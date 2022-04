Lässt Russland die WHO fallen?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie wären Russland.

Sie versuchen krampfhaft, ein alternatives Finanzsystem zu schaffen, um die 100 Billionen Sanktionen zu umgehen.

Gleichzeitig formulieren Sie eine „globale Gesundheitspolitik“ mit denselben Ländern, die aktiv versuchen, Ihre Wirtschaft zu zerstören.

Irgendetwas passt hier nicht zusammen.

Stellen Sie sich vor, Sie wären Russland und würden „Gesundheitsempfehlungen“ einer Organisation umsetzen, die von Deutschland, Bill Gates, dem Vereinigten Königreich und den USA finanziert wird. Und doch…

Es gibt endlose Aufregung über Russlands bevorstehende „wirtschaftliche Souveränität“, aber was ist mit Russlands medizinischer Souveränität? Spielt es eine Rolle, ob Russland den goldenen Petro-Yuan (oder was auch immer) einführt, wenn es weiterhin „Gesundheitsmaßnahmen“ kopiert, die von einer Organisation entworfen wurden, die den Großteil ihrer Mittel von NATO-Staaten und Bill Gates erhält?

Das ist eine ernste Frage, vor allem weil die WHO ihren so genannten „globalen Pandemievertrag“ vorantreibt. Das Abkommen, das 2024 abgeschlossen werden soll, wird der Weltgesundheitsorganisation nie dagewesene Befugnisse zur Bekämpfung neuer Ausbrüche positiver PCR-Tests verleihen.

Braucht Russland das wirklich? Nach zwei Jahren des ununterbrochenen Virenbetrugs durch die WHO ist es vielleicht an der Zeit, den Stecker zu ziehen?

Zum Glück gibt es eine von der Bevölkerung getragene Kampagne (mit Unterstützung von Gesetzgebern), die den sofortigen Austritt Russlands aus der WHO fordert. Das ist eine ausgezeichnete Idee – aber ist sie auch realisierbar?

Russlands reuelose WHO-Liebe

Es macht Spaß, darüber zu fantasieren, Dr. Tedros in eine Nowitschok-Kanone zu laden und ihn ins Weltall zu schießen, aber so einfach ist es nicht. Die Weltgesundheitsorganisation hat Freunde in hohen Positionen. Einige prominente WHO-Liebhaber in der russischen Regierung sind:

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats: Dieser Mann ist ganz vernarrt in die globale „Gesundheits“-Tyrannei. Im November beklagte sich Medwedew darüber, dass die WHO bei einem erklärten weltweiten Gesundheitsnotstand nicht über den nötigen Einfluss verfüge, um die Staaten zu zwingen, eine einheitliche, koordinierte Politik auf allen Ebenen zu verfolgen. Dankenswerterweise bot er eine Lösung für dieses schreckliche Rätsel an:

Es muss darüber nachgedacht werden, der WHO die Befugnis zu erteilen, in einer Notfallsituation (z. B. während einer Pandemie) wichtige Mobilisierungsentscheidungen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft zu treffen. Damit die WHO eine solche Befugnis erhält, müssen die UN-Mitglieder wahrscheinlich ein internationales Übereinkommen über die Zusammenarbeit in diesem Bereich verabschieden.

Da haben Sie es: Medwedew hat die Idee eines Pandemieabkommens voll und ganz unterstützt und will, dass Russland sich der WHO unterwirft, wenn es zu viele positive PCR-Tests oder andere existenzielle Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit gibt. (Es ist charmant, wie sich Medwedew in den letzten zwei Monaten bemüht hat, sich als mächtiger Kreuzritter gegen den verderbten Westen zu profilieren. Ja, er ist ein wahrer Patriot.)

Mikhail Murashko, Gesundheitsminister: Okay, vielleicht ist Medwedew ein unerträglicher WHO-Groupie, aber was soll’s? Er ist nicht für die Gesundheitspolitik zuständig. Das ist Murashkos Job:

Russland hat sich bereit erklärt, an der Ausarbeitung eines Pandemieabkommens mitzuwirken, allerdings unter der Bedingung, dass ein neues Abkommen keine „Duplizierung“ früherer Abkommen darstellen darf.

Was bedeutet das genau? Es ist offen für Interpretationen und lässt Russland Spielraum für Manöver. Davon abgesehen kann Muraschko kaum als WHO-feindlich bezeichnet werden; im Gegenteil, er hat unermüdlich daran gearbeitet, Russland WHO-freundlich zu machen. Es überrascht nicht, dass Murashko auch ein unermüdlicher Verfechter digitaler Rinderkennzeichen ist.

Tatjana Golikowa, Stellvertretende Ministerpräsidentin: Die ehemalige russische Gesundheitsministerin (2007-2012) ist eine überzeugte Anhängerin, die die WHO seit mehr als einem Jahrzehnt mit Lob überschüttet. In den letzten zwei Jahren war sie maßgeblich daran beteiligt, dass Russland die von der WHO befürworteten gesundheitsfördernden Maßnahmen angenommen hat.

Aber es wurde auch mit dem Finger gezeigt. Im Mai 2021 forderte Golikova die WHO auf, ihr Verfahren für die Zulassung neuer Impfstoffe zu beschleunigen. Weil es um die öffentliche Gesundheit geht.

Sergej Sobjanin, Bürgermeister von Moskau: Im September 2020 dankte Sobjanin der WHO dafür, dass sie ihn dazu inspiriert hatte, die russische Hauptstadt abzuriegeln.

„Ich möchte mich bei der Weltgesundheitsorganisation bedanken, die seit den ersten Tagen der Pandemie die Weltgemeinschaft, sowohl Russland als auch Moskau, stets über die Vorgänge in den verschiedenen Ländern informiert hat, die als erste mit COVID-19 infiziert wurden“, sagte der Bürgermeister gegenüber Hans Kluge, dem Direktor des Europäischen Büros der WHO.

Neun Monate später wurde Sobjanin zum Wegbereiter für die Impfpflicht und QR-Codes in Russland.

Coole WHO-Flagge, Bruder.

Anna Popova, Leiterin des Föderalen Dienstes für die Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte und des menschlichen Wohlergehens (Rospotrebnadzor): Als Russlands oberste Sanitätsärztin hat Popowa die Rolle des nationalen COVID-Kindermädchens übernommen. Ihre Vorliebe für willkürliche und nutzlose „epidemiologische“ Maßnahmen ist zum Teil auf ihre Ergebenheit gegenüber der WHO zurückzuführen.

Im Oktober leitete Popowa eine WHO-Übung in Kasan, bei der der Ausbruch einer Infektionskrankheit simuliert wurde

Popowa leitete die von der WHO gesponserten Virus Games in Kasan (Quelle)

Der Leiter von Rospotrebnadzor sagte, die Simulation werde dazu dienen, internationale Standards für die schnelle Reaktion auf „epidemiologische Bedrohungen“ in der ganzen Welt zu entwickeln.

Undankbare Einwohner von Kasan protestierten gegen die von der WHO gesponserten Virusspiele, weil sie sich offenbar als Versuchskaninchen missbraucht fühlten (lächerlich!).

Russlands oberes Management ist im Grunde völlig einverstanden mit der WHO. Also, wer mag die WHO nicht? Wir sind froh, dass Sie fragen…

Die Gemeinschaft der Anti-WHO-Duma-Abgeordneten

Russlands Parlamentarier beginnen zu fragen: „Hey, warum sind wir Teil einer Organisation, die fast vollständig von feindlichen NATO-Mitgliedern/Bill Gates finanziert wird?“ Eine gute Frage.

Pjotr Tolstoi, stellvertretender Vorsitzender der Staatsduma: Tolstoi forderte den Austritt Russlands aus der WHO sowie aus der Welthandelsorganisation und der UNESCO. Dem hochrangigen Gesetzgeber zufolge war es idiotisch von Russland, diesen angesehenen, von den USA dominierten globalen Gremien überhaupt beizutreten.

Yana Lantratova, Erste Stellvertretende Vorsitzende des Bildungsausschusses der Staatsduma: Lantratova ist der Meinung, dass Russland seine Zusammenarbeit mit der WHO aufgrund der Verbindungen der Organisation zu biologischen Labors in der Ukraine aussetzen sollte.

„Sie alle kennen die Arbeit der WHO auf der ganzen Welt. Mir scheint, dass die Zusammenarbeit mit dieser internationalen Organisation in der gegenwärtigen geopolitischen Situation nicht den nationalen Interessen der Russischen Föderation entspricht“, sagte sie letzte Woche. „Russland sollte seine Mitgliedschaft in der WHO bis zum Abschluss der parlamentarischen Untersuchung aussetzen. Dies wird keine Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Russland haben, aber die Tatsache, dass die Organisation seit mehreren Jahren mit biologischen Labors zusammenarbeitet, die in der Ukraine von amerikanischen Spezialisten eingerichtet wurden, kann nicht ignoriert werden.“

Sergej Leonow, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheitsschutz der Staatsduma: Obwohl er gegen einen Austritt aus der WHO ist, ist Leonow der Meinung, dass Russland keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen sollte.

„Es ist nicht ganz klar, welchen Nutzen diese Organisation für uns hat“, sagte der Abgeordnete am 30. März.

Sergej Mironow, Fraktionsvorsitzender von Gerechtes Russland – Für die Wahrheit: Mironow und andere Mitglieder seiner Partei haben kürzlich einen Resolutionsentwurf in die Staatsduma eingebracht, in dem Russland aufgefordert wird, seine Mitgliedschaft in der WHO auszusetzen.

Der Gesetzesentwurf würde die Zusammenarbeit mit der Organisation aussetzen, bis die Ergebnisse einer parlamentarischen Untersuchung der WHO-Aktivitäten in der Ukraine vorliegen.

Während die Gesetzgeber ihre Wut auf den WHO-Unfug in der Ukraine konzentrieren, haben russische Aktivisten einen eher „ganzheitlichen“ Standpunkt eingenommen: Die Weltgesundheitsorganisation ist dabei, unsere Gesundheit aktiv zu zerstören, und das ist schlecht.

„Eine direkte Bedrohung unserer nationalen Souveränität“

Was tut sich außerhalb der Duma-Kammern? Eine ganze Menge.

Eine Gruppe prominenter russischer Aktivisten hielt am 14. April einen runden Tisch ab, um darüber zu diskutieren, wie die medizinische Souveränität Russlands geschützt werden kann. Einem ausgezeichneten Bericht von Katyusha.org zufolge forderten zahlreiche Teilnehmer Russland auf, sich aus der WHO zurückzuziehen.

Alexandra Mashkova-Blagikh (die Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent die Ehre hatte, auf der Konferenz „Ärzte für die Wahrheit“ im Dezember kennenzulernen), die sich gegen das Spritzen von Blutkonserven einsetzt, hielt auf der Veranstaltung letzte Woche eine besonders mitreißende Rede:

Die WHO hat sich in ein Instrument der Geopolitik verwandelt. Wem sie dient, ist klar, wenn man sich ihre Hauptsponsoren ansieht: die USA, die Bill-Gates-Stiftung, Deutschland, Großbritannien… Unter den Bedingungen des Krieges, der gegen Russland geführt wird, können wir uns eine solche Partnerschaft nicht leisten. Wir haben es mit kulturellem, wertmäßigem, demografischem und biologischem Terrorismus zu tun. Unter dem Vorwand, eine „Pandemie“ bekämpfen zu müssen, versucht die WHO nun, ihre Macht durch das Pandemie-Abkommen auf die ganze Welt auszudehnen. Dies ist eine direkte Bedrohung für unsere nationale Souveränität. Es ist offensichtlich, dass diese Struktur niemals im Interesse unseres Landes handeln wird, und es ist an der Zeit, sich aus dieser Organisation zurückzuziehen. Es ist ermutigend, dass ernsthafte Politiker begonnen haben, darüber zu sprechen.

Eine Koalition von Aktivistengruppen hat außerdem einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Absetzung von WHO-liebenden Regierungsbeamten (darunter viele der oben genannten widerwärtigen Exemplare) fordern.

Wie geht es jetzt weiter?

In zwei Jahren kann eine Menge passieren. Wie wird die Welt im Mai 2024 aussehen, wenn der Pandemievertrag abgeschlossen und ratifiziert werden soll?

Wahrscheinlich werden wir alle in sozial distanzierten Quarantänelagern Käfer-Tacos essen, während die Triple-Ebola-Schweinepocken (ein positiver PCR-Test) die Erde verwüsten.

Wenn Russland diese unangenehme Zukunft vermeiden will, sollte es sich wahrscheinlich nicht freiwillig als „Mitverfasser“ eines WHO-Vertrags zur Verfügung stellen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte Russland sofort aus dieser bedauerlichen Organisation austreten. Und zwar heute. Vorzugsweise sofort.