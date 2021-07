Kuba und Venezuela unter Belagerung? Der gescheiterte „Soft Putsch“

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Zweifelsohne sind die Kubaner in Miami glücklich und haben vielleicht zu diesen kubanischen Protesten beigetragen. Aber meiner Ansicht nach war dies ein Versuch – vielleicht der grausamste in den 60+ Jahren der kubanischen Revolution, Kuba zu „putschen“.

Und warum? Aus einer Reihe von Gründen, zwei davon sind:

Biden, der im Wahlkampf sagte, er würde die Idee einer Erneuerung der Beziehungen zu Kuba in Betracht ziehen, steht unter großem Druck von vielen Konservativen, die für ihn gestimmt haben, weil sie Trump hassen, nicht weil sie Biden lieben.

Nächstes Jahr finden Kongresswahlen statt und er hat eine Verpflichtung gegenüber den Demokraten, die ihn „gewählt“ haben. Das ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass er bei den Konservativen ist – also bei den Kubanern in Miami, die für ihn gestimmt haben.

Zweitens, wenn man die Entwicklungen in Venezuela verfolgt, besonders in Caracas – dort hat es eine Explosion von gewalttätigen Bandenkriminalität gegeben, parallel zu den kubanischen Protesten. Fünfte Kolumnisten sind in beiden Ländern gut integriert.

Die Biden-Leute, oder eher die, die hinter Biden stehen, diejenigen, die Biden lenken, wollten einen doppelten Schlag – die Maduro-Regierung stürzen und Kuba übernehmen. Vor allem, da Trump in ihren Augen „versagt“ hat. Mit diesen beiden Ländern im Hinterhof der USA denkt Washington, dass sie frei sind – sie haben eine grüne Karte – um bei der Rückeroberung“ von ganz Lateinamerika voranzukommen. Venezuela und Kuba sind in der Tat hinderliche Blockaden.

Dies wird nicht geschehen.

Die Führer beider Länder sind sich darüber im Klaren, was passiert. Tatsächlich hat sich Präsident Maduro erhoben und volle Solidarität mit Kuba erklärt. Maduro hat auch die volle Unterstützung von Moskau und Peking. – Und natürlich auch von Kuba.

Diesen nicht gerade „sanften Putsch“ – Gewalt und Tod – in beiden Ländern zu verlieren, könnte der erste große Nagel in Bidens politischem Sarg sein.

Mit mehr als 60 Jahren Revolution in Kuba und 20 Jahren in Venezuela – werden sie nicht vor einer Biden-Administration einknicken, die es nicht einmal geschafft hat, bei der letzten Wahl eine Mehrheit der Stimmen zu sammeln, sondern wegen der globalistischen Agenda an der Macht ist, die keinen Platz für den Nationalisten Trump hatte. Wählerbetrug kommt allmählich auf – zuerst in Arizona, und wir werden sehen, wo als nächstes. Aber das ist eine andere Geschichte.

„The Backyard“ hat schon vor Jahren aufgehört, ein Hinterhof zu sein, aber Washington hat es kaum bemerkt, da sie weiterhin mit ihren alten, überholten „Soft-Coup“-Methoden fortfahren, in der Hoffnung, dass diese beiden gewaltigen Säulen für Lateinamerika sie einknicken lassen werden.

Und wieder. Das werden sie nicht.