Da das Weiße Haus ständig Spannungen mit Russland und China provoziert, warnte der Doyen der amerikanischen Außenpolitik, Henry Kissinger, Washington letzte Woche dramatisch, entweder einem neuen internationalen System zuzustimmen oder die Spannungen weiter voranzutreiben, die dann zu einer ähnlichen Situation wie am Vorabend des Ersten Weltkriegs führen.

In einem Chatham-House-Webinar mit dem ehemaligen britischen Außenminister Jeremy Hunt am vergangenen Donnerstag forderte der 97-jährige Kissinger die USA auf, ein Gleichgewicht mit den bestehenden globalen Kräften zu schaffen und fügte hinzu:

„Wenn man sich vorstellt, dass sich die Welt auf einen endlosen Wettbewerb einlässt, der auf der Dominanz desjenigen beruht, der im Moment überlegen ist, dann ist ein Zusammenbruch der Ordnung unvermeidlich. Und die Folgen eines Zusammenbruchs wären katastrophal.“

Der erfahrene Diplomat forderte die USA auf, zu verstehen, dass es nicht für jedes Problem „endgültige Lösungen“ gibt und warnte:

„Wenn wir uns in diesem Punkt nicht mit China verständigen, dann werden wir uns in einer Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg befinden, in der es immer wieder Konflikte gibt, die sofort gelöst werden, aber irgendwann gerät einer davon außer Kontrolle.“

Die Idee, dass die USA aufhören sollten, allen anderen ihren Willen aufzuzwingen, wird in Washington jedoch nicht leicht akzeptiert werden. Das beweist die scharfe Rhetorik und die persönlichen Beleidigungen, die US-Präsident Joe Biden ständig gegen seine russischen und chinesischen Amtskollegen Wladimir Putin und Xi Jinping ausspricht.

Der hochrangige chinesische Beamte Yang Jiechi sagte dem US-Außenminister Anthony Blinken am 18. März in Alaska, dass „die Vereinigten Staaten nicht die Qualifikation haben zu sagen, dass sie mit China aus einer Position der Stärke sprechen wollen.“ Dann sagten der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi Tage später, am 22. März, während ihres Treffens in Peking, kühn, dass sie „gemeinsam den Multilateralismus schützen, das internationale System mit der UNO als Kern und die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung aufrechterhalten, während sie einseitige Sanktionen sowie die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder entschieden ablehnen.“

Kissingers Karriere ist mit Blut gewaschen, wenn wir uns an seine Unterstützung Pakistans während des Unabhängigkeitskrieges von Bangladesch erinnern, trotz des Massakers an Hunderttausenden von Menschen und Massenvergewaltigungen; er orchestrierte einen Militärputsch in Chile, um den demokratisch gewählten Allende zugunsten der Pinochet-Diktatur abzusetzen; er unterstützte stillschweigend Indonesiens Massentötung von Hunderttausenden von Osttimoresen; und er segnete die Invasion der Türkei in Nordzypern ab, die zu 200.000 griechischen Flüchtlingen ohne Rückkehrrecht führte – neben vielen anderen Dingen.

Seine jüngste Äußerung über die USA und das internationale System ist jedoch eigentlich ein ausgereifter Vorschlag, der dem Weltfrieden zuträglich wäre, wenn die Biden-Administration seinen Rat annimmt, dass sich die globale Ordnung verändern müsse. Es ist unwahrscheinlich, dass Washington bereit ist, seine Hard- und Soft-Power-Aggression einseitig zu beenden, da es fälschlicherweise glaubt, eine unipolare Ordnung aufrechterhalten zu können.

Es ist für Großmächte immer schwierig zu akzeptieren, dass sich die Welt verändert hat, besonders wenn es zu ihrem Nachteil ist. Das Verhalten der Biden-Administration, die bewusst eine bedrohliche und unangemessene Rhetorik einsetzt, zeigt, dass sie ein multipolares Weltsystem nicht rational akzeptieren wird, zumal Russophobie und Sinophobie auf dem Vormarsch sind.

Persönliche Beleidigungen gegen Putin und Xi sind ein Ausdruck amerikanischer Ohnmacht, vor allem wenn man bedenkt, dass die USA historisch gesehen diese Art von Rhetorik nicht betrieben haben, als sie auf dem Zenit ihrer Macht standen. Die USA sind nicht mehr die einzige Supermacht der Welt, und ihre Rivalen akzeptieren solche Aggressionen nicht mehr, was genau der Grund dafür ist, dass die chinesische Delegation, die letzten Monat nach Alaska gereist ist, klar erklärt hat, dass sie keine Sprache der Gewalt akzeptiert.

Ein zusätzliches Problem für die USA ist die Frage, ob ihre Verbündeten ihre Beziehungen zu China und Russland belasten und ob sie akzeptieren, in Konflikte mit ihnen hineingedrängt zu werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die wichtigsten europäischen Länder den Forderungen der USA widersetzen werden. Dies zeigt sich in der Nord-Stream-2-Frage, wo die amerikanischen Versuche, den Bau zu verhindern, auf den Widerstand wichtiger Länder der Europäischen Union stoßen, trotz der endlosen Beschwerden kleinerer Länder wie Litauen und Polen.

Robert Gates, ehemaliger Direktor der CIA und US-Verteidigungsminister, gab kürzlich in einem Interview mit der Washington Post zu, dass Sanktionen gegen Russland den USA nichts nützen. In „The National Interest“ beschreibt Robert Kaplan Russland als ein „Problem aus der Hölle“, weil es nicht zu bändigen sei. Kaplan nennt Gründe, warum es notwendig sei, dass Russland „von seiner einseitigen Allianz mit China abrückt“ und ein Gleichgewicht mit den USA findet.

Washingtons fehlgeleitete Aggressionspolitik zur Aufrechterhaltung einer unipolaren Weltordnung wirke sich zugunsten Chinas und Russlands aus, insbesondere bei der Beschleunigung ihrer Zusammenarbeit. Der Westen kann die wirtschaftliche Macht Chinas oder die militärische Macht Russlands nicht mehr unterdrücken. Militärstrategen im Westen sind sich bewusst, dass die russisch-chinesische Kooperation durch nichts zu kompensieren ist. Letztlich wird Washington auf eine Strategie zurückgreifen müssen, die Kissingers Vorschlag ähnelt, ein Gleichgewicht zu finden, aber auch die entstandene multipolare Realität zu akzeptieren.