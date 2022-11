Klimakult-Treffen ist alles über Entvölkerung

Die Lösung für ANDERE ist, ’nun ja, ganz mit dem Essen aufzuhören‘.

„Lasst sie Kuchen essen“, ein berühmtes Zitat von Jean-Jacques Rousseau, das Marie Antoinette zugeschrieben wird, ist zu einem allgemeingültigen Kürzel für die totale Missachtung einer Monarchin gegenüber ihren hungernden Bürgern geworden, die stehlen und auf den Straßen ihr Unwesen treiben, um zu überleben. Die Staats- und Regierungschefs der Welt begehen diese Woche bei ihrem opulenten Aufenthalt im ägyptischen Sharm El Sheikh anlässlich der COP27, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, denselben Fauxpas.

Während sie das weltweit beste Essen zu sich nehmen und sich an luxuriösen Tourismusangeboten erfreuen, werden sie nach der Konferenz, Milliarden von Menschen erzählen, dass der einzige Weg, die „Klimakrise“ zu bekämpfen, darin besteht, kein Fleisch mehr zu essen, die Produktion von Düngemitteln auf der Basis fossiler Brennstoffe einzustellen und, nun ja, ganz mit dem Essen aufzuhören. Beim malthusianischen Klimakult geht es nicht darum, die Welt zu retten – es geht nur um Entvölkerung.

Wenn die Welt der Lügen und der Energiearmut überdrüssig ist, werden diese Führer dann eine „Klima-Amnestie“ fordern, so wie die Pandemie-Amnestie, die jetzt verzweifelt von den US-Führern gesucht wird, die die Schulen in den Lockdown schicken? Wahrscheinlich schon. Aber das haben sie nicht verdient.

Es gibt fast acht Milliarden Menschen, die von der COP27-Konvention betroffen sein werden. Davon leben 800 Millionen Menschen immer noch in bitterer Armut und haben keinen Zugang zu Elektrizität. 3,3 Milliarden Menschen haben Zugang zu weniger Strom als der durchschnittliche amerikanische Kühlschrank. Während die 30.000 globalistischen Eliten vor dem falschen Gott der Netto-Null-Agenda niederknien, müssen Milliarden von Menschen hungern und haben keinen Brennstoff, um sich in diesem Winter warm zu halten. Diese Knappheit wird durch die Dekarbonisierungsagenda angetrieben, die die politische Elite auf der ganzen Welt durchdrungen hat.

Die Medien und die führenden Politiker der Welt haben die Menschen als „Feinde“ des Planeten dargestellt. Diese unmenschlichen Botschaften waren so effektiv, dass es eine riesige Anhängerschaft junger Menschen gibt, die wirklich glauben, dass sie keine Zukunft haben und alles tun werden, was man ihnen sagt – einschließlich auf der Straße sitzen und Krankenwagen blockieren, um zu protestieren, Suppe und Kuchen auf unbezahlbare Gemälde werfen, sich an jede Oberfläche kleben und objektiv falsche Propaganda wiederholen. Sie haben das Cool-Aid getrunken und merken nicht, dass die Politik, für die sie eintreten, Leben zerstört, ohne das Klima auch nur im Geringsten zu beeinflussen.

Trotzdem sind Länder – entwickelte und unentwickelte – auf den Klima-Zug aufgesprungen und fordern Billionen von Dollar für Klimafinanzierung und Reparationen. Afrikas politische Elite mag die Bestechungsgelder begrüßen, aber die Regierten sollten gewarnt sein. Deutschland erklärte, dass es sich von fossilen Brennstoffen verabschieden und zu 100 % auf erneuerbare Energien umstellen wolle, doch nachdem es über 20 Jahre hinweg 500 Milliarden Dollar ausgegeben hatte, fiel der Anteil fossiler Brennstoffe an der Energieversorgung des Landes von 86 % auf 79 % – eine winzige Veränderung, die die enormen Kosten kaum wert ist. Angesichts der drohenden Stromausfälle im kommenden Winter in ganz Europa und der zunehmenden Zahl von Erfrierungstoten im Winter scheint es, als würden die deutschen Energieerzeuger langsam aufwachen. Anfang des Monats wurde berichtet, dass im Rahmen der Bemühungen um eine bessere Energieversorgung ein Windpark abgerissen wurde, um an die darunter liegende Kohle zu gelangen.

In der vergangenen Woche war die Forderung der Linken nach einer „Pandemie-Amnestie“ nach all den Fehlern, die sie während der COVID-19-Pandemie gemacht haben, überall in den Nachrichten zu hören. In einem letzten Appell vor der Wahl versuchen sie, ihr Machtstreben als ehrliche Fehler zu verkaufen. Aber es waren nicht nur Fehler; sie haben das Leben und die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen ruiniert, indem sie Unternehmen geschlossen haben, experimentelle Impfstoffe vorgeschrieben haben und mit allen Mitteln nach Macht und Kontrolle strebten. Jetzt wollen sie nur noch, dass wir vergeben und vergessen, und obwohl wir vergeben können, werden wir niemals vergessen. Wir können nicht vergessen, weil wir nicht zulassen können, dass so etwas noch einmal passiert.

Und doch betreibt die Linke unter dem Deckmantel der „Klimakrise“ aktiv dieselbe Machtübernahme. Die Behauptung, dass die Welt nicht mehr als 1,5 Milliarden Menschen aufnehmen kann, stellt den Planeten über das Leben der Menschen. Auch wenn die liberalen Staats- und Regierungschefs der Welt derzeit einen Netto-Null-Ausstoß an Kohlendioxid fordern, könnten sie in Zukunft aus ihren Ländern fliehen, wenn ihre Klimapolitik nach hinten losgeht. So erging es dem ehemaligen Präsidenten von Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, der als erster Kandidat der Welt mit einer Netto-Null-Kampagne antrat und der erste war, der uns von Anfang bis Ende gezeigt hat, was die Netto-Null-Politik in einem Land anrichtet. Sie hat ein Land vom Wohlstand in die Armut geführt, nicht über Jahrzehnte, sondern in nur einem Jahr. Nach dem Verbot der Verwendung und Einfuhr von Stickstoffdüngern ging die Nahrungsmittelproduktion um 50 % zurück, und die Preise stiegen um 80 %, was zur Verarmung von Millionen Menschen führte.

Globalistische Politiker, die erschwingliche, zuverlässige Energie aus fossilen Brennstoffen und Kernenergie verteufeln, könnten sich auf der Straße wiederfinden und um Amnestie betteln, wenn ihr Volk es leid ist, zu frieren und zu hungern. Einerseits sagen die Politiker, dass die Menschen nicht mehr fliegen und kein Fleisch mehr essen sollen. Dennoch planen sie ihre nächsten extravaganten Reisen, um von ihren Privatjets aus zu predigen. Die Bill Gateses und Taylor Swifts dieser Welt sind wohlhabend genug, dass die Kosten für teure Energie und die Umstellung auf Veganismus ihr Leben nicht beeinträchtigen werden. Der Rest von uns – vorwiegend diejenigen, die in den Entwicklungsländern immer noch unter Energiearmut leiden – wird nicht so viel Glück haben.

Jason Isaac ist Direktor von Life:Powered, einer nationalen Initiative der Texas Public Policy Foundation zur Steigerung des Energie-IQ der USA.