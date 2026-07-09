Tyler Durden

Präsident Trump hatte kurz vor seinem Einzug ins Oval Office versprochen, den Frieden im Russland-Ukraine-Krieg, der sich inzwischen im fünften Jahr befindet, rasch herbeizuführen. Die MAGA-Basis war von Trumps wiederholten Aussagen begeistert, wonach er Frieden in den großen globalen Konfliktregionen schaffen werde. Doch statt einer antiinterventionistischen Politik begann er einen neuen Krieg im Nahen Osten und verstärkt nun seine militärische Unterstützung für Kiew erheblich.

Während des jährlichen NATO-Gipfels in der Türkei äußerte sich Präsident Trump zu den ukrainischen Drohnenangriffen tief im russischen Staatsgebiet auf Ölraffinerien und Einrichtungen der Rüstungsindustrie. Diese Angriffe haben in verschiedenen Teilen Russlands und insbesondere auf der Krim eine Treibstoffkrise ausgelöst.

„Es ist eine Eskalation, aber es ist auch eine Eskalation, die dazu beitragen kann, den Krieg zu beenden“, sagte der US-Präsident auf dem NATO-Gipfel.

Nachdem Trump die ukrainischen Streitkräfte überschwänglich dafür gelobt hatte, angeblich das Blatt im Krieg gewendet und die Dynamik zugunsten Kiews verändert zu haben, sagte er außerdem:

„Wir setzen Präsident Putin stark unter Druck. Ich glaube nicht, dass ihm gefällt, was gerade passiert.“

Er fügte hinzu:

„Aber ich habe oft mit Präsident Putin gesprochen. Er will den Krieg beenden.“

Das Wall Street Journal kommentierte nach Trumps Äußerungen:

Präsident Trump erklärte, er unterstütze ukrainische Angriffe auf Ziele tief im russischen Staatsgebiet und bezeichnete dies als eine Eskalation, die helfen könne, den Krieg zu beenden.

…Im deutlichen Gegensatz zu früheren Treffen zwischen den beiden Staatschefs eröffnete Trump seine Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj mit warmen Worten und neuen Zusagen einer militärischen Zusammenarbeit mit der Ukraine. Dies stellt einen bedeutenden politischen Erfolg für Kiew und seine Unterstützer in Europa dar. Trump lobte den Mut der Ukraine, deutete an, dass er Kiew eine Lizenz zur Produktion amerikanischer Patriot-Abfangraketen gewähren könnte, und erklärte, er werde zu gegebener Zeit im Rahmen von Friedensgesprächen auch einen Besuch in Kiew in Betracht ziehen.

Dazu sagte Trump, Washington werde der Ukraine „das Recht geben, Patriots herzustellen“. Selenskyj fordert dies seit mindestens sechs Monaten mit Nachdruck und bezeichnet es als dringend notwendig zum Schutz von Städten und Zivilisten.

„Wir werden ihnen zeigen, wie man das macht“, erklärte Trump und bezeichnete das System als „sehr komplex“, fügte jedoch hinzu, die Ukrainer würden „die Komplexität schnell verstehen“.

Trump sagte weiter, amerikanische Rüstungsunternehmen bauten bereits „vier Fabriken“ und behauptete:

„Alle unsere Unternehmen werden dazu in zwei bis drei Monaten in der Lage sein.“

Allerdings gibt es seit Langem erhebliche Produktionsrückstände bei Patriot-Systemen. Gleichzeitig ist die weltweite Nachfrage unter den US-Verbündeten sehr hoch, insbesondere nachdem durch den Krieg gegen den Iran zahlreiche Bestände aufgebraucht wurden.

Es ist schwer zu beurteilen, ob es sich dabei lediglich um weitere großspurige Ankündigungen handelt oder was von diesen Versprechen tatsächlich umgesetzt wird. Moskau wird dies jedoch nur als einen weiteren Schritt der USA auf der Eskalationsleiter betrachten.

Bereits Anfang dieser Woche erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow, der Ukraine-Konflikt sei längst nicht mehr nur eine „militärische Spezialoperation“, sondern ein echter Krieg, weil Kiew von Berlin, Paris, Den Haag, Oslo und Washington unterstützt werde – einschließlich westlicher Waffen, Satelliten und Infrastruktur, die bei der Steuerung der Angriffe helfen.

„Unter diesen Bedingungen müssen wir die Lage nüchtern beurteilen: Das Kiewer Regime ist zu allem fähig“, sagte Peskow in einem Interview.