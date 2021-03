Kreuzfahrtschiff P&O Cruises: Nur geimpfte und mit Maske dürfen an unseren reisen teilnehmen – Neue Normalität wird durch die Impfung nicht beendet!

P&O Cruises hat angekündigt, dass nur Kunden, die zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten haben, auf Kreuzfahrten mitgenommen werden, aber dass diese Personen weiterhin Masken tragen und soziale Distanz üben müssen.

Um an Kreuzfahrten teilnehmen zu können, die im Juni wieder losgehen, müssen Reisende nachweisen, dass sie mindestens eine Woche vor der Abfahrt zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben.

Obwohl sie gegen das Virus geschützt sind, wird den Kunden gesagt, dass sie an Bord immer noch Masken tragen und soziale Distanzierungsregeln einhalten müssen.

Während viele dafür plädiert haben, die Impfungen für Reisen verpflichtend zu machen, um „zurück zur Normalität“ zu gelangen, sorgt die Ankündigung, dass die Coronavirus-Beschränkungen trotzdem weiter bestehen werden, wahrscheinlich für Verwirrung.

“All guests of all ages must be vaccinated to come on board with us”



President of P&O cruises Paul Ludlow tells #BBCBreakfast anyone wanting to take its trips this summer, will need to have had two vaccines https://t.co/DrfcPD6n6x pic.twitter.com/De9GH6xmo6