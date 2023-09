Krimineller Wahnsinn… US-Topdiplomat bezeichnet Uranmunition für die Ukraine als »Einweihungsgeschenk«

Antony Blinken ist kriminell geisteskrank, wie viele andere westliche Politiker, die über ukrainischen und russischen Leichen mit dem Feuer spielen.

Nach seinen eigenen Worten kann man Antony Blinken, den Außenminister der Vereinigten Staaten, als kriminell geisteskrank diagnostizieren. Vergangene Woche war Amerikas oberster Diplomat zu einem zweitägigen Besuch in Kiew, wo er ein neues Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Dollar für das ukrainische Regime ankündigte, das zum ersten Mal die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran durch die USA beinhaltet.

Dies war Blinkens vierte Reise nach Kiew seit der Eskalation von Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland im Februar letzten Jahres. Das jüngste US-Militärhilfepaket für das neonazistische Regime ist die 46. derartige Waffenlieferung der Biden-Administration – auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler. Insgesamt wurden über einen Zeitraum von 18 Monaten 43 Milliarden Dollar ausgezahlt.

Blinken versuchte seine Nazi-Gastgeber zu umgarnen, indem er die jüngste Lieferung als „Einweihungsgeschenk“ bezeichnete. Sie sei ein Zeichen dafür, dass die USA das ukrainische Regime so lange wie nötig unterstützen würden.

Umfragen zeigen, dass eine klare Mehrheit der US-Bürger gegen eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine ist. So viel zur Demokratie!

Das jüngste Hilfspaket beinhaltet auch die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran. Es ist mehr als grotesk, dass ein hochrangiger US-Beamter Worte der Zuneigung für solche Munition und die mit Russland geschürte Gefahr findet.

Ekelhaft war auch Blinkens Besuch auf den Friedhöfen der im Konflikt getöteten ukrainischen Soldaten und sein verblendeter Unsinn, das Kiewer Regime mache bei seiner Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte „Fortschritte“. Die dreimonatige Gegenoffensive war für die von der NATO unterstützten ukrainischen Truppen ein einziges Desaster. In den vergangenen drei Monaten wurden schätzungsweise 66.000 ukrainische Soldaten getötet – insgesamt 400.000 Tote auf ukrainischer Seite, seit Russland am 24. Februar 2022 seine Intervention im Land begann. Die russische Intervention wurde durch die jahrelange, von der NATO unterstützte Aggression des Kiewer Regimes ausgelöst.

Blinkens Freude über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, während er Tausende Gräber besucht, zeigt die abscheuliche und gefühllose Natur der NATO-Regierungen. Die elitären westlichen Regime sind ihren Bürgern in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland bis zum „letzten Ukrainer“ in keiner Weise rechenschaftspflichtig. Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Komplizen stecken mit einem korrupten, naziverseuchten Regime (an dessen Spitze ein jüdischer Marionettenpräsident steht) unter einer Decke, um ein lukratives Kriegsgeschäft für den westlichen militärisch-industriellen Komplex aufrechtzuerhalten, der das kranke Herz der westlichen kapitalistischen Volkswirtschaften ist.

Die Ankündigung der USA, Artilleriegeschosse mit abgereichertem Uran (DU) zu liefern, folgt dem Schritt Großbritanniens, Anfang des Jahres DU-Granaten zu liefern. Die anglo-amerikanischen Schurkenstaaten betreiben wie üblich ein kriminelles Doppelspiel.

Moskau verurteilte dies als eine weitere rücksichtslose Eskalation in einem Konflikt, der außer Kontrolle zu geraten und sich zu einem totalen Weltkrieg zwischen Atommächten auszuweiten droht. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, Moskau betrachte den Einsatz von Uranmunition als Massenvernichtungswaffe.

Das Weiße Haus, Großbritannien und die westlichen Medien behaupten, DU-Granaten seien „harmlos“. Das ist zynisch und eine abscheuliche Verleugnung.

Amerikanische und britische Streitkräfte haben weltweit eine Spur der Verwüstung durch den Einsatz von Waffen mit abgereichertem Uran in den verbrecherischen Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und im Irak hinterlassen.

Chris Busby, ein ehemaliger Wissenschaftler der britischen Regierung und eine weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der radioaktiven Verseuchung, ist einer von vielen Experten, die über die verheerenden Auswirkungen von Waffen mit abgereichertem Uran auf die öffentliche Gesundheit berichtet haben.

Busbys wissenschaftliche Untersuchungen im Irak ergaben erschreckend hohe Raten von Krebserkrankungen und Geburtsfehlern in Gemeinden, in denen die amerikanischen und britischen Streitkräfte Urangeschosse in großem Umfang eingesetzt hatten. Ähnliche Erkrankungen und Umweltbelastungen wurden im ehemaligen Jugoslawien und bei den dort stationierten NATO-Truppen festgestellt.