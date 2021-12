Hongkong zwingt Einreisende aus dem Vereinigten Königreich und den USA nach einem einzigen asymptomatischen Omikron-Fall in Quarantänelager

Hongkonger, die aus den Vereinigten Staaten zurückkehren, werden gezwungen, eine Woche in einem „Spartan“-Quarantänelager zu verbringen. Danach müssen sie zwei Wochen in einem Hotelzimmer ausharren, das sie selbst bezahlen, berichtet die South China Morning Post.

Die neuen Maßnahmen wurden am Freitag bekannt gegeben, nachdem die Gesundheitsbehörden der Stadt das Land auf die höchste Covid-19-Risikostufe hochgestuft hatten, nachdem ein Fall der Omicron-Variante bei einem Reisenden aus den USA bestätigt worden war – ein asymptomatischer 37-jähriger Mann, der zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten hatte und am 7. Dezember aus Los Angeles eingereist war.

In einer Pressemitteilung teilte die Stadt mit, dass die aus den USA einreisenden Personen den „strengsten Quarantäne- und Testanforderungen“ unterliegen, die am Montag in Kraft treten werden.

„Hongkong verfügt über die weltweit strengsten Präventions- und Kontrollmaßnahmen, mit denen das Eindringen der Omicron-Variante in die Gemeinschaft erfolgreich verhindert werden konnte“, heißt es in einer Erklärung, in der die neue Politik für Rückkehrer aus den USA angekündigt wird.

Reisende aus dem Vereinigten Königreich haben dem Bericht zufolge die gleichen Aussichten.

„Es ist stressig und frustrierend zu reisen“, sagte der 60-jährige Geschäftsmann Sam Wong aus Hongkong in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg. „Meine Kinder werden Weihnachten allein verbringen müssen.“

Angesichts der wachsenden Zahl von Omikron-Fällen könnten weitere Länder auf das gleiche System umgestellt werden, was in der geschäftigsten Reisezeit, in der Familien versuchen, für die Feiertage zusammenzukommen, ein Chaos auslösen würde. Zu einer Zeit, in der die Welt bei den Bemühungen um eine Wiedereröffnung vorankommt, drängt Hongkong in die andere Richtung. Diese Strategie, die den Reiseverkehr in eine Stadt, die einst für ihre Vernetzung bekannt war, abwürgt, verstärkt die Besorgnis in der Geschäftswelt, dass eine Covid-Zero-Politik, die noch strenger ist als in Teilen des chinesischen Festlandes, Hongkongs Status als Finanzzentrum langfristig schadet. -Bloomberg

„Sie isoliert Hongkong noch mehr, während der Rest der Welt wieder zur Tagesordnung übergeht“, sagte Tara Joseph, Präsidentin der Amerikanischen Handelskammer in Hongkong.

„Hongkong war als eine vernetzte Stadt bekannt – es warb damit, Asiens Weltstadt zu sein“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Das ist eindeutig nicht mehr der Fall.“

Bemerkenswert ist, dass es in Hongkong praktisch kein Covid gibt, während in der 7,4-Millionen-Einwohner-Stadt etwa 80 % der Einwohner über 80 Jahre ungeimpft sind.

Penny’s Bay

Das Quarantänelager in Penny’s Bay in der Nähe von Hongkong Disneyland bietet einfache Zimmer, in denen die Matratzen von zwei Einzelbetten mit Plastikplanen abgedeckt sind, so dass einige Reisende sie zusammenschieben müssen, heißt es in dem Bericht. Die Reisenden erhalten drei Mahlzeiten pro Tag und können sich für chinesisches oder westliches Essen entscheiden. Einen Internetzugang gibt es nicht.

Stadtbewohner, die aus den USA zurückkehren, müssen demnächst ihre ersten sieben Tage der Quarantäne in dem von der Regierung eingerichteten Lager in Penny’s Bay verbringen. Foto: May Tse

Neben Reisenden aus den USA und dem Vereinigten Königreich stehen auch Reisende aus Südafrika und etwa 10 weiteren afrikanischen Ländern auf einer Liste, die von der Regierung unter Quarantäne gestellt wurde. Die Reisenden müssen weder ein Zimmer im Lager buchen, noch werden ihnen die Kosten für den einwöchigen Aufenthalt in Rechnung gestellt (nur das Hotelzimmer für die nächsten zwei Wochen).

Das Lager verfügt über insgesamt 1.926 Einheiten, von denen derzeit mehr als 1.550 leer stehen.

„Da die Grenzkontrolle die wichtigste Verteidigungslinie in Hongkong gegen Omikron ist, können wir kein Risiko eingehen“, sagte der ehemalige Vorsitzende des beratenden Ausschusses für übertragbare Krankheiten der Hong Kong Medical Association, Leung Chi-chiu.

„Das Risiko einer innerbetrieblichen Übertragung ist in Penny’s Bay viel geringer als in den ausgewiesenen Quarantäne-Hotels“, so Benjamin Cowling, Professor für Epidemiologie an der Universität Hongkong. „Es wäre sogar noch idealer, wenn Penny’s Bay erweitert oder eine ähnliche Einrichtung mit 30.000 oder mehr Zimmern gebaut werden könnte, und dann könnten wir die Quarantäne für alle Ankommenden auf maximal 14 Tage reduzieren, mit vielleicht einer kürzeren Quarantäne für Ankommende mit sehr geringem Risiko.“