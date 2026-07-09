Klingbeil borgt uns arm

Egon W. Kreutzer

Es mag manchem als Senilität erscheinen, aber, und ich erinnere mich gut: Als ich eingeschult wurde, das war vier Monate nach dem Eintritt der Bundesrepublik in die NATO, und die Lehranstalt durfte noch ihrer Bestimmung gemaß „Volksschule“ heißen (man stelle sich vor, „Volkswagen“ müsste heute „Grundwagen“ heißen), hat man uns wichtige Weisheiten für das ganze Leben unter anderem durch die Texte in den Lesebüchern vermittelt.

Da war der Bauer, der nichts unternommen hat, als der Sturm ihm ein paar Ziegel vom Dach geweht hat. War ja noch nicht schlimm. Deswegen steigt