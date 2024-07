Netanjahu wird den Krieg gegen Gaza bis zum Amtsantritt von Trump verlängern

Von Steven Sahiounie

Bidens blinde Unterstützung Israels hat viele Amerikaner verärgert, darunter auch die Mitarbeiter des Weißen Hauses und des US-Außenministeriums.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist in Washington eingetroffen, wurde aber weder vom US-Präsidenten noch vom Vizepräsidenten oder gar vom US-Außenminister am Flughafen empfangen.

Netanjahu wird am Mittwoch vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprechen und sich dabei aufgrund des unglaublichen Einflusses der AIPAC in der politischen Sphäre Amerikas in eine Machtposition begeben.

Netanjahu hat das Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen, dem er zuvor zugestimmt hatte, erfolgreich verschoben, sich selbst an der Macht und aus dem Gefängnis herausgehalten und dazu beigetragen, dass US-Präsident Joe Biden das Rennen um eine zweite Amtszeit als Präsident aufgegeben hat. Netanjahu setzt auf Trump.

Für Dienstagnachmittag ist ein Treffen zwischen Netanjahu und Biden anberaumt, aber Insider gehen davon aus, dass das Treffen abgesagt und die Schuld diplomatisch auf Bidens Fall von Covid-19 geschoben wird. Biden war in den Umfragen tief gefallen und sah sich zunehmender Kritik ausgesetzt. Doch erst kürzlich hatten er und seine Berater die feste Entscheidung getroffen, im Rennen zu bleiben und eine zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump zu verhindern.

Biden rechnete damit, den Krieg in Gaza beenden zu können. Wäre es ihm gelungen, einen Krieg zu beenden, der etwa 38 000 Palästinensern das Leben gekostet hat, von denen 60 % Frauen und Kinder sind, und die Freilassung israelischer Geiseln zu erwirken, hätte er gute Chancen gehabt, Stimmen von Amerikanern zu gewinnen, die die Brutalität des israelischen Militärs gegenüber unbewaffneten Zivilisten als völlig unvereinbar mit den amerikanischen Grundwerten der Menschenrechte und der Gerechtigkeit ansehen.

Bidens blinde Unterstützung Israels durch Waffentransfers trotz der von den israelischen Streitkräften begangenen Kriegsverbrechen und Gräueltaten hat viele Amerikaner verärgert, darunter auch die Mitarbeiter des Weißen Hauses und des US-Außenministeriums. Biden setzte seine Hoffnungen auf eine Wiederwahl auf sein Waffenstillstandsabkommen, dem die Hamas und Israel zugestimmt hatten. Doch dann brach Netanjahu seine Vereinbarung mit Biden über den Waffenstillstand, woraufhin Biden und seine Berater beschlossen, das Handtuch zu werfen.

Experten verweisen auf eine nachrichtendienstliche Einschätzung, die dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi zur Verfügung gestellt wurde und die zu dem Schluss kommt, dass die Waffenstillstandsgespräche in Doha möglicherweise bis November keine Fortschritte machen werden, weil Netanjahu an einen Sieg von Trump glaubt. Netanjahu und seine jüdisch-extremistische Regierung werden dann wahrscheinlich freie Hand im Gazastreifen haben, wozu auch Pläne zur Annexion des Gazastreifens und des Westjordanlandes gehören.

Am 11. Juli verkündete Biden stolz sein bevorstehendes Waffenstillstandsabkommen, indem er sagte, der von ihm vorgeschlagene Rahmen sei „jetzt sowohl von Israel als auch von der Hamas akzeptiert worden“. Biden fügte hinzu: „Wir machen Fortschritte, die Tendenz ist positiv, und ich bin entschlossen, dieses Abkommen zustande zu bringen und diesen Krieg zu beenden, der jetzt enden sollte.“ Am Montag, so das Weiße Haus, „bekräftigte Israel seine volle Unterstützung für das Abkommen, wie es von Präsident Biden skizziert und vom UN-Sicherheitsrat, der G7 und Ländern auf der ganzen Welt gebilligt wurde“.

Doch in einem schockierenden Verrat hat Netanjahu den Kurs gewechselt und beschlossen, Zeit zu gewinnen, bis Trump, „der beste Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte“, sein Amt antritt.

Netanjahu hat die Gaza-Waffenstillstandsgespräche in Doha immer wieder verzögert, indem er sein Verhandlungsteam an der Reise gehindert hat, und jetzt hat er neue Forderungen aufgestellt, obwohl die Hamas großen Zugeständnissen zugestimmt hat.

Er muss zwei rechtsextreme Kabinettsmitglieder, den Finanzminister Bezalel Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, besänftigen, die damit gedroht haben, seine Regierung aufzulösen, falls er ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas unterzeichnet.

Ungeachtet des enormen Drucks der israelischen Öffentlichkeit, die die Freilassung der israelischen Geiseln nach zehnmonatiger Gefangenschaft fordert, hält Netanjahu an seiner Politik fest, Zeit zu kaufen – auf Kosten der Geiseln, ihrer Familien und der Zukunft Bidens.

Schon vor Bidens aktuellen politischen Schwierigkeiten hat Netanjahu die Waffenstillstandsgespräche regelmäßig verzögert

Israel stimmte dem Waffenstillstandsvorschlag von Biden am 27. Mai zu. Dann kam der Paukenschlag, der sogar Netanjahus Chefunterhändler, den Mossad-Chef David Barnea, schockierte. Netanjahu bestand auf der Beibehaltung einer israelischen Militärpräsenz in zwei Korridoren: entlang der Grenze zu Ägypten, dem so genannten Philadelphi-Korridor, sowie entlang des Netzarim-Korridors, der durch das Zentrum des Gazastreifens verläuft. Beide Seiten waren der Meinung, dass diese Frage kein Hindernis darstelle.

„Die Geiseln leiden, aber sie sterben nicht“, sagte Netanjahu. Barnea warnte, dass vor allem die weiblichen Geiseln möglicherweise nicht mehr lange überleben würden.

Die israelische Öffentlichkeit ist empört darüber, dass Netanjahu Israel verlassen hat, ohne das Waffenstillstandsabkommen abzuschließen, das die Freilassung der israelischen Geiseln gewährleisten würde.

Ben-Gvir sagte kürzlich in einer Kabinettssitzung: „Jetzt ein unbedachtes Abkommen zu schließen, würde nicht nur Israel gefährden, sondern wäre auch ein Schlag ins Gesicht von Trump und ein Sieg für Biden.“

Netanjahu verärgerte Trump, als er Biden zum Wahlsieg im Jahr 2020 gratulierte, zu einem Zeitpunkt, als Trump versuchte, die Wahl zu kippen. Später sagte Trump in einem Interview mit Bezug auf Netanjahu: „F**k him“.

2018 traf Netanjahu der Schlag, als Trump aus dem Iran-Atomabkommen von 2015 ausstieg. In seiner letzten Rede vor dem Kongress im Jahr 2015 verärgerte Netanjahu Obama, indem er darauf drängte, den Atomdeal aufzukündigen. Israels dienstältester Premierminister hat in der israelischen Politik praktisch Karriere gemacht, indem er sich als der Einzige darstellte, der die USA manipulieren kann.

Biden hatte darauf bestanden, dass die Aufnahme von Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung notwendig ist. Netanjahu und seine Regierung weigern sich, einen Friedensplan in Betracht zu ziehen, und stimmten am 18. Juli mit überwältigender Mehrheit gegen einen palästinensischen Staat.

Netanjahu und seine Koalitionsverbündeten, die jüdische Extremisten sind, haben einen mächtigen Verbündeten in der amerikanischen Gesellschaft: die republikanischen evangelikalen Christen. Als Netanjahu ins Amt kam, war eines seiner beiden Hauptziele die Ausweitung der jüdischen Siedlungen im Westjordanland und schließlich die Annexion des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets. Sowohl Smotrich als auch Ben-Gvir sind Siedler.

Viele der jüdischen Siedler in den illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland sind amerikanische Staatsbürger, die nach Israel eingewandert sind. Es gibt viele Organisationen, die die Solidarität zwischen evangelikalen Christen in den USA, die überwiegend Republikaner und Trump-Anhänger sind, und den Siedlern fördern. Diese Gruppen laden republikanische Politiker zu Reisen in die Siedlungen im Westjordanland ein, darunter auch den Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson, der die Siedlungen besuchte, bevor er Sprecher wurde.

Am Freitag entschied der oberste UN-Gerichtshof, dass die Siedlungen illegal sind, und es ist die Politik der USA, sie als illegal und als Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung zu betrachten.

Israelische Juden und amerikanische evangelikale Christen, die beide rechtsextreme politische Ansichten vertreten, haben sich an der Basis zusammengeschlossen, um Trump und die Republikanische Partei davon zu überzeugen, die langjährige US-Unterstützung für einen palästinensischen Staat aufzugeben, da dies den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober belohnt habe.

Eine Umfrage in Israel vom Mai ergab, dass nur 33 % der Israelis eine Zweistaatenlösung unterstützen und 32 % der Israelis eine Annexion des besetzten Westjordanlandes durch Israel befürworten.

Die Siedler setzen darauf, dass Trump und seine rechtsgerichteten evangelikalen christlichen Unterstützer ihre Häuser an Israel angliedern und damit die 3 Millionen Palästinenser, die dort leben, dauerhaft vertreiben und den Palästinensern dauerhaft ihre Freiheit und ihre Menschenrechte vorenthalten. Netanjahu wettet darauf, dass Trump ihn vor dem Gefängnis bewahren wird.