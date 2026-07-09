Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

«Sie werden mich töten»

Palästinensischer Kinderarzt aus israelischem Gefängnis sendet letzten Hilferuf

Der Direktor des Kamal-Adwan-Spitals in Gaza, Hussam Abu Safiya, befindet sich seit 556 Tagen in israelischer Haft – ohne Anklage, ohne Prozess. Jetzt hat er seinem Anwalt mitgeteilt, dass er nicht mehr an sein Überleben glaubt. Internationale Appelle verhallen bisher ungehört.

Weiterlesen
Weiterlesen