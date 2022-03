Krieg! Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken, fügen Sie sich

Das Chaos in der Ukraine wird wahrscheinlich zu nichts Gutem führen

Von Riley Waggaman, einem in Moskau lebenden Autor und ehemaligen „Senior Editor“ bei RT

Hallo Freunde.

Zunächst ein herzliches Willkommen an die (vielen) neuen Leser, die diesen Blog durch meinen jüngsten Gastauftritt im Corbett Report gefunden haben. (Nochmals vielen Dank an James für die Einladung – wirklich eine Ehre und ein Privileg.) Für interessierte Neulinge gibt es hier einen Artikel, der erklärt, warum es diesen Blog gibt; und hier ist ein Beitrag, den ich geschrieben habe und der einige Hintergrundinformationen über mich enthält.

Ich möchte mich auch für meine nicht so gute Leistung in letzter Zeit entschuldigen. Es war eine ungewöhnliche Woche. Ich hoffe, dass ich in naher Zukunft zu meinem üblichen Zeitplan (mindestens ein Artikel pro Tag) zurückkehren kann.

So. Der Krieg. Oder die spezielle Militäroperation. Oder die friedenserhaltende Mission. Wie auch immer Sie es nennen wollen: Was zum Teufel ist in der Ukraine los?

Nachfolgend ein paar Gedanken dazu.

Man darf nicht „Krieg“ sagen! Das ist ein Tabu!

In Russland ist es offiziell verboten, das, was in der Ukraine geschieht, als „Krieg“ zu bezeichnen. Die Medienaufsichtsbehörde der Regierung, Roskomnadsor, hat russischen Nachrichtensendern verboten, Informationen zu verbreiten, „in denen die laufende Operation [in der Ukraine] als Angriff, Invasion oder Kriegserklärung bezeichnet wird“. Darüber hinaus dürfen Medienorganisationen nur „offizielle Quellen der Russischen Föderation“ verwenden, wenn sie über den Krieg – pardon, nicht den Krieg – berichten.

Das erinnert mich an die „sanften“ Abriegelungen, die Ende Oktober in Moskau und anderen Städten angekündigt wurden – genau zu der Zeit, als die russische Regierung begann, QR-Codes aggressiv zu propagieren. Nur, dass es sich nicht um Abriegelungen handelte! Es handelte sich um „arbeitsfreie Tage“ (Quelle: Wladimir Putin), „epidemiologische Feiertage“ (Quelle: die stellvertretende Bürgermeisterin von Moskau Anastasia Rakova), „ungeplante Ferien“ und „Heimatmodus“ (Quelle: der Moskauer Bürgermeister Sergey Sobyanin). Heimatmodus!

Sehen Sie: Nennen Sie diesen Krieg, wie immer Sie ihn nennen wollen. Edward Slavsquats offizielle Politik ist es, ihn immer als Krieg zu bezeichnen, für immer. Wir sind einfach verpflichtet, dies jetzt zu tun.

Hören Sie auf, so zu tun, als sei der Krieg die „einzige Wahl“ gewesen. Noch vor einer Woche war es ketzerisch, darüber zu flüstern.

Lesen Sie die jüngsten Prophezeiungen Ihres Lieblings-Russland-Analysten. Gab es irgendwelche Putin-Befürworter, die behaupteten, Russland bereite einen Angriff vor und dies sei eine kluge und umsichtige Idee? Praktisch keine. Möglicherweise sogar null. Anti-Empire.com ist das einzige mir bekannte „alternative Medien“-Outlet, das wiederholt darauf hinwies, dass es reichlich Beweise dafür gibt, dass Russland etwas völlig Unerhörtes plant. Und dabei wurde nicht moralisiert oder geurteilt – es war einfach eine auf Beweisen basierende Beobachtung.

Erinnern Sie sich noch daran, als es ketzerisch war, auch nur anzudeuten, dass Russland die Ukraine angreifen könnte? Jetzt ist man automatisch ein 5D-Schachgroßmeister, wenn man diesen Krieg – pardon, „Nicht-Krieg“ – befürwortet.

Was hat sich zwischen damals (ketzerisch!) und heute (5D-Schachzug des Großhirns) geändert? Nicht viel – abgesehen von einer Reihe peinlicher und abstoßender falscher Flaggen und inszenierter Angriffe, die der FSB ausgeheckt hat. Aber es war spannend für das staatlich kontrollierte Fernsehen.

Was ist mit dem Beschuss im Donbass? Lassen Sie uns darüber sprechen.

Acht Jahre Völkermord

Ich bin in Donezk gewesen. Ich habe mit schluchzenden alten Frauen und von Granaten geschockten Kindern gesprochen, die verzweifelt um Hilfe baten. Sie wollten einfach nur, dass der Wahnsinn aufhört, koste es, was es wolle.

Wohlgemerkt – das war im Jahr 2015.

Wenn der Kreml von „acht Jahren Völkermord“ spricht, kann ich nur antworten: „Und? Wo waren Sie?“

Wenn Sie diese Frage für beleidigend halten, kann ich Ihnen versichern, dass viele Bewohner des Donbass sehr ähnliche Fragen stellten, als ich vor sieben Jahren mit ihnen sprach.

Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent inspiziert ein beschossenes Gebäude im Donbass. Im Jahr 2015. Vor sieben Jahren.

Auch die Minsker Vereinbarungen gefielen niemandem. Diese Vereinbarungen sahen im Wesentlichen vor, dass die abtrünnigen Republiken in die Ukraine zurückkehren sollten – im besten Fall als halbautonome Gebiete. Aber Moment, warum sollten sich die Menschen im Donbass einer Regierung unterwerfen, die versucht, sie zu „völkermorden“? Das ist doch absurd.

Der Kreml spielt hier ein sehr zynisches Spiel.

Man kann nicht beides haben. Sie können nicht sagen: „Die Donbass-Republiken sollten mit Kiew – einem unserer wichtigsten Handelspartner – verhandeln mit dem Ziel, sich der Ukraine wieder anzuschließen“, und dann nach acht Jahren erklären: „Dies ist ein illegitimes, vom Westen unterstütztes Neonazi-Regime, das Völkermord begeht, und wir werden diese Freaks gewaltsam entfernen.“ Das kann man nicht nach acht Jahren sagen. Das ist Irrsinn.

Es ist entweder das eine oder das andere. Man kann nicht acht Jahre lang mit der Ukraine Handel treiben und dann eines Tages zufällig beschließen, dass es an der Zeit ist, militärisch zu intervenieren, weil Kiew eine Brutstätte von völkermordenden Neonazis ist. Wie soll das genau funktionieren?

Im Donbass wimmelte es einst von gut bewaffneten Herren, die keine Befehle aus Kiew oder Moskau annehmen wollten. Sie wurden alle in die Luft gejagt.

Die abtrünnigen Republiken werden nun von Mitgliedern der verkommenen und völlig korrupten russischen Einheitspartei angeführt. Endlich ist es an der Zeit zu handeln.

Wenn Sie glauben, dass dieser Krieg – pardon, Nicht-Krieg – zu einer besseren Zukunft führen wird, möchte ich Sie daran erinnern, was der Kommandeur der Lugansker Rebellen, Aleksey Mozgovoy, beobachtet hat – wenige Monate bevor er im Mai 2015 ermordet wurde:

Ich möchte einen Appell an alle richten, die kämpfen – auf beiden Seiten. Die Menschen auf beiden Seiten kämpfen gegen die Oligarchie. Aber irgendwie bringen wir uns nur gegenseitig um, uns selbst. So begehen wir eine Art langsamen Selbstmord. Die „Gladiatoren“ müssen aus dem „Kolosseum“ ausbrechen. Stattdessen wird ein neues Kolosseum organisiert. Wir begraben uns selbst. Brauchen wir das alles? Krieg, um des Krieges willen? Das ist dumm.

Weiß noch jemand, warum wir rebelliert haben? Ist es nicht klar, dass diejenigen, gegen die wir uns aufgelehnt haben, jetzt über uns herrschen? Für beide Seiten. Ist es nicht an der Zeit, dass wir zur Vernunft kommen, meine Herren Militärs? Sonst wird es keinen einzigen von uns mehr geben. Und die, gegen die wir kämpfen sollten, werden weiterleben. Ohne Probleme. Und alles wird so sein, wie es vorher war.

Deshalb appelliere ich noch einmal: Fangt an zu denken. Euer Gehirn sollte arbeiten, nicht euer Granatwerfer. Erst dann wird Ordnung herrschen. Solange die Kanonen funktionieren, wird es nur Tote geben.

Wenn wir nur zuhören würden. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, leider.

Die NATO sagt danke!

Darüber hinaus weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn behauptet wird, dass das, was in der Ukraine geschieht, die russische „Sicherheit“ erhöht.

Ich garantiere, dass das Oberkommando der NATO 10 Berge Kokain geschnupft hat, nachdem russische Panzer die Grenze überschritten haben. Sie sind überglücklich. Sie könnten nicht glücklicher sein.

Wir sprechen hier von einem „defensiven“ Bündnis aus dem Dinosaurierzeitalter, das in seiner gesamten Existenz noch nie etwas Defensives getan hat. Es handelt sich um ein versteinertes Erpressungsbündnis, das mit Waffen handelt und von degenerierten Menschen geführt wird.

Diese nutzlose Organisation – in Wahrheit der größte Parasit der Welt – kann jetzt auf Videos von russischen Panzern zeigen, die auf Kiew zurasen, und sagen: „Seht ihr? Ihr braucht uns.“

Um es ganz klar zu sagen: Was in der Ukraine geschieht, hat nichts damit zu tun, die NATO zu untergraben oder zu stören, sondern dient einzig und allein dazu, dieser kriminellen Bande eine Existenzberechtigung zu verschaffen.

Ich sage nicht, dass das logisch ist. Ich sage auch nicht, dass es gerecht oder fair ist. Es ist einfach so.

Die NATO war wahrscheinlich eine Auffrischungsspritze davon entfernt, an Herzmuskelentzündung zu sterben. Aber jetzt wird der Betrug weitergehen – wahrscheinlich, bis wir alle tot sind.

Die russische Regierung ist nicht „anders“.

Wie ich bereits Stunden nach Ausbruch der Feindseligkeiten schrieb, bezweifle ich ernsthaft, dass die „Entnazifizierung“ der Ukraine für den Kreml oberste Priorität hat, wenn man bedenkt, dass die russische Regierung, wie jede andere Regierung auch, an ihrer eigenen Bevölkerung naziähnliche medizinische Experimente durchführt.

Schauen Sie sich nur die naziähnlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an, die schon Tage vor dem Beginn von Russlands „Entnazifizierungs“-Kampagne in der Ukraine stattgefunden haben.

Am 10. Februar berichteten die Medien, dass ein Militärkadett versuchte, sich selbst das Gehen wieder beizubringen, nachdem er gezwungen worden war, Russlands unbewiesenen genetischen Brei einzunehmen.

Aus seiner Nachricht auf Instagram:

Ich bin 20 Jahre alt, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Das Schlimmste für mich ist, meinen Eltern und Verwandten Hand und Fuß zu binden. Denn das Leben mit einer behinderten Person ist eine bewusste Entscheidung und die Akzeptanz einer Reihe von Einschränkungen, die ich denke, Sie selbst verstehen. Deshalb werde ich in der Ausbildung sterben, um meine Eltern von dieser schweren Last zu befreien. In den letzten 11 Monaten war ich in mehreren Rehabilitationszentren. Ich hätte nie gedacht, dass es in unserem Land so viele behinderte Menschen gibt. Ich bin so traurig, dass sich unsere Regierung absolut nicht um diese Menschen „zweiter Klasse“ kümmert. Es wurden keine Bedingungen für diese Menschen geschaffen, und sie sind gezwungen, einfach zu existieren.

Zwei Tage später, am 12. Februar:

Dies sind nur zwei Berichte, die ich im Februar gefunden habe. In einem Land, in dem es keinerlei Transparenz nach der Impfung gibt; in einem Land, in dem es gegen das Gesetz verstößt, die staatlich geförderte Gewalt in der Ukraine als „Krieg“ zu bezeichnen.

Die russische Regierung ist die größte Bedrohung für das russische Volk, so wie die britische Regierung die größte Bedrohung für das britische Volk ist und die deutsche Regierung die größte Bedrohung für das deutsche Volk ist; wahrscheinlich ist die Regierung der Eskimos derzeit der Killer Nummer eins für die Eskimos.

Die Leute regen sich so sehr über diese offensichtliche Realität auf, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum.

Wir schreiben das Jahr 2022. Habt ihr vergessen, was sie uns angetan haben?

„Ein weiterer Schritt in dieselbe Richtung“

Was hat sich grundlegend geändert? Alles, was ich sehe, ist mehr Stress und Unsicherheit für den Durchschnittsbürger, ganz zu schweigen von dem enormen Druck, sich der Kriegshysterie (Entschuldigung, nicht Kriegshysterie) anzupassen – auf beiden „Seiten“.

Und wir haben noch nicht einmal über die wirtschaftlichen Zerstörungen gesprochen. Die werden beträchtlich sein. Für alle.

Wie hilft das uns, den kleinen Leuten, die seit zwei Jahren ununterbrochen an die Kandare genommen werden?

Ich schließe mit einigen Beobachtungen des russischen Bloggers Anatoli Nesmiyan:

Der Krieg gibt den Verbrechern, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt umgebracht haben, Gelegenheit zum Durchatmen – jetzt erscheinen Fragen zu diesen Verbrechen vor dem Hintergrund der neuen Schrecken völlig irrelevant. Und nicht nur das: Der Krieg ermöglicht es Ihnen, das Projekt der weiteren Umgestaltung der Weltordnung neu zu starten. Und mit demselben Instrumentarium müssen Sie nichts ändern oder anpassen.

Die Aufgabe der „Pandemie“ bestand darin, die Menschen zu zwingen, persönliche Rechte und Freiheiten gegen Sicherheit einzutauschen. Jetzt bleibt alles beim Alten: Die Welt ist in Gefahr, die Russen sind auf dem Vormarsch, also müssen wir uns zusammentun. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken, man muss sich den Entscheidungen der Behörden fügen. Sonst werden wir alle sterben. Ein weiterer Schritt in dieselbe Richtung. In diesem Sinne ist Putin ein ideales Instrument, um die nächste Stufe zu erreichen, und allein aus diesem Grund braucht ihn niemand aufzuhalten. Komm schon, Vlad! Wir glauben an dich! …

Der Krieg ist ein ideales Mittel, um die aufgestauten Widersprüche der Vergangenheit zu schließen und die Baustelle für neue Errungenschaften freizumachen. Und deshalb ist auch niemand an einer friedlichen Lösung dieses Konflikts interessiert. Mit Ausnahme der Menschen natürlich, aber wer kümmert sich schon um sie, vor allem, wenn sie durch die „neue Normalität“ bereits zur Ausrottung verurteilt sind?

Es ist, was es ist.