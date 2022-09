Kreml bezeichnet die viel beachtete Gegenoffensive der Ukraine im Süden bereits als „kläglich gescheitert“.

Am Montag starteten die ukrainischen Streitkräfte eine mit Spannung erwartete „Gegenoffensive“ zur Rückeroberung von Gebieten im Süden des Landes, die zu den ersten Teilen der Ukraine gehören, die Russland kurz nach Beginn seiner Invasion vor sechs Monaten erobert hat.

Die Operation soll das wachsende „Vertrauen“ in Kiew widerspiegeln, dass die amerikanische Militärhilfe weiter fließen und sogar noch zunehmen wird. „Heute haben wir mit Offensivaktionen in verschiedenen Richtungen begonnen, unter anderem in der Region Cherson“, meldete ein ukrainischer Rundfunksender unter Berufung auf Staatsbeamte.

Die ukrainische Journalistin Natalia Humeniuk räumte ein, dass die russischen Streitkräfte im Süden immer noch „ziemlich stark“ seien, dass aber die ukrainischen Streitkräfte „den Feind zweifellos geschwächt“ hätten – was der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, als „eine weitere Fälschung der ukrainischen Propaganda“ abtat.

Und das Weiße Haus erklärte, Russland habe bereits „Ressourcen“ von den Kämpfen im Donbas abziehen müssen, um den Süden zu verteidigen.

Wie bei vielen wichtigen Ereignissen auf dem Schlachtfeld kristallisieren sich schnell zwei konkurrierende Narrative heraus. US-Vertreter, darunter auch einige Kongressabgeordnete, äußerten sich sofort optimistisch über den Beginn der Gegenoffensive im Süden…

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte am Montag Folgendes:

Unabhängig von der Größe, dem Ausmaß und dem Umfang dieser Gegenoffensive, über die sie heute gesprochen haben, haben sie bereits Auswirkungen auf die militärischen Fähigkeiten Russlands gehabt“, sagte Kirby. Die Russen mussten Ressourcen aus dem Osten abziehen, einfach aufgrund von Berichten, dass die Ukrainer im Süden mehr in die Offensive gehen könnten – sie mussten bestimmte Einheiten aus bestimmten Gebieten im Osten und im Donbas abziehen.

„Die Idee, in die Offensive zu gehen, ist den Ukrainern nicht neu, und sie haben den Kampf gegen die Russen innerhalb ihres Landes aufgenommen“, fügte Kirby hinzu. „Mit Hilfe von US-Waffen und anderen Waffen, wie z.B. Himars, ist es ihnen sogar gelungen, hinter die russischen Linien zu gelangen und die Russen in die Defensive zu drängen.“

Die Erklärung schien zu bestätigen, dass Washington diese neue Offensive, die darauf abzielt, die russischen Linien im Süden zu durchbrechen, positiv unterstützt.

Kirby äußerte sich auch zu der anhaltenden Pattsituation im Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine, zu einem Zeitpunkt, zu dem ein IAEO-Team zur Inspektion der Anlage entsandt wurde. Er drängte auf eine „kontrollierte Abschaltung“, um die Anlage zu schützen, was die russischen Besatzungstruppen wahrscheinlich nicht befolgen werden. Kirby bezeichnete dies als „die sicherste und am wenigsten riskante Option auf kurze Sicht“ – aber dann wäre da noch die Frage, ob die Ukrainer in der Winterzeit das Licht anlassen würden.

Doch am Montag erklärte das russische Verteidigungsministerium laut staatlichen Medien, die ukrainische Gegenoffensive sei „kläglich gescheitert“:

Die ukrainischen Streitkräfte hätten auf Befehl von Präsident Wladimir Zelenskij versucht, in drei Richtungen anzugreifen, seien aber nicht weitergekommen, so Moskau. Die russischen Truppen hätten den ukrainischen Angreifern im Laufe des Tages „große Verluste“ zugefügt, darunter 26 Panzer, 23 gepanzerte Kampffahrzeuge, neun weitere gepanzerte Fahrzeuge, zwei SU-25-Bodenkampfflugzeuge und mehr als 560 Soldaten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montagabend in einer Erklärung mit.

Wahrscheinlich wird die Wahrheit in den nächsten Tagen oder sogar Wochen aus den widersprüchlichen Berichten ans Licht kommen. Russland strebt nach wie vor die vollständige „Befreiung“ des Donbass an, die derzeit das wichtigste Ziel auf dem Schlachtfeld ist.