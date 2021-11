Krankenhaus in Kanada versuchte, meine nicht geimpfte Tochter, die an dem Williams-Syndrom leidet, abzuweisen. Hier ist meine Geschichte

Eine Geschichte aus dem hohen Norden, wo wir stark, aber nicht so frei sind

Meine Tochter hatte diese Woche einen Termin in der Kardiologie des Halifax Infirmary. Als wir an der Eingangstür ankamen, bildete sich eine Schlange, um hineinzukommen. Ich habe noch nie eine Warteschlange am Eingang eines Krankenhauses gesehen. Es sah aus wie eine sowjetische Brotschlange. Wie sich herausstellte, war das Krankenhaus nicht mit COVID-19-Patienten überfüllt; der Grund für die Verzögerung war ein Sicherheitsposten vor der Tür, an dem ein Wachmann jeden anhielt und verlangte, den Nachweis über die Impfung zu sehen.

„Das kann doch nicht wahr sein“, dachte ich. Ein paar Tage vor dem Besuch erhielt ich einen dieser inzwischen üblichen Anrufe zur Voruntersuchung, bei dem eine Liste von COVID-Fragen gestellt wurde: Haben Sie Fieber? Sind Sie in den letzten 14 Tagen außerhalb der Provinz gereist? Wurden Sie positiv auf COVID-19 getestet? Wurde jemand, den Sie kennen, positiv auf COVID-19 getestet? Nein, auf alle. Nichts über unseren Impfstatus.

Als der Polizist an der Tür nach unseren Papieren fragte und ich sagte, wir hätten keine, sagte er, wir dürften nicht rein. „Ich glaube nicht, dass das richtig ist“, wandte ich ein. „Sie hat einen Termin in der Kardiologie. Das ist ein wichtiger Dienst. Ich glaube, Sie lassen mich besser mit jemandem sprechen.“

Er nahm unsere Namen auf und führte uns in einen kleinen Wartebereich mit einigen Stühlen, in dem ein Mann in den 60ern saß. Er schüttelte den Kopf, als wir uns ihm näherten.

„Das ist verrückt“, sagte ich.

„Ich nehme an, Sie sitzen im selben Boot wie ich“, sagte er. „Ich habe meine Papiere vergessen.“

„Nein. Wir sind nicht geimpft.“

„Warum nicht?“, brummte er.

„Nun, Kate hier ist unter 20. Das bedeutet, dass ihr Risiko zu sterben, selbst wenn sie COVID bekäme, praktisch gleich null ist. Ich denke, es ist nicht in ihrem Interesse, eine experimentelle Spritze mit Nebenwirkungen zu nehmen. Es wurden mehr als 17.000 Todesfälle im Zusammenhang mit den Spritzen gemeldet. Viele Kinder bekommen danach auch Herzentzündungen.“

Er sah Kate an. Sie ist 19, sieht aber wie 12 aus und ist geistig etwa fünf. „Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Kate“, strahlte sie ihn an. (Sie hat während dieser ganzen Tortur keine Maske getragen, außer ironischerweise beim Zahnarzt, wo sie einen Gesichtsschutz aus Plastik tragen musste, um vom Empfang zum Behandlungsstuhl zu gelangen, und dann den Mund öffnen musste.) Kate hat das Williams-Syndrom, das sich unter anderem durch eine Herzverengung auszeichnet, und ein sehr freundliches Wesen. Im vergangenen Jahr hat das Schulpersonal sie aus ihrer sympathischen Neigung heraus belehrt, den Leuten die Hand zu schütteln, wenn sie jemanden neu kennenlernt. Sie lächelte nur.

„Finden Sie das nicht verrückt?“ fragte ich den Mann. „Was ist der Unterschied zwischen dir und mir? Wir können beide infiziert werden und wir können beide das Virus übertragen. Wenn es da keinen Unterschied gibt, warum sollten wir dann getrennt werden?“

Seine Antwort ist ein Beweis für die unglaubliche Durchschlagskraft der frühen Massenvermarktung von Botschaften und den wissenschaftlichen Analphabetismus des größten Teils der Bevölkerung, der leicht durch manipulierte Statistiken getäuscht werden kann.

„Ja, aber ich bin zu 94 % geschützt“, sagte er, „und Sie sind nur zu 6 % geschützt.“

Ich fing an, ihm zu erklären, dass die Zahl von 94 % Schutz ein relatives Risiko und keine absolute Risikoreduzierung ist… aber ich hielt inne. Es war offensichtlich, dass sein Glaube an den Trank gefestigt war. Es wäre auch egal, wenn ich ihm erklären würde, dass die Pharmaunternehmen Statistiken so ausgeben, dass eine geimpfte Person, die sich in 22.000 Fällen ansteckt, im Vergleich zu zwei ungeimpften Personen, die sich in 22.000 Fällen anstecken, als „100 %iger“ Schutz gilt, da zwei doppelt so hoch sind wie eins. Man kann es auch so sehen, dass sich 22.000 Menschen impfen lassen müssen, um zu verhindern, dass sich eine Person ansteckt.

„Der Impfschutz lässt nach“, sagte ich und schlug eine andere Taktik ein. „Eine Studie, die gerade im Lancet veröffentlicht wurde, besagt, dass er nach ein paar Monaten verschwunden ist.“

„Das ist nicht wahr“, sagte er.

„Deshalb gibt es ja die Auffrischungsimpfungen“, erwiderte ich. „Israel bringt gerade die vierte Impfung auf den Markt.“

Pause.

„Nun, man muss sich jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen, also ist es wohl so wie bei der Grippe“, sagte er.

„Ja, COVID-Impfung alle fünf Monate.“

Ich schaute auf mein Handy. Wir waren jetzt eine Viertelstunde zu spät. Ich hoffte, dass ich nicht mehr als eine Stunde nach Hause fahren musste, ohne Kates Herzuntersuchung zu bekommen.

„Wenn sie dich reinlassen und mich nicht, werde ich wirklich sauer“, sagte der Typ.

„Das sollten Sie auch“, antwortete ich. „Die ganze Sache ist verrückt.“

„Weißt du, Pfizer nimmt dieses Jahr mehr als 33 Milliarden Dollar mit seinen Impfungen ein. Das ist keine Wohltätigkeitsarbeit“, sagte ich und versuchte, seine Anfeindungen auf die richtige Quelle zu lenken und eine gemeinsame Basis zu finden. „Der CEO von Pfizer zahlt sich dieses Jahr 29 Millionen Dollar.“

„Nun, ich habe nichts dagegen, wenn ein Mann seinen Lebensunterhalt verdient. Wenn er seine Zeit investiert und es nach oben geschafft hat, ist das seine Sache.“

„Das sind Unternehmensverbrecher“, sagte ich. „Wusstest du, dass Pfizer die höchste Strafe in der Geschichte der Medizin bekommen hat – 2,3 Milliarden Dollar für die falsche Vermarktung eines seiner Medikamente? Es sind viele Menschen gestorben.“

Ein neuer Sicherheitsbeamter, ein junger Mann, betrat den Raum. Er winkte uns, ihm zu folgen.

„Viel Glück“, sagte ich zu ihm und meinte es wirklich ernst.

Der Sicherheitsbeamte brachte uns zu einer anderen Wand mit Plastikstühlen und bat uns, zu warten. Als er zurückkam, sagte er: „Tut mir leid, man wird Sie nicht reinlassen.

„Meine Tochter hat einen Termin beim Kardiologen. Das ist keine Option“, sagte ich. Offensichtlich wollte er die Entscheidung nicht treffen. „Ich muss mit jemandem sprechen, der zuständig ist.“

Er wies auf ein Büro mit Fenster, in dem zwei Frauen saßen. Ich erklärte ihm durch das Plexiglas, was vor sich ging. „Wenn dieses Krankenhaus eine Diskriminierungsklage anstrebt, weil es einer Person mit besonderen Bedürfnissen die lebensnotwendige Pflege verweigert, werde ich mich an sie wenden. Dies ist eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. Ich werde auch die Medien anrufen“, fügte ich hinzu und dachte dabei daran, dass die Mainstream-Medien sich nicht weniger für die Versorgung der unsauberen, ungeimpften Menschen interessieren könnten. Ihre Botschaften ermutigen die Menschen zum Hass, die Art von Menschen, die Kate sagen würden, sie solle abhauen und an einer Herzkrankheit sterben, da sie nicht die gewinnbringende Spritze von Pfizer bekommen hat. Die Medien haben sich noch nie darum gekümmert, ob Menschen wie Kate selektiv abgetrieben oder euthanasiert wurden, das ist also nichts Neues.

Hinter ihren Masken konnte ich nicht erkennen, ob die Frauen wütend oder freundlich waren. Eine Frau kam durch die Tür.

„Quebec und Ontario haben gerade erst ihre Vorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen zurückgenommen, weil Tausende von Ärzten und Krankenschwestern damit nicht einverstanden sind, und jetzt will dieses Krankenhaus einer Patientin die Behandlung verweigern?“ fuhr ich fort. „Das ist verrückt.“

Sie nickte. „Ich stimme Ihnen zu, Schatz. Ich werde sehen, was ich tun kann.“

Kate und ich blieben mit dem Sicherheitsbeamten zurück. „Sieht so Freiheit aus, oder sieht so Segregation aus?“ fragte ich ihn. „Sieht das für Sie wie Kanada aus?“ Er schüttelte den Kopf.

„Ich wollte die Aufnahmen auch nicht machen“, sagte er. „Ich musste, weil ich nicht arbeiten oder irgendetwas tun kann.“

„Das ist verrückt“, sagte ich. „Keine Regierung sollte Menschen dazu zwingen, medizinische Injektionen zu bekommen, die sie nicht wollen. Jetzt versuchen sie, uns gegeneinander auszuspielen, obwohl es die Regierung ist, die die Menschen unterdrückt.“ Er nickte.

Die Frau aus dem Büro kam aus dem Aufzug und sagte, wir dürften nach oben gehen.

Als wir zum Aufzug gingen, sah ich, wie der geimpfte Mann, den sie ohne Papiere nicht reinlassen wollten, den Sicherheitsbeamten am Eingang anschrie: „Sie haben SIE durchgelassen und sie glaubt nicht einmal, dass es funktioniert!“ Igitt.

„Kommen Sie, Kate, sehen wir uns mal an, wie Ihr Herz schlägt.“

Die Empfangsdamen in der Kardiologie waren etwas frostig, aber ich wusste nicht, ob das daran lag, dass sie nicht wollten, dass wir reinkommen, oder daran, dass wir schon eine Stunde zu spät waren. Die Krankenschwestern, die Kate wiegten und ihr EKG machten, waren fröhlich. Wenn sie sauer auf uns ungeimpfte Heiden waren, ließen sie es sich nicht anmerken.

Der Kardiologe, der uns danach besuchte, war ein jüngerer Mann und schien hinter seiner Maske zu lächeln. Er unterhielt sich direkt mit Kate und war freundlich zu ihr, also hat er meinen Idiotentest bestanden. Mit ihrem Herzen schien alles in Ordnung zu sein – hoffentlich kann sie noch fünf Jahre durchhalten.

Dann sagte er: „Lassen Sie uns über den COVID-Impfstoff sprechen.“

Ich erzählte ihm, dass ich von jungen Menschen weiß, die nach einer Impfung mit starken Brustschmerzen im Krankenhaus gelandet sind. „Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, gab es in Kanada 970 Berichte über Myokarditis nach der Impfung, und das Durchschnittsalter liegt bei 27 Jahren. Die Zahl der Meldungen in VAERS [U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System] und VigiAccess [Datenbank der Weltgesundheitsorganisation für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen] ist viel höher. Das ist alarmierend.“

Seine Augenbrauen gingen in die Höhe. „Wir hatten tatsächlich ein Briefing dazu“, sagte er, „und wissen Sie, dass viel mehr Menschen nach einer COVID-Infektion eine Myokarditis und Perikarditis bekommen als nach dem Impfstoff.“ Ich hatte den Verdacht, dass diese Berechnung der Herzmuskelentzündung, wie alles andere an den COVID-Zahlen, etwas zweifelhaft war, also fragte ich ihn einfach direkt: „Sie haben also keine Myokarditis nach der Impfung festgestellt?“ Ich sah ein kurzes Aufflackern in seinen Augen – und ich würde wetten, dass er das hat.

In ganz Nova Scotia gab es seit Beginn der Pandemie etwa 100 Todesfälle durch COVID-19. (Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 gab es in der Provinz in einem Zeitraum von nur 12 Monaten insgesamt 9.965 Todesfälle. Es sind also mehr als 100 Mal so viele Menschen in kürzerer Zeit aus anderen Gründen „verschwunden“ – und eine Herzerkrankung, die nicht COVID ist, wäre eine der Hauptursachen für das Verschwinden auf seinem Radar gewesen.

Das Durchschnittsalter beim Tod durch COVID liegt hier bei 78 Jahren. Es stimmt, dass es etwas gesunken ist. Bis zum Jahr 2020 lag es bei 80,5 Jahren, und das ist das durchschnittliche Sterbealter in der Provinz in den fünf Jahren vor der Pandemie. Seit der Einführung des Impfstoffs müssen sie jünger sterben. Ich wünschte, ich hätte ihn gefragt, wie viele junge Menschen er mit Myokarditis gesehen hat.

Ich sagte ihm, dass ich Pharmafirmen wie Pfizer nicht traue, und dass ich besorgt darüber bin, dass es keinerlei Daten über die Langzeitwirkungen dieser „neuartigen Plattform“ mRNA-Impfstoffe gibt. „Kate ist hier nicht einmal in Gefahr“, sagte ich. „Wie lange hat es gedauert, bis sie die Probleme mit Medikamenten wie Contergan und DES herausgefunden haben, bevor sie sie vom Markt genommen haben?“

Er sagte, er sei auf der Intensivstation bei den sterbenden Patienten gewesen, und er habe einen anderen Eindruck.

Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ärzte sehen jeden Tag Menschen sterben. Dies musste eine Art emotionales Plädoyer sein, denn hier gab es kein Pandemie-Chaos. Keine Leichen auf den Straßen. Kein Verschwinden. Die Krankenhäuser waren während der Abriegelung leer.

Im Jahr vor der COVID-Epidemie wartete ich einmal sieben Stunden auf Kate, um in der Notaufnahme einen Bluttest zu machen. Wir waren schon zweimal dort gewesen und nach ein paar Stunden wieder gegangen, weil ich dachte, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt mehr Glück haben würden. Wir mussten für einen Bluttest in die Notaufnahme gehen, weil sie zu den Tausenden von Menschen gehört, die in Kanadas öffentlichem Gesundheitssystem auf der Warteliste für einen Hausarzt stehen. Wir warten schon seit drei Jahren.

Während der Schließung ging ich in dasselbe Krankenhaus, und im Wartezimmer saß nur ein einziger Mann – ein Sicherheitsbeamter des Krankenhauses. Eine Krankenschwester kam, um mich zu begrüßen. Wenn Sie Kanadier sind, wissen Sie, dass das sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise gibt es an der Tür keine Begrüßungsschwester. Aber während der Pandemieabriegelung, um „die Kurve zu glätten“ und „den Krankenhäusern den Ansturm zu ersparen“, war kein einziger Patient im Wartezimmer zu sehen. Bizarr.

„Ja“, sagte ich zu dem netten Kardiologen. „Es muss schwierig sein, aber andere haben mit COVID gearbeitet und wollen die Impfungen nicht. Quebec und Ontario haben ihr Impfmandat für das Personal zurückgezogen, weil sie dann zu viele Ärzte und Krankenschwestern entlassen müssten.“

Er zuckte mit den Schultern und sagte: „Nun, Sie werden mich nicht dazu bringen, es nicht zu empfehlen. Es ist Ihre Entscheidung.“

„Aber es ist nicht meine Entscheidung“, sagte ich. Sicherlich weiß er, dass alle, die sich nicht geimpft haben, unter großem Druck stehen, sich dem Diktat von Justin Trudeau und Teresa Tam zu beugen. Ich kenne Menschen, die alles, was sie in Kanada aufgebaut haben, zurückgelassen haben und südlich der Grenze geflohen sind, um wieder Freiheit zu finden und ihre Kinder zu schützen. Ich kenne Menschen, die ihren Job gekündigt haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, und viele andere, die sich nur impfen ließen, weil sie es mussten, damit sie das tun können, worauf sie ein Recht haben – ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in ein Flugzeug zu steigen, zur Schule oder ins Kino zu gehen. Kate kann nicht mehr schwimmen gehen oder zu ihrem Freitagabend-Freunde-Club an der Universität. Sie kann nicht zu einem Basketball- oder Eishockeyspiel gehen, und wir haben Hausverbot in Restaurants und dürfen nicht einmal mehr auf Terrassen sitzen. Wir sind Untermenschen.

Das Problem an der Tatsache, dass sich so viele Menschen dem Diktat unterworfen haben, ist, dass es nicht mehr ihr Problem ist, wenn sie einmal die Impfung abbekommen haben (und nicht verletzt wurden). Die in der Verfassung verankerten Rechte gehören ihnen, solange sie das tun, was die von Unternehmen kontrollierte Regierung ihnen vorschreibt. Ihre Freiheit ist eine Illusion.

„Ich bin zu spät gekommen, weil sie uns nicht zu Ihnen lassen wollten, weil wir nicht geimpft sind“, sagte ich.

„Ach wirklich?“ Wieder das Flackern in seinen Augen. „Das ist nicht richtig.“

„Nein, ist es nicht.“

Auf dem Weg nach draußen winkte ich der Dame am Fenster zu, die uns hereingelassen hatte. Sie und die andere Dame winkten zurück, und sie gab uns einen Daumen hoch. Ich gab ihr im Gegenzug einen Daumen hoch.

Ich winkte dem Sicherheitsbeamten zu, bei dem ich gesessen hatte, und gab ihm ein Friedenszeichen. Er gab eins zurück.