Kuba und die farbige Revolution: Ein abschreckendes Beispiel für die nächste Phase des nie endenden Krieges

Von Joaquin Flores : Er hat eine Ausbildung im Bereich IR und IPE an der California State University Los Angeles; war zuvor als Geschäftsvertreter und Organisator für die Gewerkschaft SEIU tätig; hat international zu Themen der Geopolitik, des Krieges und der Diplomatie publiziert; ist Direktor des in Belgrad ansässigen Center for Syncretic Studies und Chefredakteur der Fort Russ News.

strategic-culture.org: Heute sehen wir nur den Beginn einer neuen Welle globaler Destabilisierungsbemühungen und nicht enden wollender Kriege, schreibt Joaquin Flores.

Wenn man glaubt, dass die Proteste in Kuba innerhalb der Rubrik der Wirtschaftssysteme des 20. Jahrhunderts erklärt werden können, und dann glaubt, dass sie weitergehen können, um einige große Wahrheiten über Sozialismus vs. Kapitalismus zu extrahieren, dann sind sie falsch informiert. Nein, hier geht es um Technokratie, Farbenrevolution und dem Krieg der Ewigkeit.

Die Ereignisse in Kuba wurden durch den inszenierten wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht, der vom IWF unter Beratung des Weltwirtschaftsforums inszeniert wurde, unter dem Vorwand von Lieferstopps und Wirtschaftsschließungen zur Bekämpfung von Covid-19. Die sozioökonomischen Unruhen, die eine solche aufgezwungene Krise bekanntlich provoziert, werden dann als Waffe eingesetzt, um „Regime“ zu destabilisieren, um die hegemoniale Agenda der (zugegebenermaßen gespaltenen) Oligarchie, die den globalen Westen regiert, voranzutreiben. Wir haben das schon einmal im Jahr 2008 mit dem Crash und der Krise gesehen, und wie dies als Waffe eingesetzt wurde, um einen Destabilisierungsprozess zu schaffen, der als Arabischer Frühling bekannt wurde.

Es handelt sich um langfristige Planer, die die quartalsweisen Zwänge des alten Marktsystems überwunden haben. Die neu entstehende Technokratie ist lediglich in der Lage, das System mit Friedmanesken Manipulationen so lange über Wasser zu halten, bis das Wertgesetz durch Automatisierung vollständig überwunden ist. Das war das krypto-marxistische Verständnis von Ökonomie, das von Maynard Keynes propagiert wurde.

Gerade als Kuba sich weg vom Sozialismus und hin zu einer weiteren Integration in die globalen Märkte positionierte, bewegte sich der IWF offen dazu, das globale Marktsystem abzubauen und sich in Richtung einer neuen Art von totalitärer Ordnung zu bewegen, die einige Kritiker mit dem Kommunismus verglichen haben.

Die Kubaner protestieren gegen die Vermummungsmandate und die Abriegelungen, die die Lebensweise der Menschen beeinträchtigt haben. Sie protestieren gegen die Art und Weise, wie die Regierung diejenigen mit Dollarkonten effektiv privilegiert hat, die in staatlich sanktionierten Dollarläden einkaufen können. Daher sind diejenigen, die keine Familien im Ausland haben, die Dollar schicken, am stärksten betroffen. Dies widerspricht dem ganzen Narrativ von Kuba und seiner Gusano-Diaspora. Kuba produziert seinen eigenen Impfstoff, einen, der kein experimenteller mRNA-Impfstoff ist. Die USA würden Kuba sehr gerne ein Zugeständnis aufzwingen, dass es den mRNA-Impfstoff akzeptiert. Vielleicht ist die kubanische Bevölkerung von 11 Millionen einfach zu groß.

Die Fake News Talking Points, dass die Kubaner gegen einen Mangel an Impfstoffen protestieren, sind eine Lüge. Wir wussten, dass transatlantische Talking Points Teil des Color-Schemas waren, als uns letztes Jahr in Weißrussland erzählt wurde, dass sich Demonstranten erhoben, um sich Lukaschenkos laschem Vorgehen gegen die Plandemie entgegenzustellen. Lukaschenko wiederum enthüllte, dass er ein IWF-Angebot von $980 Millionen ablehnte, um das „Lockdown Deathmatch“ zu spielen.

Dies ist eine Farbrevolution

Jeder, wie Tom Fowdy der für RT schreibt, dass es verfrüht ist zu sagen, dass die klaren Zeichen einer farbigen Revolution nicht erkennbar, sagt das wahrscheinlich nur, weil er nicht wirklich weiß, was diese Zeichen sind.

Sie nähern sich dieser Frage wahrscheinlich in Form von Forensik vor Ort: Sie stellen fest, dass ein bestimmter Protestführer in irgendeiner Weise tatsächlich ein Mitarbeiter des Außenministeriums oder der Soros-NGO ist.

Doch für diejenigen, die verstehen, was die Zeichen sind, für diejemigen sind die Zeichen einer Farbenrevolution sichtbar. Aber um das zu verstehen, braucht man einen langen und weiten Blick auf das Zusammenspiel zwischen inszenierten Wirtschaftskrisen und den vorhersehbaren Unruhen, die sie in bestimmten Ländern auslösen.

Ramon Espinosa / AP

Denn Unruhen und Proteste sind selbst für OXFAM alles andere als vorhersehbar, sobald der FAO-Nahrungsmittelindexpreis etwa 210 übersteigt (nach den Verhältnissen von 2012). Dann wird es zu einer Frage, welche Länder die globalen Kreditinstitute als kreditwürdig erachten, um sie gegen den neu aufgeblähten Lebensmittelpreis zu subventionieren, oder welche Länder die Lebensmittelproduktionsfirmen als nachsichtig ansehen.

Wie OXFAM im Jahr 2012 schrieb: „Während die Besorgnis über hohe Lebensmittelpreise in erster Linie die Ausbreitung von Hunger und Armut betrifft, sind hohe Lebensmittelpreise auch stark mit politischer Instabilität korreliert und waren in der Vergangenheit ein Katalysator für Massenproteste in Ländern, deren Legitimität bereits ins Wanken geraten ist. Untersuchungen des New England Institute for Science and Society haben eine „globale Lebensmittelpreisschwelle für Unruhen“ identifiziert.

Seit 2007 sind Lebensmittelunruhen in mehr als 60 Ländern ausgebrochen und traten besonders häufig in Zeiten rekordverdächtiger Lebensmittelpreise auf, wie z.B. 2008, als von Europa bis zum Südpazifik Lebensmittelunruhen ausbrachen. Der FAO-Lebensmittelpreisindex überschritt im Februar 2008 zum ersten Mal die Schwelle von 210.“

Müssen wir noch einmal erwähnen, dass Weltwirtschaftskrisen inszeniert sind? Sicherlich gibt es im Großen und Ganzen strukturelle Probleme im gesamten neo-keynesianischen System, das zu einem großen Teil auf den Ideen von Milton Friedman aufbaut. Es sollte also klargestellt werden, dass der Zeitpunkt dieser Wirtschaftskrisen zwar geplant ist, sie aber auch zwangsläufig eintreten werden. Aber wann genau sie passieren, und der Punkt von ihnen, würde wahrscheinlich schockieren und verwirren, dann demoralisieren jeden, der ein naives Verständnis der globalen Politik hatte. Sie sehen, der Sinn geplanter Wirtschaftskrisen ist die Umverteilung des Reichtums nach oben. Jede Firma außer einer Handvoll staatlich ausgewählter Gewinner im Stil von „Zaibatsu“ muss ihre eigenen Verluste absorbieren. Das ist Korporatismus 101.

Milton Friedman (31. Juli 1912 – 16. November 2006) US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker, der 1976 den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt

Jede Marktkrise ist strukturell vorgegeben, da diese Blasen, die sie definieren, bis zu einem bestimmten Punkt wachsen. Aber es ist eine Entscheidung, die getroffen wird, um die Blase zu einem besonders günstigen Zeitpunkt „platzen“ zu lassen, im Gegensatz zu einem anderen Zeitpunkt – zugegeben, dass sie früher oder später geplatzt werden müsste. Dies sind also beides Merkmale der Struktur, aber auch geplant.

Das Verständnis von Farbrevolutionen erfordert ein Verständnis dieses Phänomens. Im Jahr 2008 führten die massiven Rettungsaktionen für die Banken mittels Währungsentwertung zu einer geopolitischen Strategie des tiefen Staates der USA, um die Märkte für verderbliche Güter aufzukaufen und in die Enge zu treiben, insbesondere jene Märkte und Firmen, die ihre Energien auf die Türkei, die arabische Welt und den Iran richteten. Dies führte zu Unruhen in der Maghreb-Region, in Ägypten und Syrien, zu einer Zunahme der Probleme im besetzten Irak und zu einem Segen für die grüne Bewegung im Iran.

Die Krise in Kuba

Eine weitere Destabilisierung in Kuba wird einen großen Anteil an einer kommenden globalen Destabilisierung haben, und deshalb muss sie bekämpft werden. Dies ist der Fall, selbst wenn man die vernünftigen Beschwerden der tatsächlichen Demonstranten betrachtet, die wiederum nicht dasselbe sind wie die Soros’schen Forderungen, die von den globalistischen Medien den anonymen Demonstranten in den Mund gelegt werden.

Eine Inflationskrise hat Kuba aufgrund der inszenierten politischen Reaktion auf Covid getroffen, die genau dazu gedacht ist, weltweit Inflationskrisen auszulösen. Die Tourismusindustrie hat den größten Schlag erlitten. Lebensmittel und ähnliche verderbliche Güter sind für viele ohne Zugang zu Dollarkonten unerschwinglich. Es gibt staatlich ausgesuchte Günstlinge in der Privatwirtschaft (wie überall) sowie Bürokraten der Kommunistischen Partei, die von den gleichen Bedingungen, die die Demonstranten ihnen vorwerfen, nicht betroffen zu sein scheinen. So viel scheint vernünftig: Wenn man sucht, wem man die Schuld für ein Problem geben kann, sollte man auf diejenigen schauen, die es verursachen.

Die Themen, die Kuba betreffen, sind Isolation und Souveränität, versus Integration und Abhängigkeit. Seit dem Zusammenbruch der UdSSR, von der Kuba für massive Subventionen abhängig war, hat Kuba sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt, während es um die Balance zwischen diesen beiden Fragen kämpft. Kuba ist ein Inselstaat mit nur 11 Millionen Einwohnern, und so kann es weder echte Souveränität geben, ohne den hohen Preis der Isolation zu zahlen, noch kann es eine Integration in das globalistische System geben, ohne ein abhängiger Staat zu werden.

Das ist ein sehr schwieriges Dilemma, denn der ideologische Staatsapparat Kubas ist seine eigene Variante des Marxismus-Leninismus, und das bedeutet, dass er, egal wie sehr Kuba tatsächlich integriert und abhängig ist oder wird, die Seiten der Granma nutzen muss, um Polemiken zu schreiben, die erklären, dass Kuba souveräner und stabiler ist als je zuvor. Umgekehrt muss jede unbestreitbare Krisenperiode genau denselben sozioökonomischen Systemen der Global Governance angelastet werden, auf die sich Kuba zum Teil für seine eigene Legitimität verlässt.

Die Ausgabe vom 13. Juli von Granma, dem offiziellen Organ des ZK der KP Kubas

Das Problem ist dann, wenn die Menschen diese staatliche Propaganda wirklich glauben, oder wenn die Menschen gezwungen sind, eine öffentliche Wahrheit, von der sie persönlich wissen, dass sie eine Lüge ist, offen zu verkünden. Denn anstatt dass die Öffentlichkeit versteht, dass Kuba in seinem Prozess der Dollarisierung eines Großteils seiner Wirtschaft einen Großteil seiner Souveränität verloren hat (und dass die Machenschaften ausländischer Akteure, des IWF, der geplante und inszenierte Zusammenbruch der globalen Spekulationswirtschaft, in die Kuba eingebunden ist, einen großen Teil von Kubas gegenwärtiger Misere ausmacht), wird die Schuld von der Öffentlichkeit direkt der herrschenden Regierung eines nominell souveränen Staates zu Füßen gelegt.

Ein ziemliches Dilemma. Weil die Regierung nicht wirklich die Wahrheit sagen kann, muss sie die Schuld auf sich nehmen. Oder sie tut, was sie getan hat (und zwar ohne Scham, Ungläubigkeit zu provozieren), und behauptet, der ganze Protest sei eine ausländische Provokation.

Die kubanische Regierung und ihre sinekuren Funktionäre müssen immer erklären, dass alle massenhaft geäußerten Beschwerden des Volkes im Kern immer das Werk ausländischer „imperialistischer“ Geheimdienstoperationen sind, die auf eine Destabilisierungsstrategie aus sind.

Doch solche Anschuldigungen über ausländische Verschwörungen sind eher wahr als nicht.

Ein weiteres Problem, und das ist etwas, wo die kubanische Regierung Abhilfe schaffen muss, ist die Frage der Dollarkonten.

Diejenigen, die Dollarkonten haben, sind von der Inflationskrise bei verderblichen Waren in Kuba enorm weniger betroffen. Aber diese Konten sind nur möglich, wenn man geliebte Menschen hat, die Kuba in die USA verlassen haben. Diejenigen, die die Revolution „verraten“ haben, sind also diejenigen, die denjenigen in Kuba helfen können. Diejenigen in Kuba, denen es besser geht, sind nicht diejenigen, die dem Projekt des Sozialismus in Kuba treu geblieben sind, mit Ausnahme einer kleinen Schicht von Bürokraten und professionellen Spitzeln, sondern es sind die Verwandten jener Gusanos in Florida und dem Rest der USA, die zu grüneren Weiden weitergezogen sind.

Was für eine Botschaft sendet das? Das schwächt die Legitimität der Regierung erheblich, weil die einfachen Leute, die das kubanische System verteidigen, sich wie Narren fühlen. Wenn diese Schicht sich einer Protestbewegung anschließt, sind die Tage der Regierung gezählt.

Kuba – zwischen einem Felsen und einem harten Punkt

Farbrevolutionen können nur funktionieren, wenn es real existierende Missstände gibt, die von großen Teilen der Bevölkerung geteilt werden.

Und noch weiter gehend, sind diese real existierenden Missstände heute (während sie länger bestehende Missstände, für die die kubanische Regierung Rechenschaft ablegen muss, verschlimmern), direkt durch die Entscheidung des IWF verursacht, den globalen Kapitalismus für eine gewisse Zeit zum Stillstand zu bringen.

Es ist sehr schwierig für eine nominell souveräne Regierung, eine Thatchersche Geschichte von „TINA“ zu erzählen – es gibt keine Alternative. Kuba hat keine Alternativen, außer entweder den Weg der Roten Khmer oder den Weg des Laissez-faire zu gehen. Es hat sich für einen Mittelweg entschieden.

Dies berührt wirklich ein sehr großes Problem, mit dem Kuba konfrontiert ist: seine zivilisatorische Entscheidung, seine Legitimität in die Hände internationaler Organisationen zu legen, die mit Global Governance zu tun haben. Kuba ist bestrebt, seinen eigenen Bürgern und vielleicht in zweiter Linie den USA zu zeigen, dass der Rest der Welt und insbesondere die Buchstabensuppe der UNO aus Agenturen und Organisationen eine Reihe von Erfolgen anerkennt, die Kuba für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, zumindest in der Rubrik dieser Buchhaltungssysteme macht Kuba eine anständige Figur.

Es entsteht also ein Problem, wenn dasselbe System der Global Governance unter dem Vorwand, Covid-19 zu bekämpfen, verschiedene Länder anweist, rituellen Seppuku auf dem Altar der Weltgesundheit zu begehen, um diesen Status und diese Beziehungen zum globalen Handel und zur Global Governance zu erhalten.

Und wie? Die westliche Hemisphäre wird fast vollständig durch den IWF und das globale Bankensystem kontrolliert. Kuba existiert in irgendeiner Unterwelt des „hilfreichen Schadens“, wenn nicht durch die USA aufgrund von Sanktionen, dann durch dieselben Banken in ihrer transatlantischen Inkarnation über Europa.

Da wir verstehen, dass die WHO effektiv von Verbündeten des Weltwirtschaftsforums wie Bill Gates kontrolliert wird, das wiederum der Think-Tank des IWF ist; und da der IWF in seinen Statuten und Anforderungen festschreibt, dass Länder in Zeiten einer von der WHO erklärten globalen Pandemie die vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen müssen, um diese zu bekämpfen, dann verstehen wir, was wir als globales Phänomen gesehen haben.

Es waren nur eine Handvoll Staatsoberhäupter, mehrere in Afrika, in Haiti und Weißrussland, die sich offen gegen diese Bestimmungen gewehrt haben. Und von diesen sind alle inzwischen beseitigt worden, mit Ausnahme von Lukaschenko in Weißrussland, der zweifellos einige Sicherheitsvorkehrungen der Russischen Föderation genießt.

Das Observatory of Economic Complexity (OEC) erklärt, dass im Jahr 2019: „Die Top-Exporte Kubas sind gerollter Tabak (287 Mio. $), Rohzucker (211 Mio. $), Nickelmatte (134 Mio. $), harter Schnaps (97. 3M) und Zinkerz ($78,4M), die hauptsächlich nach China ($461M), Spanien ($127M), Niederlande ($65,5M), Deutschland ($64,7M) und Zypern ($48,9M) exportiert werden.

Die wichtigsten Importe Kubas sind Geflügelfleisch ($286M), Weizen ($181M), Sojabohnenmehl ($167M), Mais ($146M) und Milchkonzentrat ($136M), die hauptsächlich aus Spanien ($1,01B), China ($790M), Italien ($327M), Kanada ($285M) und Russland ($285M) importiert werden.“

Somit wurde Kuba in eine Zangenbewegung versetzt. Es verlor massiv durch die globale Pandemie und die Einschränkung der Versorgungswege, den verschärften Zugang zu Importen, den Verlust des Tourismus. Die Anpassung anderer Länder an die vom IWF verordnete wirtschaftliche Implosion reduzierte die Nachfrage nach Kubas Exporten und schadete auch dem Tourismus.

Aber um die eigenen Beziehungen zum IWF aufrechtzuerhalten und auch um dem globalen Narrativ der Sozialistischen Internationale (2. Internationale) zu folgen (einer von der EU gesteuerten sozialdemokratischen Vereinigung von Regierungen und politischen Parteien), machte es die von „Solidarität“ getriebene Komponente der Wachpolitik mit, die sich in der Maskierung und den Abriegelungen zeigte.

Aber diejenigen, die durch die Abriegelungen geschädigt wurden, waren gewöhnliche Kubaner, nicht Regierungsbeamte oder diejenigen mit Dollarkonten. Und so ist die Reaktion, die wir heute sehen, eine vorhersehbare.

Fazit

Es kann keinen Zweifel geben: Kubas gegenwärtige Krise ist nicht das direkte Ergebnis seiner eigenen wirtschaftlichen Misswirtschaft, sondern vielmehr die inszenierte Zerstörung des Finanzwesens, des globalen Handels und der Versorgungslinien unter dem Vorwand der Covid-Pandemie. Eine Reihe sozialer und politischer Entscheidungen der kubanischen Führung haben jedoch zweifellos die Auswirkungen der Krise verschlimmert und die Demonstranten ermutigt.

Was die Bürger in den Ländern der ersten Welt als einen „Börsenaufschwung“ gesehen haben, der auf „too-big-too-fail“-Bailouts (Sozialismus für die Reichen) beruht, ist nur möglich, solange diese Gelder in den Büchern stehen, aber nicht wirklich ausgegeben werden – daher die Schließungen. Zumindest nicht so ausgegeben, dass diese Liquidität natürlich in der Wirtschaft zirkulieren würde. Denn eine solche Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, basierend auf einer derart extremen Entwertung der Währung, würde zur größten Inflationskrise in der Geschichte der Menschheit auf der Erde führen.

In rohstoffproduzierenden Ländern wie Kuba bedeutete das eine dreifache Notlage. Das Ziel der Zentren des Finanzkapitals war es, so etwas wie den Arabischen Frühling zu machen, nur noch mehr.

Zugleich ist die defensive und anklagende Haltung der kubanischen Regierung eine schlechte Optik und schlechte Politik. Sie muss sich besser auf die Demonstranten einlassen und einen Teil ihrer Beschwerden anerkennen. Mit dem Finger auf Onkel Sam zu zeigen, ist tonlos und dient nur dazu, eine einzelne Bevölkerungsgruppe in Kuba zu befriedigen.

Heute sehen wir nur den Beginn einer neuen Welle globaler Destabilisierungsbemühungen, nicht enden wollender Kriege. Aber jetzt haben die Regierungen die Zivilbevölkerung auf diese Kriege vorbereitet, unter dem Vorwand von nicht enden wollenden Abriegelungen aufgrund einer mysteriösen Krankheit. Das Recht auf Proteste, Streiks und die grundlegenden sozialen Kontakte, die notwendig sind, um diese zu organisieren, können durch ein sofortiges Mandat widerrufen werden, da immer irgendeine neue Variante von Covid entdeckt wird. Dies ist die größte Bedrohung der Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg, aber neben den Destabilisierungskampagnen ist dies der Hintergrund eines Klassenkampfes der Oligarchie gegen die einfachen Menschen. Kuba muss in diesem Licht verstanden werden, und während es einen besseren Ansatz braucht, um mit dem Covid-Narrativ umzugehen und sein Volk anzuhören, muss die ausländische Einmischung in seine Angelegenheiten abgelehnt werden.