Künstliche Intelligenz und die Zukunft

armstrongeconomics.com: Klaus Schwabs Sicht auf die Zukunft und die künstliche Intelligenz hat einen schweren Fehler. Er argumentiert, dass die Verschmelzung der politischen, physischen, digitalen und biologischen Welt einen transformativen Einfluss auf jede Facette der menschlichen Existenz haben wird. Er besteht darauf, dass dies von der Art und Weise, wie wir leben, über die Art und Weise, wie wir arbeiten, bis hin zur Neugestaltung von Wirtschaftsmodellen und den Produkten, die wir verkaufen, reichen wird, und ich glaube, dass er sich selbst etwas vormacht, nämlich die Möglichkeit, unser Leben auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Natürlich träumt auch sein Kollege Yuval Noah Harari davon, die Gesellschaft in programmierte Roboter zu verwandeln. Derweil träumt der CEO von Pfizer, Albert Bourla, davon, in jede Pille einen Chip einzubauen, der einer zentralen Datenbank bestätigt, dass Sie seine neueste Kreation eingenommen haben.

Schwabs vierte industrielle Revolution hat einen schweren Fehler, denn er hat keine Ahnung von der tatsächlichen Programmierung von KI. Ja, was die KI betrifft, so glaube ich nicht an die Ansicht, dass der Computer, wenn man ihm Berge von Daten eingibt, sich irgendwie weiterentwickelt und alles herausfindet und zu einer Kraft oder Schlussfolgerung kommt. Das haben sie bei IBM mit Big Blue gemacht. Sie dachten, es würde das Heilmittel für Krebs finden – es hat nicht funktioniert. Es gibt noch etwas anderes, das unser Gehirn funktionieren lässt. Es ist NICHT nur ein neuronales Netz, und das Bewusstsein entsteht irgendwie durch die vielen Verbindungen. Zugegeben, sie versuchen, das Gehirn zu imitieren und betrachten uns einfach als eine biologische Lebensform, ohne zu verstehen, dass es etwas viel Tieferes gibt.

Vielleicht die Nacht, in der Sie sich plötzlich in Ihren Partner verliebt haben. Sie waren essen, und Ihr Unterbewusstsein hat tatsächlich alles aufgezeichnet – den Ort, das Essen, die Musik, die Kleidung. Bewusst nehmen Sie all diese Variablen nicht wirklich wahr. Aber Jahre später hören Sie dieses Lied, schmecken dasselbe Essen oder besuchen den Ort erneut. Plötzlich, ohne sich überhaupt daran erinnern zu wollen, erlebt man das Ereignis wieder. Sie können die Augen schließen und das Ereignis sehen, als wäre es ein aufgezeichneter Film. Unser Gehirn nimmt tatsächlich alles auf, ohne dass wir uns darum bemühen. Die Schaffung eines neuronalen Netzes und das Einspeisen all dieser Informationen in dieses Netz kann diese Fähigkeit nicht wiederherstellen.

Sigmund Freud (1856-1939) und Carl Gustav Jung (1875-1961) tauchten sehr tief in das Konstrukt des Geistes ein. Ihre Sicht auf unser Unbewusstes war das Ergebnis einer sehr tiefen Selbstanalyse. Sokrates ist anders. Ich habe Wege geschaffen und ihm beigebracht, zu analysieren. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mich selbst zu analysieren, wie ich handeln würde und worauf ich als internationaler Hedgefonds-Manager achten würde. Ich musste verstehen, wie der Verstand sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene wirklich funktioniert.

Da ich wusste, dass ich nicht noch einmal um die Welt reisen würde, legte ich mir einen Hund zu. Sie hat mich gelehrt, wie auch der Verstand funktioniert. Sie denkt. Sie hat eine Strategie. Sie hat die gleiche Bandbreite an Emotionen wie wir, von Langeweile bis Aufregung. Ich kann sehen, wie sie denkt. Sie kommuniziert eindeutig durch ihre Augen und ihre Körpersprache. Es gibt eine angeborene Fähigkeit, mit Hunden zu kommunizieren, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass unsere Liebesbeziehung zwischen Hund und Mensch seit Jahrhunderten andauert. Es gibt ein ausgeprägtes Verständnis zwischen Hund und Mensch, das außergewöhnlich ist, aber auch einen Einblick in uns selbst bietet. Sie sieht voraus, wohin ich gehe, wenn ich aufstehe, und lässt mich sanft wissen, wenn sie hungrig ist. Zu meinem Erstaunen spielt sie mit dem Ball, versucht dann aber, mich zum Apportieren zu bewegen. Sie schlägt auf ihren Napf, wenn er aus dem Wasser ist, aber wenn sie will, dass ich aufhöre zu arbeiten, schlägt sie auf den Napf, weil sie weiß, dass dieses Geräusch mich dazu bringt, aus dem Büro zu kommen.

Nicht nur unser Verstand, sondern auch das Denken eines Hundes hat einen ganz anderen Aspekt, der mir zeigt, dass das Versagen der KI beim maschinellen Lernen darin besteht, dass sie eindimensional ist. Es gibt eine viel tiefere Ebene von Aktivitäten jenseits unseres bewussten Verstandes, die sie mit neuronalen Netzen zu duplizieren versuchen. Mein Hund hat mein Verständnis dafür gestärkt, wie man KI wirklich konstruiert, die sich wesentlich von einem eindimensionalen neuronalen Netz unterscheidet.

Mein Hund versteht so viele Wörter, dass es erstaunlich ist. Als ich mich mit einer Freundin unterhielt und nur das Wort „Hund“ erwähnte, stand sie auf und rannte sofort zum Fenster, um zu sehen, welcher Hund es wagte, ihren Bereich zu betreten. Wenn ich sage, wir gehen einkaufen, geht sie zur Haustür. Wenn ich sage, wir gehen spazieren, rennt sie zur Hintertür. Sie versteht offensichtlich viel mehr Sprache, als ich je erwartet hätte. Eine Studie von Forschern der Eötvös-Loránd-Universität in Ungarn aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass Hunde zwar keine winzigen Details in der menschlichen Sprache aufschnappen, aber sehr wohl die grundlegendsten Worte ihrer Besitzer verstehen können.

Sie hat mich gelehrt, dass auch ein Hund einen bewussten und einen unbewussten Verstand hat. Sie träumt, während wir gehen. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man aufmerksam ist. Es ist einfach viel komplizierter, als ein eindimensionales neuronales Netz zu erstellen, einen Haufen Daten hineinzuwerfen, zu schütteln (nicht zu rühren) und auf das Beste zu hoffen. Ihre Theorie, dass die Beschleunigung der Berechnungen und das Hinzufügen von Parametern zu den Modellen keine wirkliche Neuerung darstellt. Die Modelle sind schneller, und bei einer Partie Schach oder Jeopardy können sie einen Menschen schlagen, weil sie in der Lage sind, alle möglichen Ergebnisse in wenigen Minuten zu testen. Aber genau das ist das Problem. Sie können jeden mit ihrer Geschwindigkeit beeindrucken, aber sie KÖNNEN NICHT etwas Neues schaffen. Das war das Scheitern von IBMs Big Blue.

Kreativität ERFORDERT Vorstellungskraft, und die Erweiterung der Knotenpunkte und der Geschwindigkeit führt nicht zu Vorstellungskraft. Ohne Vorstellungskraft können wir keine wirkliche Veränderung herbeiführen. Daher fehlt all der KI, die Schwab als Wegbereiter für seine vierte industrielle Revolution anpreist, die entscheidende Zutat, die nicht im bewussten Verstand existiert, sondern im Unbewussten, wo wir unsere Talente, Träume und längst verlorenen Erinnerungen verstecken. Aus diesem Grund hat Sokrates eine Vorhersage gemacht, die sogar originell ist.

Ich habe also einen anderen Ansatz gewählt. Sokrates ist KEIN eindimensionales neuronales Netz. Seien Sie unbesorgt. Es wird nicht plötzlich zum Leben erwachen und beschließen, die minderwertige Spezies Mensch auszulöschen. Aber die Welt, die Schwab sich vorstellt, ist nicht real. Sie führt nicht zur kritischen Fähigkeit der Kreativität, die nur in Freiheit existiert, sondern zu Unterdrückung und Konformität, genau wie das Ergebnis von Marx‘ Experiment, das wir Sozialismus/Kommunismus nennen. Der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er die Kreativität unterdrückt hat. Auch das setzt FREIHEIT voraus.