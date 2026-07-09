WELTPREMIERE: Peer-Review-Artikel über „weiße Blutgerinnsel“ | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Das seltsame Phänomen der „weißen Gerinnsel“ hat nun Einzug in die wissenschaftliche Fachliteratur gehalten, und die Erkenntnisse werfen beunruhigende Fragen auf, die die Gesundheitsbehörden nicht länger ignorieren können.

Seit mehreren Jahren berichten Bestatter in verschiedenen Ländern von ungewöhnlichen weißen faserartigen Strukturen, die im Inneren der Verstorbenen gefunden wurden.

Die Berichte tauchten erstmals nach dem Start der COVID-Impfkampagne auf. Doch trotz der Besorgnis in der Öffentlichkeit haben die großen Gesundheitsbehörden kaum sichtbare Anstrengungen unternommen, um zu erklären, was diese Strukturen sind, wie häufig sie vorkommen oder was sie für die Lebenden bedeuten könnten.

Nun haben zwei von Fachkollegen begutachtete wissenschaftliche Artikel das Thema in eine ernstere Kategorie gerückt. Eine dokumentierte Umfrage berichtet über Beobachtungen von Bestattern aus verschiedenen Ländern. Die andere analysierte das Material selbst und berichtete unter Verwendung von Raman-Spektroskopie und anderen Untersuchungsmethoden von Hinweisen auf amyloidähnliche, fehlgefaltete Proteinstrukturen.

Das Beunruhigende daran ist nicht nur, dass diese Strukturen möglicherweise existieren. Es ist vielmehr die Tatsache, dass diese Frage seit Jahren offen liegt, während die Institutionen, die über die Macht, die finanziellen Mittel und die Ausrüstung verfügen, um ihr nachzugehen, weitgehend geschwiegen haben.

Für diesen Sonderbericht haben wir den Journalisten Wayne Crouch sowie den US-amerikanischen Einbalsamierer Richard Hirschman, Major Tom Haviland und den organischen Chemiker Greg Harrison zu Gast. Gemeinsam bringen sie eine seltene Mischung aus Beobachtungen an vorderster Front der Einbalsamierung, mehrjähriger Umfragearbeit, investigativer Beharrlichkeit und analytischer Chemie in eine der seltsamsten ungelösten Fragen der Post-COVID-Ära ein.

For several years now, embalmers in multiple countries have reported unusual white fibrous structures being found inside the deceased.



The reports began appearing after the COVID injection rollout. Yet despite the public concern, there has been little visible effort from major… pic.twitter.com/rDaVzyBxof — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Das erste große Problem war das Ausmaß des Problems, das ignoriert wurde.

Die Studie unter Einbalsamierern behandelte das Phänomen der weißen faserigen Klumpen nicht als einmalige Behauptung eines einzelnen Bestattungsunternehmens oder einer kleinen Gruppe von Aktivisten. Sie sammelte über mehrere Jahre hinweg Antworten von Einbalsamierern in fünf Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und Neuseeland.

An den Umfragen über einen Zeitraum von vier Jahren nahmen Berichten zufolge 808 Einbalsamierer teil. Davon gaben 608 an, die weißen faserigen Strukturen gesehen zu haben. Das sind mehr als 75 % der Befragten.

Noch auffälliger war die gemeldete Häufigkeit. Es handelte sich nicht um seltene Befunde, die nur gelegentlich unter ungewöhnlichen Umständen auftraten. Die durchschnittliche gemeldete Häufigkeit lag bei etwa 23 % der Leichen.

Diese Zahl ist eine solche, die sofort ernsthafte Folgemaßnahmen auslösen sollte. Selbst wenn die genaue Ursache umstritten bleibt, selbst wenn einige Befunde einer weiteren Bestätigung bedürfen, selbst wenn zusätzliche Kontrollen erforderlich sind – die vorgebrachte Behauptung ist zu gravierend, um sie zu ignorieren. Wenn erfahrene Einbalsamierer sagen, dass sie seit 2021 etwas Unbekanntes in Leichen zu sehen begannen, ist die verantwortungsvolle Reaktion nicht Schweigen. Es ist eine Untersuchung.

Auch der Zeitpunkt spielte eine Rolle. Einige Einbalsamierer berichteten, dass sie bereits 2020 – während der COVID-Pandemie, aber noch vor Beginn der Impfkampagne – ungewöhnliche Gerinnungserscheinungen beobachtet hatten. Der größere gemeldete Anstieg trat jedoch 2021 auf, nachdem die Impfkampagne begonnen hatte.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie die Fragestellung über eine einzelne Theorie hinaus erweitert. Die aufgeworfene Frage lautet nicht nur, ob die Impfungen eine Rolle gespielt haben, sondern auch, ob die Exposition gegenüber dem Spike-Protein durch Infektion, Impfung oder beides mit abnormen Gerinnungserscheinungen und einer Fehlfaltung von Proteinen in Verbindung stehen könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Umfrage keinen Kausalzusammenhang nachgewiesen. Sie dokumentierte jedoch ein Muster, das viele Einbalsamierer nach eigenen Angaben in jahrzehntelanger Berufserfahrung noch nie beobachtet hatten.

Und genau deshalb sollte die Angelegenheit nicht allein der Online-Debatte überlassen bleiben.

The first major issue was the magnitude of the problem being ignored.



The embalmer survey paper did not treat the white fibrous clot phenomenon as a one-off claim from a single funeral home or a small group of activists. It gathered multi-year responses from embalmers in five… pic.twitter.com/CTAwyaCRPh — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Das zweite große Problem waren die Tests, die uneinheitlich und oft unzuverlässig waren, was das Vertrauen in den gesamten Prozess untergrub.

Die Raman-Spektroskopie rückte in den Mittelpunkt, da sie molekulare Signaturen anhand der Schwingungen chemischer Strukturen erkennen kann, wenn diese Laserlicht ausgesetzt sind. Im Klartext: Unterschiedliche Molekülstrukturen senden unterschiedliche Signale aus. Wenn Proteine beginnen, bestimmte fehlgefaltete Formen anzunehmen, kann die Methode dabei helfen, Muster zu identifizieren, die mit der Bildung amyloidähnlicher Beta-Faltblätter übereinstimmen.

In der Veröffentlichung wurde nicht behauptet, dass es sich bei dem Material um ein vollständig ausgebildetes Amyloid im strengsten Lehrbuch-Sinne handelte. Die Erkenntnis war vorsichtiger und spezifischer: Die Proben schienen amyloidähnliche, fehlgefaltete Proteinstrukturen im Vorstadium aufzuweisen.

Das mag technisch klingen, doch die Schlussfolgerung ist einfach. Ein normales Blutgerinnsel entsteht durch einen Prozess, den der Körper zu bewältigen weiß. Fibrinogen wandelt sich in Fibrin um, ein Gerinnsel bildet sich, und der Körper verfügt über Mechanismen, um es abzubauen. Wenn sich Proteine jedoch zu Beta-Faltblatt-ähnlichen Strukturen fehlfalten, können sie weitaus hartnäckiger und schwerer zu beseitigen sein.

Die untersuchten Proben waren nicht alle identisch. Einige wirkten gelartiger. Andere erschienen zäher, trockener und gummiartiger. Das ließ die Möglichkeit einer Progression vermuten, wobei sich eine Form möglicherweise in Richtung eines härteren, strukturierteren Zustands entwickelte.

Bei den Untersuchungen wurde zudem versucht, das offensichtliche Problem der Probenkontamination zu vermeiden. Es wurden mehrere Scans über das gesamte Material hinweg durchgeführt, anstatt sich auf einen einzigen Hotspot zu verlassen. Das berichtete Ergebnis war, dass das amyloidähnliche Signal in den gesamten Proben auftrat, nicht nur in einem isolierten Bereich.

Das ist von Bedeutung, da es die Frage über das bloße Aussehen des Materials hinaus erweitert. Die Sorge galt nicht mehr nur der Tatsache, dass Einbalsamierer seltsame weiße Strukturen herauszogen. Die Sorge war vielmehr, dass das Material selbst chemische Signaturen aufzuweisen schien, die mit einer fehlgefalteten Proteinstruktur in Verbindung stehen.

Sollte sich dieser Befund durch größere Einrichtungen mit besserer Ausrüstung und breiterem Zugang zu Proben bestätigen, würde dies ernsthafte Fragen darüber aufwerfen, was im Gefäßsystem vor sich geht und warum diese Strukturen Berichten zufolge auch Jahre später noch zu beobachten sind.

The second major issue was the testing, which was inconsistent and often unreliable, undermining confidence in the overall process.



Raman spectroscopy became central because it can detect molecular signatures based on how chemical structures vibrate when exposed to laser light.… pic.twitter.com/CgC3GVXHzp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Die dritte wichtige Frage war, ob es sich bei diesen Strukturen lediglich um ungeordnete Klumpen handelte oder um etwas besser Organisiertes.

Ein zufälliges Gewirr aus abgebautem Material würde in eine bestimmte Richtung weisen. Eine selbstorganisierte, geordnete Proteinstruktur deutet hingegen auf etwas weitaus Besorgniserregenderes hin.

Die Analyse ließ die Möglichkeit aufkommen, dass sich diese Proteine zu einer starren, gerüstartigen Architektur neu organisiert hatten. Mit anderen Worten: Sie schienen nicht bloß abgebaut zu sein, sondern angeordnet.

Das ist eines der entscheidenden Probleme bei amyloidähnlichem Material. Wenn fehlgefaltete Proteine sich stärker organisieren, können sie Strukturen bilden, die zunehmend stabil, langlebig und resistent gegen den normalen Abbau sind.

Die Studie wies zudem auf die Möglichkeit von Waltz-Sequenzsignaturen hin. Waltz-Algorithmen werden in der computergestützten Biologie eingesetzt, um kurze Aminosäuresequenzen mit amyloidbildendem Potenzial zu identifizieren. Von Bedeutung ist hier, dass bestimmte frühere Forschungsarbeiten amyloidanfällige Regionen im Spike-Protein von SARS-CoV-2 identifiziert haben.

Das beweist jedoch nicht die Herkunft des Materials. Es beweist nicht, ob das Signal von einer Infektion, einer durch Injektion ausgelösten Spike-Produktion oder einem anderen Mechanismus stammt. Aber es macht die nächste Testphase umso wichtiger.

Sollten sich Spike-bezogene Signaturen innerhalb dieser Strukturen bestätigen, lassen sich die Implikationen viel schwerer abtun.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die offensichtliche Beteiligung von Fibrinogen, einem wichtigen Blutplasmaprotein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist. Es wird die Befürchtung geäußert, dass ein normaler Gerinnungsweg in eine abnormale Richtung gelenkt werden könnte, wodurch ein beständigeres, gummiartiges, polymerähnliches Material entsteht, anstatt eines normalen Gerinnsels, das der Körper auflösen kann.

Das würde auch erklären, warum herkömmliche gerinnungshemmende Maßnahmen bei diesen Strukturen möglicherweise nicht gut wirken. Normale Gerinnsel und abnormale Proteingerüste sind nicht dasselbe Problem.

Und wenn der Körper Schwierigkeiten hat, dieses Material abzubauen, wird es weitaus größer als das, was Einbalsamierer nach dem Tod vorfinden.

The third major issue was whether these structures were simply messy clumps or something more organized.



A random tangle of degraded material would point in one direction. A self-assembled, ordered protein structure points somewhere much more concerning.



The analysis raised the… pic.twitter.com/SoLeCaHtpg — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Die chemische Zusammensetzung des Materials gab Anlass zu weiterer Besorgnis.

Berichten zufolge wurden bei den Untersuchungen erhöhte Schwefel- und Phosphorwerte sowie ungewöhnliche Aminosäuremuster festgestellt. Diese Elemente können zur Vernetzung innerhalb von Proteinstrukturen beitragen und so dazu führen, dass etwas entsteht, das weitaus steifer und widerstandsfähiger ist als ein typisches Blutgerinnsel.

Dies deckt sich mit den Beschreibungen von Einbalsamierern und Klinikern: ein Material, das zäh, elastisch und mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu zerlegen ist.

Das Aminosäureprofil gab weiteren Anlass zur Sorge. Die Proben wiesen Berichten zufolge ungewöhnlich hohe Konzentrationen an Prolin auf, einer Aminosäure, von der bekannt ist, dass sie die Faltung von Proteinen beeinflusst. Bei normaler Gerinnung folgen die Aminosäureverteilungen vorhersehbaren Mustern. Hier schien das Muster nicht mit der üblichen Zusammensetzung eines Blutgerinnsels übereinzustimmen.

Zusammengenommen deuteten diese Befunde darauf hin, dass es sich bei dem Material nicht einfach um zersetztes Blut oder ein postmortales Artefakt handelte. Vielmehr wiesen sie auf eine strukturell veränderte Proteinbildung hin, die sich anders verhält als alles, was typischerweise bei routinemäßigen Einbalsamierungen oder in der Pathologie anzutreffen ist.

The chemistry of the material raised another red flag.



The testing reportedly found elevated sulfur and phosphorus signatures, along with abnormal amino acid patterns. These elements can contribute to cross-linking within protein structures, helping create something far more… pic.twitter.com/tg51AqkG7d — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Die weiterreichenden Auswirkungen sind am beunruhigendsten.

Wenn das Material durch Blut übertragbar und systemisch wirkt, rückt das Risiko in den Mittelpunkt. Für Bestattungsfachleute bleibt der direkte Umgang das dringlichste Problem, weshalb Standardvorkehrungen – Handschuhe, Masken und ordnungsgemäße Sterilisation – unerlässlich sind.

Darüber hinaus bleibt die Unsicherheit bestehen. Es gibt keine gesicherten Beweise für eine Ansteckungsgefahr. Es gibt auch keine eindeutigen Belege dafür, wie, ob oder unter welchen Bedingungen dieses Material zwischen Menschen übertragen werden könnte. Da es bei diesem Thema um Blut und möglicherweise Körperflüssigkeiten geht, warnen Kritiker, dass Fragen zum Blutkontakt, zu sexuellen Intimitäten, zur Transfusionssicherheit und zur Schwangerschaft ernsthaft untersucht werden müssen, anstatt sie leichtfertig zu verharmlosen.

Besorgnisse im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft sind besonders heikel. Es wurden Berichte über Fehlgeburten und Gerinnungsstörungen bei Säuglingen vorgebracht – nicht als Beweis, sondern als Anzeichen, die dringende Untersuchungen erfordern, insbesondere angesichts bestehender Forschungen zum Spike-Protein und zur Gesundheit der Plazenta.

Hinzu kommen die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen.

Amyloid-ähnliche Strukturen stehen im Zusammenhang mit Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und anderen degenerativen Krankheiten. Dies belegt zwar keinen Kausalzusammenhang, doch wenn fehlgefaltete Proteine im Blutkreislauf zirkulieren, darf diese Sorge nicht ignoriert werden.

Die Auswirkungen auf das Gefäßsystem sind ebenso gravierend. Abnormale Gerinnungsprozesse in wichtigen Organen könnten mit Folgen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Lungenembolie in Verbindung stehen. Zwar ist ein Kausalzusammenhang nach wie vor nicht bewiesen, doch die gemeldeten Überschneidungen mit Daten zur Gerinnung werfen wichtige Fragen auf.

Es gibt zudem Hinweise darauf, dass sich einige dieser Strukturen bereits vor dem Tod bilden könnten, darunter Beobachtungen, die mit durchblutungsbedingten Gerinnungsmustern übereinstimmen. Sollte sich dies bestätigen, wären die Auswirkungen erheblich.

Letztendlich kommt es wieder auf die Reaktion der Institutionen an. Warum haben große Gesundheitsbehörden, Forschungseinrichtungen und Blutbanken keine groß angelegten, unabhängigen Untersuchungen durchgeführt?

Die Forderung ist einfach: Proben entnehmen, gründliche Analysen durchführen, die Ergebnisse veröffentlichen und klare Antworten liefern.

Forderungen nach formellen Anhörungen spiegeln die wachsende Frustration wider. Senator Ron Johnson hat bereits Anhörungen zu COVID-Impfschäden, Myokarditis und Krebsbedenken abgehalten. Eine Anhörung zu weißen faserigen Gerinnseln würde das Thema in den Fokus rücken.

Wichtige Fragen bleiben unbeantwortet:

Was sind das für Strukturen?

Wie häufig treten sie auf?

Bilden sie sich bereits vor dem Tod?

Stehen sie im Zusammenhang mit einer Infektion, einer Impfung, dem Kontakt mit Spike-Proteinen oder etwas anderem?

Lassen sie sich bei lebenden Patienten nachweisen?

Führen Blutbanken Untersuchungen auf Amyloid-Mikrogerinnsel durch?

Welche Leitlinien sollten Fachleuten und der Öffentlichkeit gegeben werden?

Solange diese Fragen ungeklärt bleiben, wird das Vertrauen der Öffentlichkeit weiter schwinden. Das Problem besteht nicht deshalb fort, weil jede Behauptung bewiesen ist, sondern weil zu viele kritische Fragen unbeantwortet bleiben.

The broader implications are the most disturbing of all.



If the material is bloodborne and systemic, risk becomes the central concern. For funeral professionals, direct handling remains the most immediate issue, making standard precautions—gloves, masks, and proper… pic.twitter.com/v18fzQhapm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 9, 2026

Wir möchten Wayne Crouch, Richard Hirschman, Major Tom Haviland und Greg Harrison dafür danken, dass sie heute bei uns zu Gast waren – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge an: