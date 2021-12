Knapp 100% durchgeimpft und trotzdem schließt US-University wegen eines Omikron-Falls und ansteigenden Covid-Fälle

Wenige Tage vor Ende des Semesters schließt die Cornell University ihren Campus und verlegt die Abschlussprüfungen ins Internet. Grund dafür ist die jüngste Häufung von COVID-19-Fällen unter den überwiegend geimpften Studenten der Universität.

In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung teilte die Präsidentin der Cornell University, Martha E. Pollack, der Campus-Gemeinschaft mit, dass die Überwachungstests der Universität weiterhin eine rasche Ausbreitung von COVID-19″ unter den Studenten ergeben haben.

Laut der Website der Ivy-League-Universität sind 97 Prozent der Gesamtbevölkerung auf dem Campus in Ithaca, New York, vollständig geimpft worden. Dazu gehören 100 Prozent des Lehrkörpers, 98 Prozent der anderen Angestellten und 99 Prozent der Studenten im Grundstudium. Mit Stand vom 12. Dezember gibt es 469 aktive Fälle bei Studenten, darunter 214 neu bestätigte positive Fälle.

Während die Fallzahlen im Lehrkörper und bei den Mitarbeitern derzeit noch niedrig sind, hat unser COVID-19-Testlaborteam erst gestern Abend in einer beträchtlichen Anzahl der positiven Studentenproben vom Montag die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen, sagte Pollack und fügte hinzu, dass die Universität nun zum ersten Mal seit den Anfängen der Pandemie die „Alarmstufe Rot“ erreicht hat, was auf ein hohes Risiko hinweist.

Pollack betonte auch, dass es nur vorläufige Beweise für die Präsenz von Omikron auf dem Cornell-Campus gibt, da PCR-Tests das charakteristische „S-Gen-Dropout“ der Variante in einer beträchtlichen Anzahl von Virusproben identifiziert haben.

Dennoch geht die Universität „so vor, als ob es so wäre“, während sie auf Informationen zur Genomsequenzierung wartet, die bestätigen können, ob es sich bei der Quelle um Omikron handelt.

Um die Ausbreitung des Omikron-Virus einzudämmen, das zwar deutlich übertragbarer zu sein scheint, aber im Vergleich zu anderen Varianten in der Regel mildere Symptome hervorruft, wird Cornell eine Reihe von Änderungen einführen.

Alle Universitätsaktivitäten, an denen Studenten beteiligt sind, und alle von der Universität gesponserten Veranstaltungen, einschließlich der Abschlussfeier am 18. Dezember, werden abgesagt.

Bibliotheken und Sporthallen bleiben geschlossen.

Den Studenten wird außerdem empfohlen, vor jeder Reise einen negativen COVID-19-Test zu machen.

Besucher und Gäste dürfen den Campus nicht betreten, es sei denn, sie kommen, um Schüler in den Ferien abzuholen.

„Jeder Schüler, der in den letzten 48 Stunden keinen negativen Test erhalten hat, sollte so bald wie möglich einen zusätzlichen Test machen“, schrieb Pollack.

„Die Studenten werden aufgefordert, in Ithaca in ihren Wohnheimen zu bleiben, bis sie ihre Testergebnisse erhalten haben, und während dieser Zeit den Kontakt mit anderen stark einzuschränken.“

Was die Abschlussprüfungen betrifft, so sagte Pollack, dass alle Abschlussprüfungen auf ein Online-Format umgestellt werden und dass die Studenten sich an ihre Professoren wenden sollten, da diese Änderungen vornehmen und viele von ihnen möglicherweise einen neuen Termin vereinbaren müssen, um die Änderungen zu berücksichtigen.

In einer am Montag verschickten Mitteilung sagte Pollack, dass die Universität alle Vorlesungen ausgesetzt hat und dass die Studierenden bis zum 29. März Zeit haben, um auszuziehen, mit Ausnahme der internationalen Studierenden, die nicht nach Hause zurückkehren können. Studenten im Grundstudium und professionelle Masterstudenten mit Forschungs- oder anderen Projekten können diese nicht auf dem Campus fortsetzen.

Bereits vor den Ankündigungen am Montag und Dienstag hatte Cornell einige strenge Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Universität schreibt vor, dass jeder unabhängig von seinem Impfstatus in Innenräumen immer eine Maske tragen muss, es sei denn, er isst oder trinkt oder hält sich allein in einem privaten Raum wie einem Büro oder einem Schlafsaal auf. Ungeimpfte Studenten müssen außerdem, wann immer möglich, einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten.

Bis zum 12. Dezember meldete das Büro der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul 38 bestätigte Omikron-Fälle im ganzen Bundesstaat, darunter zwei in Tompkin County, wo die Cornell University ihren Sitz hat.