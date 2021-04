Wie eine US-geführte Un-Holly-Allianz die Normalisierung Syriens verhindert

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn es einen großen Stolperstein auf dem Weg zu einer Vereinigung Syriens und einer Normalisierung zurück zu den Vorkriegsjahren gibt, dann ist es die anhaltende Präsenz ausländischer Streitkräfte in Syrien und die Unterstützung, die sie weiterhin dschihadistischen Elementen und Milizen gewähren, die weiterhin versuchen, die Regierung Assad zu stürzen. Ihre Anwesenheit entspricht daher nicht nur ziemlich genau der zugrundeliegenden Logik der US-amerikanischen und türkischen Militärinterventionen in Syrien, sondern sie sind weiterhin die Hauptinstrumente eines geopolitischen Spiels, das die Interventionskräfte unter Führung der USA in Syrien gegen Syrien und seine wichtigsten Verbündeten, den Iran und Russland, spielen. Dies wurde kürzlich vom ehemaligen US-Botschafter und Sonderbeauftragten für das Syrien-Engagement, James Jeffrey, in einem Interview mit dem US-Regierungssender Public Service Broadcasting (PBS) bestätigt, in dem er mit den Worten zitiert wurde, dass militante und dschihadistische Gruppierungen wie Hay’at Tahrir al-Sham (in der Russischen Föderation verboten) ein „Aktivposten“ für Amerikas gesamte Syrien-Strategie, die sich derzeit territorial auf Idlib konzentriert, gegen Iran und Russland bleiben.

„Sie sind die am wenigsten schlechte Option der verschiedenen Optionen auf Idlib, und Idlib ist einer der wichtigsten Orte in Syrien, der im Moment einer der wichtigsten Orte im Nahen Osten ist“, sagte Jeffrey in einem Interview am 8. März.

Es ist auch eine bekannte Tatsache, dass die Türkei solche Elemente in Syrien mit dem einzigen Ziel unterstützt, Assad eine vollständige Kontrolle über sein Land zu verweigern.

Nicholas Heras, Senior Analyst und Programmleiter für Autoritarismus am Newlines Institute for Strategy and Policy, sagte kürzlich in einem Interview, dass „HTS ohne türkische Unterstützung nicht überleben kann, so einfach ist das“, und fügte hinzu, dass „die bedeutende militärische Investition der Türkei zum Schutz von Idlib der Schlüsselfaktor ist, der diese Region davor bewahrt, wieder unter die Kontrolle von Assad und seinen Verbündeten zu fallen.“ Sollte Idlib also wieder an Assad zurückfallen, würde dies die türkische Position in Syrien grundlegend erschüttern und die Fähigkeit der USA, mit ihren militärischen Kräften Teile des syrischen Territoriums zu kontrollieren, weiter einschränken.

Um diese Eventualität zu vermeiden, schicken die USA weiterhin Verstärkungen und voll beladene Lastwagen mit Waffen in die syrische Region Jazirah im Nordosten. Dass diese Waffen zur Stärkung dschihadistischer Verbände verwendet werden könnten, ist durchaus möglich, da die USA, wie oben erwähnt, Gruppen wie HTS weiterhin als „Vermögenswerte“ behandeln.

In einem separaten Interview, das dem US Public Broadcasting Service (PBS) gegeben wurde, bestätigte der Leiter von HTS, Abu Mohammad Jolani, wie die Gruppe weiterhin daran arbeitet, Assad zu stürzen, und wie sie sich wiederholt mit den syrischen und russischen Streitkräften anlegt. Jolani bestätigte, dass seine Gruppe keine Bedrohung für die USA darstelle.

Der PBS-Bericht wies auch darauf hin, dass Idlib in den letzten Jahren von syrischen, russischen und iranischen Streitkräften angegriffen wurde, wobei die Türkei Oppositionsgruppen unterstützt, einschließlich, manchmal, Jolani’s.

Die Unterstützung der Türkei für die HTS erklärt, warum sie bisher davon abgesehen hat, die Gruppe in einer Region anzugreifen, die seit geraumer Zeit unter ihrer Kontrolle steht. Die Berechnungen der USA sind grob und einfach: Die Vorteile, die sich aus einer direkten Unterstützung von Gruppen wie HTS ergeben, überwiegen die Vorteile, die reguläre und nicht-radikale Milizen wie die Syrian Democratic Forces/Kurdish Militias bringen können. Die Aufrechterhaltung starker Verbindungen zu Gruppen wie der HTS verhindert auch, dass die US-Türkei-Allianz in heißes Wasser gerät, da die Türkei ihre eigenen Vorbehalte gegenüber der Präsenz kurdischer Milizen in der Nähe ihrer Grenzregionen hat.

Darüber hinaus bleibt die Tatsache, dass die US-Türkei-Allianz darauf abzielt, Syrien in einen Sumpf für den Iran und Russland zu verwandeln, die Unterstützung für solche radikalen Gruppen ist der Schlüssel.

Mit anderen Worten, es bleibt dabei, dass die Biden-Administration beabsichtigt, an der einstigen Politik der Schwächung von Damaskus zugunsten ihrer in Idlib ansässigen „Aktivposten“ festzuhalten. Das zeigt sich an dem plötzlichen Interesse der Medien des US-Establishments an der HTS und Abu Mohammed al-Jolani und an der Art und Weise, wie er und seine Truppe nicht nur vereinnahmt, sondern auch als eine „nicht bedrohliche“ Einheit dargestellt werden, die den US-Interessen tatsächlich besser dienen könnte als andere verfügbare Optionen.

Kontrolle über die Wirtschaft

Während die USA diese „Mittel“ nutzen, um die territoriale Vereinigung Syriens und die Rückkehr zur Normalisierung zu verhindern, kontrollieren sie auch weiterhin etwa 90 Prozent des syrischen Öls und anderer wirtschaftlicher Ressourcen, um die wirtschaftliche Erholung des Landes ebenfalls zu behindern.

Der syrische Ölminister sagte kürzlich: „Der Ölsektor wurde vor allem deshalb ins Visier genommen, weil er die Haupteinnahmequelle für die syrische Wirtschaft ist.“

Die anhaltende Wirtschaftskrise macht es für Gruppierungen wie die HTS einfacher, neue Rekruten aus den eigenen Reihen zu finden.

Wie es die Ironie will, wird Syriens Öl, das zuvor von Daesh (in Russland verboten) gestohlen wurde, nun unter der Ägide einer Besatzungsmacht gestohlen, wodurch der syrische Staat Milliarden von Dollar an Einnahmen verliert.

Durch die Kontrolle von 90 Prozent der syrischen Ölproduktion wollen die USA nicht nur das vom Krieg zerrissene Land verarmt halten, sondern auch verhindern, dass Russland in die Ölförderung in Syrien einsteigt und sich so im Nahen Osten fest etabliert. Letztes Jahr im September 2020 genehmigte das syrische Parlament Verträge zur Ölexploration mit zwei russischen Unternehmen, um die vom Krieg betroffene Industrie anzukurbeln und Einnahmen für den Wiederaufbau nach dem Krieg zu generieren.

Die Tatsache, dass die US-Streitkräfte in Kombination mit kurdischen Milizen weiterhin den größten Teil des Öls kontrollieren, bedeutet jedoch, dass ein Wiederaufbau Syriens nach dem Krieg durch lokal erzeugte, wenn auch spärliche, Ressourcen nicht möglich ist.

In vielerlei Hinsicht spielen die USA und ihre Verbündeten daher weiterhin dasselbe finstere „Regimewechsel“-Spiel, das den Krieg in Syrien im Jahr 2011 eigentlich ausgelöst hatte.