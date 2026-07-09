Krieg gegen den Iran: Beide Seiten erklären das Memorandum of Understanding für wirkungslos

Moon of Alabama

Die vergangenen drei Tage haben zu einer weiteren Eskalation in der Straße von Hormus geführt.

Zu Beginn der Woche nahmen immer mehr Tanker die südliche Route entlang der omanischen Küste anstelle der nördlichen Route, auf der der Iran gemäß dem Memorandum of Understanding (MoU) besteht. Die omanische Route wird von US-Militärkräften überwacht und geschützt.

Der Iran ist nicht der Einzige, der Klausel 5 des MoU – „die Islamische Republik Iran wird Vorkehrungen treffen …“ – so interpretiert, dass sie ihm das ausschließliche Recht zur Regulierung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus einräumt.

Gérard Araud @GerardAraud – 19:59 UTC · 7. Juli 2026

„Bei der ersten Lektüre durch jeden Diplomaten war offensichtlich, dass das MoU dem Iran freie Hand in der Straße von Hormus gibt.“

Am Dienstag setzte der Iran Drohnen gegen etwa fünf Frachtschiffe ein, die die von den USA geschützte omanische Route nutzten. Andere Schiffe auf derselben Route änderten daraufhin sofort ihren Kurs. Einige kehrten zu ihren Ankerplätzen zurück, während andere auf die nördliche Route auswichen.

Spät am Dienstag hob die US-Regierung ihre Regelung auf, mit der die Sanktionen gegen den Verkauf iranischen Öls ausgesetzt worden waren. Die Aufhebung dieser Sanktionen war eine der Bestimmungen des MoU.

Am Mittwochmorgen starteten die USA einen groß angelegten Angriff auf Ziele entlang der iranischen Küste. Rund 60 der angegriffenen Ziele waren zivile Fischerboote, die die USA als Schnellboote der Revolutionsgarden (IRGC) bezeichneten.

Der Iran kündigte „Konsequenzen“ an und erklärte, die USA hätten erneut gegen die Bestimmungen des MoU verstoßen.

Das Außenministerium erklärte, die Angriffe stellten „einen eklatanten Verstoß“ gegen die erste Klausel des von Pakistan vermittelten Memorandum of Understanding dar, die die Einstellung militärischer Operationen vorschreibt.

Weiter hieß es, die Angriffe sowie die Entscheidung des US-Finanzministeriums vom Vorabend, die Genehmigung für den Verkauf iranischen Öls zu widerrufen, verstießen gegen die Vereinbarungen über die Straße von Hormus. Darüber hinaus hätten die anhaltenden militärischen Angriffe Israels und terroristischen Handlungen gegen den Libanon „wichtige und grundlegende Teile“ des Abkommens wirkungslos gemacht.

„Die Verantwortung für die gefährlichen Folgen dieser Eskalation liegt beim vertragsbrüchigen US-Regime.“

Der Iran warnte zudem seine Nachbarstaaten am Persischen Golf davor, den USA Stützpunkte für Angriffe zur Verfügung zu stellen.

Das Zentrale Hauptquartier Khatam al-Anbiya erklärte, jeder Ort, von dem aus die „aggressiven US-Streitkräfte“ bei Angriffen auf die Souveränität und das Territorium des Iran unterstützt würden, werde von den iranischen Streitkräften als legitimes Ziel betrachtet.

Der Iran reagierte auf den US-Angriff mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Militärstellungen in Kuwait und Bahrain. Außerdem schoss er eine teure US-Drohne vom Typ MQ-9 „Reaper“ ab.

Trump erklärte daraufhin den Waffenstillstand für beendet.

Auf die Frage, ob der Waffenstillstand und das Memorandum of Understanding mit dem Iran nach den jüngsten Angriffen nun beendet seien, antwortete Trump, dass dies der Fall sei.

„Das ist für mich eine sehr interessante Frage. Ich denke, es ist vorbei. Ich möchte mich nicht mehr mit ihnen beschäftigen.“

Trump fügte hinzu:

„Sie sind Abschaum. Wissen Sie, was Abschaum ist? Sie sind Abschaum. Sie sind kranke Menschen. Sie werden von Leuten geführt, und sie sind bösartige, gewalttätige Menschen.“

Weiter sagte er:

„Und wenn sie eine Atomwaffe hätten, würden sie sie einsetzen. Für mich ist die Sache erledigt.“

Die Ölpreise sind inzwischen um 6 Prozent gestiegen und dürften weiter anziehen.

Sollten die Ölpreise weiter steigen, ist es durchaus möglich, dass Trump – der kürzlich von der „Islamischen Republik Japan“ sprach – seine Meinung erneut ändert.