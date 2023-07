Kommt der Goldstandard zurück? Doug Casey über die goldgedeckte BRICS-Währung.

Internationaler Mensch: Es gab lange Zeit Gerüchte, dass Russland oder China eine goldgedeckte Währung einführen würden, aber es gab nie eine offizielle Bestätigung… bis vor Kurzem.

Die russische Regierung erklärte kürzlich:

„Die BRICS-Länder planen die Einführung einer neuen Handelswährung, die durch Gold gedeckt sein wird.“

Analysten erwarten eine offizielle Ankündigung auf dem nächsten BRICS-Gipfel in Johannesburg in den kommenden Wochen.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Lassen Sie uns versuchen, die Worte in der Erklärung zu analysieren. Vor allem die Verwendung des Wortes „Handel“. Ich bin mir nicht sicher, worin der Unterschied zwischen einer „Handelswährung“ und einer normalen Währung besteht. Ich vermute, dass sie nur für die internationale Verrechnung von Konten verwendet werden würde. Wenn die Währung durch Gold gedeckt sein soll, wo wird das Gold dann aufbewahrt? Wird die Menge dieser Währung – nennen wir sie BRIC -, die die verschiedenen Regierungen erhalten, nur von der Goldmenge abhängen, die sie in ihren Staatskassen haben? Und wird die Währung nur für Regierungen bestimmt sein, oder wird sie auch für Unternehmen oder den Durchschnittsbürger verfügbar sein?

Es ist unwahrscheinlich, dass sie für den Durchschnittsbürger von Nutzen sein wird. Erstens werden im Zeitalter der CBDCs keine 100 BRIC-Scheine (oder wie auch immer sie heißen werden) gedruckt. Würde man die Verwendung dieser Banknoten durch den Normalbürger zulassen, hätte dieser mehr als genug Freiheit, sein Vermögen über die Grenzen zu bringen. Denken Sie daran, dass fast alle Länder, die darüber reden, den Dollar zu ersetzen, jetzt beschissene „blockierte“ Währungen haben, die außerhalb ihrer Heimatländer im Wesentlichen wertlos sind. Ich vermute, dass die neue BRIC-Währung nur für den internationalen Zahlungsverkehr bestimmt sein wird, damit sie den Dollar nicht verwenden müssen. Die Bürger werden weiterhin ihre beschissenen nationalen Währungen im Inland verwenden müssen.

Es gibt eine grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen und die alle vergessen: Warum ist diese neue Währung überhaupt mit Gold „gedeckt“? Warum nicht einfach Gold verwenden?

Mit anderen Worten, warum gibt es einen staatlichen Mittelsmann, der eine bestimmte Menge Gold als „Franc“, „Rubel“, „Pfund“, „Dollar“ oder was auch immer bezeichnet? Wer braucht schon einen nicht vertrauenswürdigen Vermittler, der einem Papier gibt? Warum erlaubt man nicht einfach jedem, Gold selbst zu verwenden, das einzige historisch erfolgreiche Geld der Welt? Der einzige Grund für eine Währung ist, dass man plant, sie zu manipulieren, was bedeutet, sie aufzublähen.

Natürlich wird sie anfangs nominell durch Gold gedeckt sein – das muss sie auch sein, denn keine dieser Regierungen traut der anderen. Aber wem von ihnen kann man bei der Lagerung und Einlösung des Goldes trauen? Niemandem. Das garantiert, dass, auch wenn es anfangs gut läuft, weil jemand sagt, dass es einlösbar und in der Menge begrenzt ist, es schließlich zusammenbrechen wird.

Internationaler Mensch: Auch wenn die Einzelheiten noch nicht bekannt sind, wie soll eine mögliche goldgedeckte Währung der BRICS in der Praxis funktionieren?

Was bedeutet das für den US Dollar?

Doug Casey: Ich bin für alles, was die Welt vom Dollarstandard wegbringt. Die Tatsache, dass der Dollar überall akzeptiert wird, ermöglicht es der US-Regierung, alle möglichen Dinge zu tun – fast alle davon sind dumm und zerstörerisch -, die sie sich sonst nicht leisten könnte. Jährlich werden etwa 800 Milliarden Dollar exportiert. Dieses Handelsdefizit besteht schon seit über 40 Jahren. Es hat den Lebensstandard der Amerikaner künstlich angehoben. Es hat sie glauben lassen, die Wirtschaftspolitik der Regierung sei klug. Das ist sie aber nicht. Jahrzehntelang im Ausland angehäufte Dollars werden eines Tages nach Hause zurückkehren. Viele Billionen Dollar werden in den USA gegen realen Reichtum eingetauscht werden; die Preise werden in die Höhe schießen, und der Lebensstandard wird einbrechen.

Seit den frühen 80er-Jahren sind die wichtigsten US-Exportgüter nicht mehr Boeings, Weizen oder Computer. Es waren Dollars. Wer weiß, wie viele Billionen Dollar sich heute außerhalb der USA befinden? Ausländer verwenden den Dollar nur, weil er traditionell akzeptiert und bequem ist. Die Amerikaner verwenden ihn, weil sie ihn als „gesetzliches Zahlungsmittel“ verwenden müssen. Einmal werden die Ausländer den Dollar aus den verschiedensten Gründen aufgeben. Es ist eine Zeitbombe, die nur darauf wartet, hochzugehen.

Es ist schön zu sehen, dass sich eine alternative Währung entwickelt. Aber keine der beteiligten Regierungen – die Chinesen, die Inder, die Russen und bisher 30 oder 40 kleine Akteure – hat einen Grund, einander oder der BRICS-Währung zu vertrauen. Ich denke, sie wird auseinander fallen.

Anfänglich könnte sie besser abschneiden als der Euro. Wie ich schon oft gesagt habe: Wenn der Dollar ein „Ich schulde dir nichts“ ist, ist der Euro ein „Wer schuldet dir nichts“. Bei der vorgeschlagenen BRIC-Währung hat zumindest theoretisch jemand etwas Gold für die Rückzahlung zur Verfügung. Aber zumindest der Euro wird von Privatpersonen verwendet und hat Papierscheine. Der BRIC wird nicht von zig Millionen Einzelpersonen genutzt, um ihn stabil zu halten. Es ist unwahrscheinlich, dass der BRIC für etwas anderes verwendet wird als für die Abrechnung zwischen Regierungen.

Sie sollten einfach Gold selbst verwenden – ehrliches, unkompliziertes, nicht-politisches Geld.

Jede Währung auf der Welt ist eine Fiat-Einheit, die durch nichts anderes als Glauben und Gewohnheit gestützt wird, durch nichts anderes als durch die Kraft einer Regierung, die sie zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht.

Der Dollar ist nur – im Moment – die am meisten akzeptierte Währung.

Internationaler Mensch: „Wir sollten erwarten, dass im Laufe der Zeit der Anteil anderer Vermögenswerte an den Währungsreserven der Länder allmählich zunimmt.“

„Es ist möglich, mehr als eine Reservewährung zu haben.“

Dies sind die jüngsten Worte von Janet Yellen, der Finanzministerin, und Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve.

Ihre Äußerungen deuten stark darauf hin, dass das derzeitige internationale Währungssystem auf der Grundlage des US-Dollars vor dem Aus steht… und zwar bald.

Selbst die Eliten, die dieses über 50 Jahre alte System verwalten, können die Farce seiner Aufrechterhaltung nicht mehr mitmachen.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Yellen und Powell sind angeblich Wirtschaftswissenschaftler. In Wirklichkeit sind sie keine Ökonomen. Ein Ökonom ist jemand, der beschreibt, wie die Welt funktioniert, indem sie produziert und konsumiert. Das ist nicht das, was diese Leute zu tun versuchen. Sie versuchen, der Welt vorzuschreiben, wie sie ihrer Meinung nach funktionieren sollte, indem sie mehr Dollar schaffen.

Vielleicht sehen sie endlich die Schrift an der Wand. Da die jährlichen Zinsen für die USA inzwischen die Grenze von 1 Billion Dollar überschritten haben, können selbst sie erkennen, dass die US-Regierung Geld leihen muss, nur um die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen. Das bedeutet, dass das „Spiel vorbei“ ist.

Also ja, es wird bald mehr als eine Reservewährung geben. Die Welt wird zu Gold zurückkehren müssen, weil diese Regierungen von Natur aus unverantwortlich und unsolide sind. Sie haben keinen Grund, einander zu vertrauen. Sie alle blähen ihre Währungen auf. Sie sind alle bankrott. Der Dollar ist auf dem absteigenden Ast.

Was wird den Dollar ersetzen? Ich glaube nicht, dass es die Währung der BRIC-Staaten sein wird. Oder der Euro. Es wird das Gold selbst sein. Das Problem ist, dass diese Regierungen versuchen könnten, Gold zu einer Währung zu machen, die nur für den Handel untereinander verwendet wird, und nicht zu etwas, das der Durchschnittsbürger in seiner Tasche behalten kann. Das würde ihnen sehr viel weniger Kontrolle und den Menschen mehr als genug Freiheit geben.

Internationaler Mensch: Wie kann man sich nach all dem, was wir besprochen haben, am besten positionieren, um vorsichtig zu sein und Gewinne zu erzielen?

Doug Casey: Nun, es ist ganz klar, dass Gold wieder in das internationale Währungssystem zurückkehrt, nachdem es jahrzehntelang als altertümliche Marotte oder Lieblingsstein betrachtet wurde. Für den internationalen Handel gibt es eigentlich keine Alternative als den primitiven Tauschhandel.

Da es nur sechs oder vielleicht sieben Milliarden Unzen Gold auf der Welt gibt – weniger als eine Unze für jeden Menschen auf dem Planeten -, werden die Chancen gut stehen, dass die Nachfrage nach Gold sowohl von Einzelpersonen als auch von Regierungen und allen dazwischen liegenden Einheiten steigen wird, wenn die nationalen Währungen zusammenbrechen. Obwohl der Goldpreis im Moment im Vergleich zu allem anderen auf der Welt – Häuser, Kleidung, Lebensmittel – angemessen ist, denke ich dennoch, dass er wahrscheinlich noch viel höher steigen wird. Es ist eine Zuflucht vor dem Chaos, und das Chaos ist vorprogrammiert.

Um auf Ihre Frage zu antworten: Kaufen Sie physische Goldmünzen und behalten Sie die meisten davon in Ihrem Besitz. Um auf einen weiteren Anstieg des Goldpreises zu spekulieren, sollten Sie außerdem gut ausgewählte Minenaktien kaufen. In vergangenen Goldhaussen haben sie sich im Verhältnis 10:1 nach oben bewegt, wobei einige einzelne Aktien im Laufe einiger Jahre im Verhältnis 100:1 oder sogar 1.000:1 gestiegen sind.