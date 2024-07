Kritik an Covid-Auffrischungsimpfungen für Kinder: Steigende Todesfälle durch Grippe und Infektionen

Dr. William Makis

“Ende 2022 begann ich plötzlich, Kinder sterben zu sehen… gesunde Kinder sterben nicht ohne Grund. Anfang 2022 hatten wir die Einführung der ersten beiden Dosen des Impfstoffs Covid für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Gleichzeitig wurden Auffrischungsimpfungen für Kinder im Alter von 12 bis 19 Jahren eingeführt. Diese Auffrischungsimpfungen waren nicht notwendig, aber wir hatten eine massive Einführung, Hunderttausende von Kindern wurden Anfang 2022 geimpft. Ende 2022 hatten wir dann die tödlichste Grippesaison mit den meisten Todesfällen bei Kindern, die wir je in Kanada hatten. Und Sie werden in den Mainstream-Medien Artikel über die schlimmste Grippesaison sehen, die wir je hatten, und alle Ärzte waren verblüfft.

Dr. William Makis: "Ende 2022 begann ich zu sehen, wie Kinder plötzlich starben…gesunde Kinder sterben nicht einfach ohne Grund…Anfang 2022 hatten wir eine Einführung der ersten 2 Dosen Covid-Impfstoffe für Kinder im Alter von 5-11 Jahren. Und gleichzeitig haben wir die Auffrischungsimpfungen für… pic.twitter.com/A2qRofcARA — Camus (@newstart_2024) Juli 23, 2024

Seit 2022 wissen wir, dass es ein Phänomen namens negative Impfstoffwirksamkeit gibt. Negative Impfstoffwirksamkeit bedeutet, dass man einige Monate nach der COVID-19-Impfung ein höheres Risiko hat, an COVID-19 zu erkranken, als jemand, der nicht geimpft wurde. Dieses Phänomen der negativen Wirksamkeit von Impfstoffen wurde bei Kindern beobachtet.

Als ich im März 2022 auf 𝕏 darauf hinwies, wurde ich für ein Jahr gesperrt. Mein Account wurde gesperrt, gelöscht, ich wurde zensiert und zum Schweigen gebracht und erst ein Jahr später vom Team von Elon Musk wiederhergestellt. Sie wollten die Einführung der Impfstoffe für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren nicht stören.

Im März 2022 rief ich ausdrücklich dazu auf, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren nicht mit diesen Produkten zu impfen. Innerhalb weniger Stunden wurde ich suspendiert und entlassen. Ich beobachte das jetzt seit mehreren Jahren und ich glaube, dass das Immunsystem der Kinder mehrfach angegriffen wurde… Mit den COVID-Impfstoffen haben wir diesen Angriff noch verstärkt. Und zwar nicht nur mit den ersten beiden Dosen, sondern auch mit der fortgesetzten Verabreichung von Auffrischungsimpfungen an Kinder, die sie nicht benötigten.

Wir wissen, dass es zu einer kompletten Veränderung des Immunsystems kommt, zu einer Umstellung auf IgG4, die bei der dritten Impfung das Immunsystem völlig durcheinanderbringt. Und dennoch gibt es diese anhaltende Propaganda der AHS und anderer Gesundheitseinrichtungen für diese Injektionen, die das Immunsystem der Kinder schädigen, und gesunde Kinder sind an der Grippe gestorben. Gesunde Kinder starben an Streptokokken, an Blutvergiftung, an Meningitis, in einer nie dagewesenen Zahl.

Wenn man zurückblickt, hatten wir 2022 die schlimmste Grippesaison und 2023 wieder die schlimmste Grippesaison, und das liegt daran, dass das Immunsystem der Kinder geschädigt wird und einige dieser Kinder leider sterben”.