber MoistCr1TiKaL brauchte kein Komitee, um ein Urteil über Mohans Vision zu fällen.

„Wir haben auf YouTube nichts Positives als Ergebnis dieser KI-Tools gesehen, von denen Neal so hoch spricht. Sie sind im Moment eine verdammte Geißel“, sagte er. „KI sollte niemals in der Lage sein, Richter, Jury und Henker zu sein… Neal scheint eine andere Vision im Kopf zu haben.“

Er liegt nicht falsch. YouTubes KI bildete sich ein, dass ein Clip des Horror-Gamers SpooknJukes, der lacht, „grafischer Inhalt“ sei. Sie entmietarisierte das Video, kennzeichnete es mit einer Altersbeschränkung und zwang den Creator, das Lachen herauszuschneiden, um die Monetarisierung zurückzubekommen. Ja, Lachen.

Screenshot eines Social-Media-Posts, in dem sich ein Nutzer beschwert, dass seine Stream-Highlights wegen „gewalttätiger grafischer Inhalte“ altersbeschränkt wurden, obwohl der markierte Zeitstempel eine Nahaufnahme von ihm beim Lachen ist, mit einem eingebetteten YouTube-Richtlinien-Dialog, der das angehaltene Video, eine Altersbeschränkungsmeldung und Metadaten zu Aufrufen/Zeit am unteren Rand zeigt.

Im Oktober wurden die Videos der Tech-YouTuber Britec09 und CyberCPU Tech entfernt, weil sie zeigten, wie man Windows 11 ohne Microsoft-Konto installiert. YouTube sagte, die Tutorials seien „schädlich oder gefährlich“. Die Videos wurden einen Monat später stillschweigend ohne Entschuldigung wiederhergestellt.

Und für Pokémon-Creator SplashPlate? Ein „Low-Value“-Inhaltsverstoß löschte seinen Kanal am 9. Dezember von der Landkarte. Er wurde am nächsten Tag wiederhergestellt. Ein weiterer Treffer-und-Flucht-Vollzug durch ein KI-System, das sich „jede Woche verbessert“, laut Mohan.

Mohan kann sagen, dass YouTube darum geht, „jedem eine Stimme zu geben“, aber die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Kanäle werden versehentlich beendet. Einsprüche dauern Tage oder Wochen, wenn sie überhaupt geprüft werden. Öffentliche Empörung ist zur einzigen zuverlässigen Methode des Tech-Supports geworden. Account verloren? Hoffen Sie besser, dass Sie auf X im Trend liegen.

Das ist kein Wachstumsschmerz eines neuen Moderations-Tools. Es ist YouTubes tatsächlicher Plan. Inhaltserstellung automatisieren, Inhaltsüberwachung automatisieren und Nutzerentfernung automatisieren. Dieselbe Plattform, die Karrieren startete, indem sie Amateuren freie Rede ermöglichte, stellt nun sicher, dass Maschinen entscheiden, wer bleiben darf.

Und wenn Sie einer der wenigen Unglücklichen sind, die von diesem System ins Visier genommen werden? Machen Sie sich keine Sorgen. YouTubes „Nordstern“ ist es immer noch, Ihnen eine Stimme zu geben. Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihre Stimme algorithmisch konform klingt, für Bots nicht anstößig ist und sich nicht von der Art „neuer Creator“ unterscheidet, die YouTubes KI in Massen produzieren wird.

KI ist hier, um zu helfen. Fragen Sie einfach die Leute, die sie noch nicht markiert hat.