Derzeit scheint der Sieg Russlands in der Schlacht um den Donbass unvermeidlich zu sein. Danach wird Moskau entweder weiter nach Westen in Richtung Dnjepr vorrücken oder einen Waffenstillstand in Betracht ziehen, wenn die vorgeschlagenen Bedingungen es ihm ermöglichen, die Ziele seiner Sonderoperation mit diplomatischen Mitteln voranzubringen.

Zwei aktuelle Nachrichten bestätigen, dass Kiew in seinem Konflikt mit Russland verliert, weshalb die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) in den letzten Wochen ihr Narrativ entschieden geändert haben und der Grund für die Spekulationen sind, dass die „Großen Drei“ der EU bei ihrem Besuch in der Hauptstadt ihres Landes mit Zelenski einen möglichen Waffenstillstandsplan erörtern könnten. Es handelt sich um die erschütternde Statistik seines Chefberaters Arakhamia, wonach Kiew in der Schlacht um den Donbass täglich mehr als 1.000 Opfer zu beklagen hat, und um die lächerliche Forderung seines anderen Beraters Podoljak, die nach Schätzungen des Guardian der Hälfte der US-Raketenwerfer und praktisch allen Haubitzen entspricht.

Es gibt keine Möglichkeit, dass Kiew seine derzeitige Verlustrate unbegrenzt aufrechterhalten kann, und es besteht auch keine realistische Chance, dass die USA ihre Bestände leeren, indem sie vor der Forderung ihres Stellvertreters kapitulieren. Im Gegensatz dazu macht die laufende militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine trotz falscher Behauptungen im letzten Vierteljahr, Russland habe keine Munition mehr und ein Drittel seiner Streitkräfte sei vernichtet, langsam, aber stetig spürbare Fortschritte vor Ort. Das Fazit ist, dass über die Kampagne bisher nichts als Lügen verbreitet wurden, bis die Wahrheit vor ein paar Wochen nicht mehr zu leugnen war.

In den westlichen Medien und auf offizieller Ebene ist eine spürbare Panik über den Verlauf des Ukraine-Konflikts zu beobachten, die sich auch in der öffentlichen Meinung in Europa widerspiegelt. Einem Bericht zufolge, der gerade vom European Council on Foreign Relations veröffentlicht wurde, wollen mehr Europäer Frieden als eine Bestrafung Russlands. Es wird erwartet, dass dieses Verhältnis weiter zunehmen wird, da die Wahrnehmungsmanager das „offizielle Narrativ“ weiter an die Wahrheit anpassen, was mit mehr öffentlichen Diskussionen über einen Waffenstillstand einhergehen könnte, wie sie das einflussreiche Magazin Politico diese Woche eindrucksvoll anzustoßen versuchte.

Das westliche Zielpublikum der MSM ist vielleicht so sehr mit den täglichen Ereignissen beschäftigt, dass viele nicht bemerkt haben, wie stark sich die Berichterstattung ihrer „vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen“ über diesen Konflikt in den letzten Wochen verändert hat. Sie täten gut daran, sich zu fragen, warum sie nicht schon früher über die Wahrheit informiert wurden, auch wenn das wahrscheinlich nur wenige tun werden, da sie über die Jahre darauf programmiert wurden, doppelt zu denken, wenn sie mit „politisch unbequemen“ Fakten konfrontiert werden. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wie radikal sich das „offizielle Narrativ“ zu verändern beginnt.

Es ist in der Tat möglich, dass dies vom militärisch-industriellen Komplex ausgenutzt wird, um noch mehr Militärhilfe für Kiew zu fordern, aber es ist auch möglich, dass die westliche Öffentlichkeit endlich von allem genug hat und deshalb dem Konflikt nun vergleichsweise mehr Beachtung schenkt als zuvor. Wenn die zweitgenannte Möglichkeit auch nur teilweise glaubwürdig ist, dann deutet dies darauf hin, dass Kiew bereits den größten Teil der ausländischen Unterstützung erhalten haben könnte, die seine Geldgeber zu geben bereit sind. Angesichts der schockierend hohen Zahl von Opfern und der lächerlichen Waffenforderungen dürften nur wenige bereit sein, noch mehr Geld in die Region zu stecken.

