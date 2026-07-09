Nach den Angriffen von heute Nacht droht Trump mit „weitaus schlimmeren“ Bombenangriffen, sollte der Iran seine Angriffe nicht einstellen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump droht mit „es wird noch viel schlimmer werden“, nachdem am Mittwochabend eine Welle von US-Angriffen entlang der iranischen Küste begonnen hat.

entlang der iranischen Küste begonnen hat. Trump erklärt auf dem NATO-Gipfel, dass der Iran ihn ermorden wolle : „Jeder einzelne auf ihrer Liste.“

: „Jeder einzelne auf ihrer Liste.“ Der Iran droht mit einer erneuten Sperrung der Straße von Hormus und hat die Abschlussgespräche mit den USA ausgesetzt.

mit den USA ausgesetzt. Die USA hatten zuvor eine Ausnahmegenehmigung für iranisches Öl widerrufen und signalisieren nun die Bereitschaft, eine Seeblockade wieder einzuführen .

. Trump erklärte, der Waffenstillstand sei beendet, und warnte vor neuen US-Angriffen auf den Iran, wahrscheinlich „noch heute Nacht“ .

. Der Ölpreis steigt über 80 Dollar, da die Befürchtungen vor einem erneuten Konflikt und einer erneuten Sperrung der Straße von Hormus zunehmen.

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🔥🇺🇸🇮🇷Der Iran hat soeben große Angriffe gegen US-amerikanische Einrichtungen in Bahrain und Kuwait durchgeführt, nachdem die USA in der Nacht den Iran massiv bombardiert haben.



Die IRGC warnt, dass im nächsten Einsatz US-Assets in den VAE, Katar und anderen Ländern ins Visier… pic.twitter.com/mMmKDyPJvo — Don (@Donuncutschweiz) July 9, 2026

Trump droht mit „viel schlimmeren“ Bombenangriffen, sollte der Iran seine Angriffe nicht einstellen

Nach den früheren (angekündigten) Angriffen hat Präsident Trump auf seinem „Truth Social“-Account dem Iran erklärt, was als Nächstes passieren wird:

„Dies ist eine Vergeltungsmaßnahme für die gestrigen Bombenangriffe des Irans auf Schiffe. Sollte sich dies wiederholen, wird es noch viel schlimmer kommen!“

Sein Beitrag enthielt außerdem das folgende Bild einer angeblichen Explosion in Chabahar (obwohl unklar ist, ob es sich um ein aktuelles Foto handelt)…

Wir vermuten, dass dies nur dazu dienen wird, jene Gruppe, die tatsächlich die Tanker angreift, weiter zu stärken.

Eine weitere US-Angriffswelle auf den Iran beginnt

Nach 23 Uhr Teheraner Zeit gibt es neue Berichte über Explosionen an mehreren Orten entlang der iranischen Küste, die von verschiedenen regionalen Quellen stammen:

Explosionen in Bandar Abbas und Sirik im Süden des Landes zu hören

Al Jazeera berichtet von Explosionen in mehreren Gebieten von Hormozgan;

Luftabwehr auf der Insel Sirik aktiviert

Explosionen in Bandar Abbas, Iran, gemeldet, berichtet die „Jerusalem Post“

Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem der Iran die Aussetzung der Gespräche über eine endgültige Einigung mit den Vereinigten Staaten angekündigt hatte. Zudem hatte Präsident Trump zuvor während des NATO-Gipfels gewarnt, dass heute Nacht weitere US-Angriffe bevorstehen würden – es scheint, als würde er diese Drohung nun wahr machen. „Ich gebe eine kleine Warnung: Wir werden sie heute Nacht hart treffen“, sagte er gegenüber Reportern kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Berichte über einen Angriff auf eine Basis der IRGC:

U.S. strikes targeted a base operated by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Southern Iranian city of Bushehr, on the coast of the Persian Gulf. pic.twitter.com/Lt7wW6JAuL — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die Luftangriffe der USA zielten auf eine Basis ab, die vom Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) im südiranischen Hafenstädter Buschehr am Persischen Golf betrieben wird.

Weitere Bilder von den nächtlichen Angriffen tauchen auf:

ARMAGEDDON-LIKE MOMENT in Iran's southern port city of Chabahar as Trump's DEVASTATING STRIKES LIGHT UP NIGHT SKY



Maritime traffic control tower REPORTEDLY DESTROYED



Reports of CITYWIDE POWER OUTAGES pic.twitter.com/dp7hush6dh — RT (@RT_com) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: ARMAGEDDON-ÄHNLICHER MOMENT in der südiranischen Hafenstadt Tschabahar, als Trumps VERHEERENDE SCHLÄGE den Nachthimmel ERHELLEN Maritime Verkehrskontrollturm ANGEBLICH ZERSTÖRT Berichte über STADTWEITE STROMAUSFÄLLE

Wie bereits gestern Abend wird erwartet, dass das iranische Militär nach der folgenden Warnung reagieren wird: Der stellvertretende iranische Außenminister erklärt laut IRIB, dass die jüngsten Maßnahmen der USA nicht ohne Reaktion bleiben werden. Nachstehend finden Sie die Bestätigung, dass die Angriffe tatsächlich im Gange sind:

Die USA haben Tel Aviv mitgeteilt, dass sie heute Nacht massive Angriffe gegen den Iran starten werden , berichtet Al Arabiya unter Berufung auf eine israelische Quelle

, berichtet Al Arabiya unter Berufung auf eine israelische Quelle Iranische Oppositionsquellen berichten, dass die Schifffahrtsindustrie, Werften und der Marinestützpunkt der Revolutionsgarden in Bandar Abbas angegriffen wurden , berichtet Kan News

, berichtet Kan News Die Angriffe am Mittwoch waren umfassender als die Angriffe am Vortag und richteten sich gegen Küstenradare der IRGC, Standorte von Schiffsabwehrraketen und Luftabwehrsysteme, berichtet Ravid von Axios unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten

Trump erklärt auf dem NATO-Gipfel, die Iraner wollten ihn ermorden

Präsident Trump behauptete in seiner Abschlussrede am Ende des NATO-Gipfels in Ankara wiederholt, der Iran plane, ihn zu ermorden, und sagte, er stehe „auf jeder einzelnen ihrer Listen“. Er erklärte: „Sie wollen den US-Präsidenten ausschalten. Ich stehe auf jeder einzelnen ihrer Listen. Bislang hatte ich ein bisschen Glück, aber vielleicht hält das nicht ewig an. Das sind böse und kranke Menschen, und wir müssen diesen Krebs ausmerzen.“

Er deutete an, es sei an der Zeit, „die Sache zu Ende zu bringen“, doch bei der Beantwortung von Fragen von Reportern scheute er es, irgendetwas zu äußern, das nach einem Regimewechsel klingen könnte. Stattdessen entschied er sich dafür, erneut darüber zu sprechen, dass die USA niemals zulassen dürfen, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt. Er betonte erneut, dass „Wahnsinnige“ niemals eine Atomwaffe besitzen dürfen.

Was das angebliche Attentatskomplott angeht, ist unklar, ob er im Hinblick auf eine aktuelle Erklärung der iranischen Regierung etwas Konkretes im Sinn hat. Möglicherweise bezieht er sich auf Medienberichte von Anfang dieser Woche, in denen Trauernde und Redner bei Khameneis Beerdigung zitiert wurden. So stand beispielsweise am Dienstag in einem Reuters-Bericht Folgendes:

Als sie unter einer Brücke hindurchgingen, warfen Trauernde Steine auf eine Plakatwand, die von oben herabhing und auf der US-Präsident Donald Trump mit einer auf seinen Kopf gerichteten Kugel zu sehen war. „Die USA haben unseren Vater getötet“, stand darauf. „Wir lassen euch nicht davonkommen!“ Während Demonstranten US-amerikanische und britische Flaggen in Brand setzten, hielten Frauen in schwarzen Tschadors rote Plakate mit der englischen Aufschrift „KILL TRUMP“ in schwarzen Buchstaben hoch. Andere hielten Plakate mit den Gesichtern von Trump, Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth oder dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hoch, die jeweils im Fadenkreuz eines Zielfernrohrs abgebildet waren, zusammen mit den Worten „Es wird Blut fließen“.

Angesichts möglicher weiterer Luftangriffe auf den Iran heute Abend teilt das CENTCOM mit, dass seine Streitkräfte einsatzbereit sind:

Today, more than 20 U.S. Navy warships are patrolling waters across the Middle East as CENTCOM forces continue promoting regional security and stability. Last month, U.S. naval warships and aircraft transited the Arabian Sea in close formation, demonstrating unmatched American… pic.twitter.com/gnfRIKAYJl — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: Heute patrouillieren mehr als 20 Kriegsschiffe der US Navy in Gewässern im gesamten Nahen Osten, während die CENTCOM-Streitkräfte weiterhin die regionale Sicherheit und Stabilität fördern. Im vergangenen Monat durchquerten US-Kriegsschiffe und Flugzeuge das Arabische Meer in enger Formation und demonstrierten unübertroffene amerikanische militärische Stärke und Feuerkraft.

Iran droht mit erneuter Sperrung der Meerenge, während das US-Militär „bereit“ ist, die Blockade wieder aufzunehmen

Der Iran hat laut dem staatlichen Sender Press TV am Mittwoch unter Berufung auf einen iranischen Beamten erneut damit gedroht, die Straße von Hormus zu sperren. Der Iran plane die Sperrung der Meerenge natürlich nur nach eigenen Vorgaben oder gemäß einem Protokoll, das die Erhebung von Gebühren und die Nutzung einer festgelegten Route nahe seiner Küste vorsehe, „gemäß dem Islamabad-Memorandum of Understanding (MoU)“.

Der iranische Beamte warnte ferner, das Militär sei bereit, als Reaktion auf etwaige Angriffe der Vereinigten Staaten „mindestens doppelt so viele Ziele zu treffen“. „Die Entwicklungen der letzten 48 Stunden zeigen, dass der Iran bei der Kontrolle der Straße von Hormus nicht nachgeben wird“, merkte die Quelle an.

„ Das US-Militär ist bereit, die Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen, wieder aufzunehmen, sollte ein entsprechender Befehl erteilt werden , teilt ein US-Beamter Fox News mit“, berichtet Friden von Fox.

, teilt ein US-Beamter Fox News mit“, berichtet Friden von Fox. „Der Iran setzt die Gespräche über eine endgültige Einigung mit den Vereinigten Staaten aus“, berichtet TASS unter Berufung auf eine iranische Quelle.

„Jede Drohung wird eine entschlossene Reaktion nach sich ziehen“, wurde der Beamte von Press TV zitiert, und er warnte weiter, dass die Streitkräfte der Islamischen Republik „keinen Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Partnern in der Region machen“. Der Beamte warnte Trump, dass die USA mit solchen Drohungen „nichts erreichen“ würden.

„Er (Trump) wird mit Sicherheit sowohl die Straße von Hormus als auch die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen verlieren“, sagte die Quelle. „Die Entscheidung liegt nun bei ihm.“ Unterdessen…

ÖLPREIS SETZT ANSTIEG FORT, BRENT-ROHÖL STEIGT ÜBER 80 US-DOLLAR PRO FASS

Und WTI…

Trump: „Werde den Iran wahrscheinlich noch heute Abend angreifen“

Nachdem er zuvor auf dem NATO-Gipfel in Ankara erklärt hatte, der Waffenstillstand mit dem Iran sei „vorbei“ – und angesichts der Befürchtungen vor einer Wiederaufnahme des umfassenden Krieges, da Teheran erneut Drohnen- und Raketenangriffe auf die nahegelegenen amerikanischen Verbündeten Kuwait und Bahrain gestartet hat –, erklärte Präsident Trump am Mittwoch, er werde„den Iran wahrscheinlich noch heute Abend angreifen“.

Er sprach diese schwerwiegende Drohung und Warnung während einer Pressekonferenz auf dem NATO-Gipfel aus: „Ich gebe eine kleine Warnung: Wir werden sie heute Nacht hart treffen“, sagte er gegenüber Reportern kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Später kritisierte er den Iran scharf dafür, dass er „seit 47 Jahren Soldaten tötet, Menschen tötet“, und erklärte, dass die USA deshalb „eine Rechnung zu begleichen“ hätten. Er fügte hinzu: „Wir werden es vielleicht einfach ohne Abkommen tun.“ Außerdem versuchte er erneut, seine Ansicht zu erläutern, dass es nicht um einen Regimewechsel gehe, sondern um die Atomfrage.

Die geopolitische Nachrichtenquelle DropSite widerspricht einigen von Trumps jüngsten Behauptungen, insbesondere der, dass iranische Sicherheitskräfte während der Wirtschaftsproteste im Januar „54.000 Demonstranten“ erschossen hätten, und kommentiert:

Trump behauptete heute, das iranische Revolutionsregime habe zu Beginn des Jahres 54.000 Demonstranten getötet, und überhöhte damit die Zahl von 40.000, die er während eines Großteils des US-israelischen Krieges wiederholt hatte, um das Vorgehen der USA zu rechtfertigen und Unterstützung dafür zu gewinnen. Für keine der beiden Zahlen gibt es Belege. HRANA, eine Organisation, die US-Finanzmittel erhalten hat, dokumentierte etwa 7.000 Todesfälle, darunter viele iranische Sicherheitskräfte und Polizisten. Der Iran beziffert die Zahl der Todesopfer auf knapp über 3.100 und erklärt, Randalierer hätten Zivilisten während der Proteste getötet, die von Israel und den USA unterstützten bewaffneten Elementen übernommen worden seien. Zahlreiche Videos von den Unruhen im Januar 2026 zeigen bewaffnete Männer, die Moscheen und Regierungsgebäude zerstören und Selbstjustizmorde an Sicherheitskräften verüben.

Inzwischen hat Trump zwar wiederholt betont, dass es sich nicht um einen Krieg handelt … aber wie geht es weiter und was ist hier das letztendliche Ziel? Gibt es bereits eine schlüssige Strategie? Trump deutete am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj und bei der Beantwortung von Fragen an, dass „wir, wenn es sein muss, Ziele auf höherer Ebene ausschalten werden“ – und dass „wir möglicherweise die Insel Kharg einnehmen werden“. Er räumte erneut ein, dass das Iran-Abkommen möglicherweise nicht Bestand haben werde, nachdem die USA „gestern Nacht 28 Boote ausgeschaltet“ hätten. Er warnte ferner, dass US-Streitkräfte heute Nacht wahrscheinlich weitere Boote ausschalten würden.

TRUMP ZU DEN ANGRIFFEN HEUTE NACHT: DER IRAN KANN DAGEGEN NICHTS TUN

TRUMP: WÜRDE ES HASSEN, ENTWASSERUNGSANLAGEN ANZUGREIFEN, ABER ES KÖNNTE NOTWENDIG SEIN

TRUMP: WIR KÖNNTEN EINE BLOCKADE GEGEN DEN IRAN VERHÄNGEN

TRUMP: DIE BLOCKADE WÜRDE NUR FÜR DEN IRAN GELTEN

Trump on Iran War:



This is not a war. It's the denuclearization of Iran. pic.twitter.com/k51XHDATXF — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: Trump über den Iran-Krieg: Das ist kein Krieg. Es ist die Entwaffnung des Iran.

Trump zum Waffenstillstand und zum MoU-Abkommen: „Ich glaube, es ist vorbei; sie sind Abschaum.“

Die Brent-Rohöl-Futures legten in London um mehr als 6 % zu, nachdem Präsident Trump Reportern auf einer Pressekonferenz in Ankara mitgeteilt hatte, dass der vorläufige Waffenstillstand mit dem Iran beendet sei.

„Meiner Meinung nach ist es vorbei. Ich will nichts mehr mit denen zu tun haben; sie sind Abschaum“, sagte Trump gegenüber den Reportern.

Trump says the ceasefire between U.S. and Iran is over.



"To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore; they're scum", the U.S. president says.



Live updates: https://t.co/l9KwsXPz0p pic.twitter.com/mqfE5qKOHe — Sky News (@SkyNews) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagt, der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sei beendet. „Für mich ist es vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben; sie sind Abschaum“, sagt der US-Präsident.

Trumps Äußerungen folgten auf den Angriff des Iran mit Raketen und Kamikaze-Drohnen auf mehrere Handelsschiffe in der Meerenge von Hormus am Dienstag. Darauf reagierten die USA mit nächtlichen Luftangriffen, während die Befürchtungen vor einem erneuten Ausbruch des Konflikts zunehmen.

Trump ging jedoch nicht so weit zu sagen, dass die USA den Krieg wieder aufnehmen würden, und erklärte, er werde die Gespräche fortführen lassen, sofern die Parteien dazu bereit seien.

Aktuelles zum Rohöl

Im europäischen Handel stiegen die Brent-Rohöl-Futures mit nächstem Fälligkeitsmonat um 6 % auf 78,63 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate um 6,2 % auf 74,85 US-Dollar pro Barrel zulegte. Auch die Erdgaspreise stiegen, wobei der niederländische TTF-Referenzkontrakt um 4,8 % auf 49,04 Euro pro Megawattstunde zulegte.

Wenige Stunden vor den Luftangriffen hob das US-Finanzministerium eine Sanktionsausnahme auf, die es Teheran ermöglicht hatte, Öl zu verkaufen, und machte damit einen wesentlichen Bestandteil des Interimsabkommens rückgängig.

Trump erklärte gegenüber Reportern zudem, er werde seinen Unterhändlern weiterhin gestatten, mit Teheran zu sprechen, auch wenn er der Meinung sei, dass „sie ihre Zeit verschwenden“.

Schwindendes Vertrauen in die Wiederöffnung der Meerenge

Am Dienstagnachmittag stufte das Joint Maritime Information Center die Risikoeinstufung für die Straße von Hormus auf „Schwerwiegend“ hoch, nachdem drei Tanker vom Iran ins Visier genommen worden waren. Diese erneute Unsicherheit in der wichtigen Seestraße wird die Normalisierung des Schiffsverkehrs zusätzlich erschweren.

„Jeder erneute Angriff auf die Handelsschifffahrt untergräbt das Vertrauen in die Wiederöffnung der Meerenge weiter und macht jede künftige Erholung noch fragiler als die vorherige“, sagte Michelle Brouhard, Leiterin für Politik und geopolitische Risiken bei Kpler. „Wenn jede Wiederöffnung als vorübergehend angesehen wird, bleiben die Frachtraten auf hohem Niveau, die Versicherungskosten bleiben hoch und weniger Schiffe sind bereit, wieder in den Golf einzulaufen.“

Dominic Ellis, Aktienanalyst bei UBS mit Schwerpunkt Öl und Gas, schrieb in einer Mitteilung:

Die USA haben als Reaktion auf die jüngsten iranischen Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus eine neue Runde von Luftangriffen gegen den Iran durchgeführt. Der Iran wiederum führte Raketen- und Drohnenangriffe auf US-Einrichtungen in Kuwait und Bahrain durch. Diese jüngste Eskalation bedeutet zwar nicht das Ende der diplomatischen Fortschritte der letzten Wochen, unterstreicht jedoch die Herausforderungen der Diplomatie, wenn beide Seiten glauben, die Oberhand zu haben. Meiner Ansicht nach haben die Märkte das Narrativ einer Deeskalation zu schnell geglaubt, und obwohl es Anzeichen für Fortschritte und eine Erholung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus gab, könnten die jüngsten Entwicklungen zu realistischeren Erwartungen hinsichtlich der Rückkehr zur Normalität und kurzfristig zu einer etwas höheren Preisspanne für Öl führen. Die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs über 100 $/b bleibt jedoch gering, selbst im Falle weiterer Vergeltungsschläge im Nahen Osten, angesichts des überraschend anhaltenden Rückgangs der chinesischen Rohölimporte.

Die neuesten Daten von Bloomberg zur Erfassung von Schiffen, die die Engstelle am Hormuz-Kanal mit eingeschalteten Transpondern passieren, zeigen weiterhin hohe Zahlen, doch die Zahl der Schiffe auf der Ost-West-Route ist drastisch zurückgegangen, während die Zahl auf der West-Ost-Route stabil bleibt.

Beachten Sie außerdem, dass die Terminkurve des Ölmarktes in eine Backwardation übergegangen ist. Dies tritt ein, wenn kurzfristige Terminkontrakte mit einem Aufschlag gegenüber längerfristigen Kontrakten gehandelt werden. Diese Verschiebung zeigt, dass Händler erneut bereit sind, für sofortige Rohöllieferungen einen Aufpreis zu zahlen.

Weitere geopolitische Schlagzeilen

via Newsquawk…

Kommentar zum Iran

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte, die USA hätten wesentliche Teile des Memorandum of Understanding (MoU) verletzt, und führte dabei US-Angriffe auf den Süden des Iran, die Wiedereinführung von Ölsanktionen sowie Drohungen mit weiteren Angriffen als Verstöße gegen das MoU an.

Das iranische Außenministerium erklärt, die Aktivitäten der USA in der vergangenen Nacht hätten „wichtige und grundlegende Teile des Memorandum of Understanding über die Beendigung des Krieges unwirksam gemacht“.

Der iranische Präsident Pezeshkian sagte, die USA würden – sei es als Gastgeber der Fußball-WM oder in ihrer Außenpolitik – die Regeln manipulieren und auf Täuschung zurückgreifen, und der Iran lehne solche Taktiken ab.

Das oberste gemeinsame Militärkommando des Iran erklärte, der Iran werde auf die Aggression und die terroristischen Aktionen der USA mit einer vernichtenden Antwort reagieren und unter keinen Umständen zulassen, dass sie sich in die Angelegenheiten der Straße von Hormus und deren Verwaltung einmischen.

Ein Berater des Obersten Führers des Iran sagte, US-Präsident Trump beabsichtige einen erneuten Angriff, und man sei darauf bestens vorbereitet.

Das iranische Außenministerium verurteilt den Schritt des US-Finanzministeriums, die vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe aufzuheben, und wird alle Maßnahmen ergreifen, die es für notwendig erachtet, um seine Interessen und die nationale Sicherheit zu wahren. Der Iran macht die US-Regierung für die Folgen des Verstoßes gegen das Memorandum of Understanding verantwortlich.

Angriffe in der Nacht

Laut der Nachrichtenagentur Mehr waren in Bushehr, Iran, mehrere Explosionen zu hören; ein Mehr-Journalist auf der Insel Kharg dementiert Berichte über einen Angriff auf Kharg, obwohl einige Medien über einen Vorfall berichtet hatten. An anderer Stelle wurden erneut Sirenen in Bahrain gemeldet.

Mehr berichtete, dass erneut Explosionsgeräusche rund um die iranischen Orte Qeshm und Sirik zu hören waren.

Die iranische Armee gab an, sie habe die Sheikh-Isa-Basis in Bahrain ins Visier genommen, und warnt vor weiteren Angriffen, sollte die USA ihre Angriffe auf den Iran wiederholen, berichtete Mehr.

Die iranische IRGC erklärte, als Reaktion auf die US-Aggression habe sie 85 wichtige US-Militäreinrichtungen in Port Salman, in Bahrains 5. Seezone und auf dem Ali-Salem-Luftwaffenstützpunkt in Kuwait getroffen.

Die iranische IRGC gab an, eine US-MQ-9-Drohne im Süden des Iran abgeschossen zu haben, berichtete Press TV.

Der Iran feuerte mehrere Schiffsabwehrraketen und Drohnen auf Kriegsschiffe der US-Marine im Arabischen Meer ab, berichtete Fars unter Berufung auf den „Middle East Spectator“.

Ein US-Beamter erklärte, der Angriff auf den Iran sei eine Strafmaßnahme und keine verhältnismäßige Reaktion gewesen, und die Operation werde kurzfristig nicht enden, berichtete CNN.

Kommentar aus den USA

US-Präsident Trump sagte, der Waffenstillstand mit dem Iran sei „meiner Meinung nach“ vorbei; was mich betrifft, sei es Zeitverschwendung, sich mit dem Iran auseinanderzusetzen. Zum Memorandum of Understanding (MoU) sagte er: „Ich glaube, das ist vorbei.“ Er fügte hinzu: „Ich will nichts mit dem Iran zu tun haben“, sie seien ein „Haufen Lügner“.

US-Präsident Trump sagte (zum Iran), er werde den US-Verhandlungsführern gestatten, die Gespräche fortzusetzen, wenn sie dies wünschen. Aber: „Ich halte das für Zeitverschwendung.“

US-Präsident Trump sagte, er habe einige großartige Treffen gehabt; gestern Abend habe er den Iran sehr kraftvoll angegriffen. Wir haben viel Zeit mit dem Iran verschwendet. Der Iran weiß nicht, was er tut. Der Iran hat Raketen auf die Schiffe abgefeuert, weshalb die USA zurückgeschossen haben. Der Iran ist ein „schmutziger“ Akteur, „das sind Abschaum“.

US-Präsident Trump habe den Angriffsplan gegen den Iran genehmigt und während seines Aufenthalts in der Türkei angeordnet, teilte ein US-Beamter Ravid von Axios mit; der Beamte sagte, es sei noch unklar, wie lange die Angriffe andauern werden.

US-Verteidigungsminister Hegseth hat seinen Besuch in Israel abgesagt, berichten N12 und Ynet.

Sonstiges

Der türkische Präsident Erdogan sagte, Europa müsse mehr Verantwortung in Bezug auf die NATO übernehmen.

US-Präsident Trump sagte, China versuche, den Panamakanal zu übernehmen, und er werde dies nicht zulassen. China habe die USA fair behandelt. Er sei ein großer Fan des chinesischen Präsidenten Xi.

Die ukrainischen Streitkräfte teilten mit, Kiew sei unter Raketenbeschuss.

Israelische Kampfflugzeuge führten Angriffe in Barachit und Beit Yahoun im Südlibanon durch.

Ein pakistanisches Flugzeug der Boeing (BA) auf dem Weg nach Karachi ist abgestürzt; Quellen zufolge wurde das Flugzeug versehentlich von den USA angegriffen, berichtete IRIB.

Der Öltanker „Yasa Polaris“ von Chevron (CVX), der für CPC-Transporte eingesetzt wird, wurde laut Quellen vor der russischen Schwarzmeerküste von Drohnen angegriffen.

Russlands Gazprom teilte mit, die Ukraine habe Anlagen für den Gasexport in die Türkei angegriffen; die Lieferungen seien davon nicht betroffen.

Das ukrainische Militär gab an, zwei Ölraffinerien, sechs Tanker, Brücken und den Flugplatz Borisoglebsk angegriffen zu haben; auch die AIF-NK-Ölraffinerie in Nischni Kamsk wurde beschädigt.

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