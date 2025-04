Sonja van den Ende

Der Luftwaffenstützpunkt Leeuwarden in den Niederlanden ist vom 31. März bis zum 11. April Gastgeber der internationalen Übung Ramstein Flag. Diese NATO-Übung löst die diesjährige Übung Frisian Flag ab.

Ramstein Flag 2025 unterstreicht die Entschlossenheit des Bündnisses, sich anzupassen, weiterzuentwickeln und potenzielle Bedrohungen in der euro-atlantischen Region abzuschrecken“, sagte General James Hecker (oberster US-General), Kommandeur des NATO-Luftkommandos. „Die diesjährige Übung baut auf den Erfolgen von Ramstein Flag 2024 auf und setzt die Grenzen realistischer, intensiver Übungen fort, um die Abschreckung und die Verteidigungsposition der NATO zu verbessern.“

Die Amerikaner nehmen also weiterhin an den Übungen teil und es sieht so aus, als würden sie sich auch nicht aus Deutschland zurückziehen. Die Trump-Administration hat viel Propaganda verbreitet, aber die Realität sieht anders aus und ist eigentlich (im Moment) noch eine Fortsetzung der alten US-Politik. Sie sind immer noch Mitglied und der „Chef“ der NATO.

Große NATO-Übung über Friesland, Niederlande. Ramstein Flag, eine Flugübung in Friesland von 15 NATO-Ländern. NATO-Mitglieder Kanada, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien,

Schweden, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten werden daran teilnehmen. Zu den Einsatzkräften gehören Kampf- und Unterstützungsflugzeuge sowie Land- und Seekräfte. the participants.pdf – Große NATO-Übung über Friesland hat Fans und Gegner

„Wir sind stolz darauf, die diesjährige Ausgabe von Ramstein Flag in den Niederlanden auszurichten, bereit, unsere Grenzen zu testen, unsere Fähigkeiten zu erweitern und die Interoperabilität innerhalb des Bündnisses zu stärken“, sagte Generalleutnant André Steur, Kommandeur der Königlichen Niederländischen Luftstreitkräfte. „Wenn es darauf ankommt, werden viele auf uns zählen. Die Fähigkeit und der Wille zum gemeinsamen Kampf der verbündeten Luftstreitkräfte ist nach wie vor das wichtigste Abschreckungsmittel der NATO. Diese Übung bietet dem Bündnis und seinen Mitgliedstaaten eine einzigartige Gelegenheit, ihre Einsatzbereitschaft zu verbessern.“

Katar und Israel trainieren Seite an Seite in Griechenland

Katar nimmt zusammen mit Israel und mindestens zehn weiteren Ländern, darunter Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, mit F-15 an der multinationalen Luftübung „Iniochos 2025“ teil.

Die von Griechenland vom 31. März bis 11. April organisierte Übung umfasst gemeinsame Luftkampfsimulationen und operative Koordinierung. Die Übung findet gleichzeitig mit der NATO-Übung Ramstein 2025 statt.

Nach Angaben des israelischen Militärkorrespondenten Itay Blumenthal war Israel überrascht, die vollständige Teilnehmerliste auf der Website der griechischen Luftwaffe zu sehen, insbesondere angesichts der Bitte, die Beteiligung Israels und anderer Länder wie Katar geheim zu halten – angesichts der bekannten Unterstützung Katars für die Hamas und seiner Verwicklung in den laufenden „Qatargate“-Skandal“.

Trotz der Bemühungen um Geheimhaltung trainieren die katarischen und israelischen Luftstreitkräfte inzwischen im selben Luftraum, nehmen an gemeinsamen Briefings teil und arbeiten bei simulierten Einsätzen zusammen.

Der Qatargate-Skandal ist nicht zu verwechseln mit dem anderen Qatargate-Skandal (es gibt zwei Skandale), dem der EU, einem aktuellen politischen Skandal, bei dem es um den Vorwurf geht, dass Beamte des Europäischen Parlaments, Lobbyisten und ihre Familien von den Regierungen Katars, Marokkos und Mauretaniens beeinflusst wurden und in Korruption, Geldwäsche und organisiertes Verbrechen verwickelt sind. Die Strafverfolgungsbehörden in Belgien, Italien und Griechenland beschlagnahmten Bargeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro, beschlagnahmten Computer und Mobiltelefone und klagten vier Personen wegen der angeblichen Straftaten an.

Der katarisch-israelisch-amerikanische Skandal

Nach Angaben israelischer Medien wurde Premierminister Benjamin Netanjahu vom Generalstaatsanwalt zu einer Befragung im Zusammenhang mit dem Qatargate-Skandal vorgeladen. Die Ermittlungen betreffen angebliche illegale Verbindungen zwischen seinen engen Mitarbeitern und katarischen Beamten.

Die Entwicklung kam, als Netanjahu in seinem laufenden Korruptionsverfahren vor dem Bezirksgericht Tel Aviv aussagte. Die Anhörung wurde unerwartet verkürzt, offenbar um dem Ministerpräsidenten Gelegenheit zu geben, der polizeilichen Vorladung nachzukommen. Der israelische Sender Channel 13 berichtete, dass Netanjahus ranghoher Berater und Sprecher des Büros wegen des Verdachts auf Verwicklung in die Ermittlungen zu katarischen Geldern verhaftet worden sei.

Ein enger Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu soll in den letzten Jahren mit Zustimmung Israels eine direkte Rolle bei der Koordinierung von Geldtransfers aus Katar an die Hamas in Gaza gespielt haben. Zwischen 2018 und 2021 wurden Hunderte Millionen Dollar in bar von Katar nach Gaza geliefert, Geld, das von Israel genehmigt wurde, in der Hoffnung, die schwelenden Spannungen unter Kontrolle zu halten. Netanjahus enger Mitarbeiter soll den Transfer von katarischen Geldern nach Gaza unterstützt haben | The Times of Israel

Nur wenige Wochen vor den tödlichen Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober traf der Leiter des Mossad in Doha, Katar, zu einem Treffen mit katarischen Beamten ein. Jahrelang hatte die katarische Regierung jeden Monat Millionen von Dollar nach Gaza geschickt – Geld, das zur Unterstützung der dortigen Hamas-Regierung beitrug. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat diese Zahlungen nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert.

Viele palästinensische Aktivisten wissen seit langem, dass die Hamas von Katar gesponsert wurde bzw. wird, einem Land, das auch den so genannten Arabischen Frühling und die Dschihadisten im Nahen Osten, wie al-Qaida und später ISIS, unterstützt hat, aber insgeheim mit Israel zusammenarbeitet. Und die jüdische Lobby in den Niederlanden, wie die PVV, schreit ständig über die Hamas, dass sie Terroristen sind, während ihr Führer Netanjahu alles darüber wusste und es guthieß und jetzt sogar an einer „griechischen“ Übung teilnimmt, zusammen mit Katar, das beweist alles und zeigt, wie die Zionisten arbeiten.

Der 7. Oktober 2023 war eine Illusion, der Völkermord ist jedoch real, vielen Regierungen kann man nicht trauen, das zeigt sich wieder einmal. Oft sind es die „normalen“ Bürger, die unter den „schmutzigen“ Spielen der Politiker leiden, die Krieg und Tod verursachen. Dies ist im Nahen Osten besonders häufig der Fall.

Die Einnahme des Gazastreifens und seine Umwandlung in ein Luxusresort könnte nur eine Zusammenarbeit zwischen Israel, den USA und Katar sein. Wahrscheinlich gab es aus diesem Grund Feindseligkeiten zwischen den palästinensischen Behörden und der Hamas; wahrscheinlich wussten sie auch davon. Wie ich oft schreibe, werden palästinensische Gefangene später oft zu Spionen für Israel. Das ist traurig, aber Tatsache ist, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen Ziel von Vernichtung, Bomben und Gräueltaten ist, und das muss sofort aufhören, und es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben.

Zurück in die westliche Hemisphäre, wo die Politiker jetzt auf Krieg eingestellt sind und ihre Bürger glauben machen, dass es zu einem Krieg mit Russland kommen wird – so verrückt sind die Politiker geworden. Politiker kommen und gehen in der sogenannten Regierung in der Ukraine, heute wieder diese gefährlich dumme Annalena Baerbock, die wieder Millionen bringen oder versprechen wird. Während Deutschland in der Rezession steckt.

Aber wir müssen zwischen der Propaganda lesen, vieles davon ist heiße Luft und das Geld, niemand weiß, ob es wirklich kommt. Wahrscheinlich zum Teil mit Erpressung, so wie es die EU kürzlich mit Syrien gemacht hat, wo sie den Terroristen al-Julani erpresst hat, um drei so genannte Vertreter von Minderheitengruppen als Minister in unbedeutende Positionen zu setzen, um Brüssel zu ‚beruhigen‘.

Sie spielen ihr Spiel in der ‚Luft‘, auf dem ‚Meer‘ und auf dem ‚Land‘ mit Flugzeugen, Booten und Bodentruppen. Sie „verängstigen die Bevölkerung“, weil ein großer Teil der Bevölkerung die Propaganda glaubt.

Es ist eine Beleidigung für das europäische Volk, das schmerzlich mit ansehen muss, wie die Demokratie abgebaut wird und korrupte Regierungsbeamte ihr Geld an einen Führer, einen Pseudo-Präsidenten namens Zelensky, weiterreichen, der Neonazis duldet. Aber natürlich liegt der wahre Grund für diesen Wahnsinn in Europa und Amerika, die ihre Kriegstreiberei begonnen haben, auch wenn sie das Gegenteil behaupten, aber das tun sie immer, das ist meine Erfahrung in den langen Jahren der Kriege, der Gewalt, der Korruption und so vieler Lügen, dass sie sich jetzt in ihren eigenen Lügen verfangen haben.

Gegner wie Marie le-Penn (auch wenn das nicht Ihre politische Ausrichtung ist), die AfD und natürlich Rumänien und Modawien werden ordentlich entsorgt, auf „menschlich-demokratische“ Weise, wie sie es nennen, sie wollen noch eine Weile den Schein wahren, aber im Grunde genommen sind sie natürlich zu einem faschistisch-totalitären Europa geworden, die Jahre davor waren die sogenannten Weimarer Jahre, jetzt sind wir im modernen Faschismus angekommen, mit all seinen Folgen.

Diese Seite ist frei von künstlicher Intelligenz und die Artikel werden von einer echten Person geschrieben.

