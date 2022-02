Langsames Kochen

Jeder kennt inzwischen die Analogie, die heutzutage oft verwendet wird: ein Frosch in einem Topf mit Wasser auf dem Herd.

Die Hitze wird so langsam aufgedreht, dass der Frosch keine Ahnung hat, dass er bei lebendigem Leib gekocht wird, wenn er (oder sie) nicht herausspringt.

Es scheint, dass die meisten Schafe, die Normalos, wie der Frosch sind. Der Rest von uns (der Einfachheit halber nenne ich den Rest von uns „Spitzmäuse“ – dazu später mehr!) macht zum Großteil den Sprung – oder versucht es zumindest.

Ich weiß nicht, ob TPTB („The Powers That Be“ – „die Mächte, die da sind“ – muss ich das näher erläutern?) sich wirklich um ein paar hüpfende Frösche scheren, obwohl die Zahl unserer Spitzmäuse täglich zunimmt und bald die Zahl der Schafe übersteigen könnte! Was jedoch klar zu sein scheint, ist, dass einige der Schafe aufwachen und versuchen, selbst aus dem Topf zu springen.

Es scheint ganz wichtig zu sein, dass die meisten Frösche im Topf bleiben, denn wenn die meisten von ihnen herausspringen, gibt es kein Abendessen für denjenigen, der sie kocht.

Die Spitzmausfrösche sind sich sehr wohl bewusst, dass die Hitze zu ihrem Untergang führt, die Schafsfrösche sind sich noch nicht ganz sicher, was da zum Teufel passiert.

Um den Ernst der Sache mit dem Topf und dem Wasser zu verstehen, muss man glauben, dass der Sinn des Topfes darin besteht, totgekocht zu werden.

Vielleicht können wir hier noch bei einer Metapher bleiben, vielleicht aber auch nicht – die Absicht des kochenden Topfes könnte buchstäblich darin bestehen, die darin befindlichen schlafenden Frösche zu töten. Oder sie zumindest vollständig unter die Kontrolle von TPTB zu bringen.

Müssen sie denn für immer schlafen bleiben?

Ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten, vielleicht nicht, aber vielleicht doch.

Ich würde denken, dass es am besten wäre, wenn sie die meiste Zeit über fast schlafen würden. Wenn sie zu oft aufwachen, werden sie möglicherweise zu viel Lärm machen. Schauen Sie sich all die totalitären Regime in der Geschichte an, sowohl die realen als auch die erfundenen (wie in Orwells „1984“). Teilweise zu schlafen, wenn nicht sogar ganz zu schlafen, schien in diesen Regimen ein ziemlich wichtiges Kriterium zu sein.

Die meisten Menschen, die unter totalitärer Herrschaft leben, sind sich der Freiheiten, die sie verloren haben, oder der entmenschlichenden Macht, unter der sie leben, nicht bewusst. Diese Kontrolle über eine große Bevölkerung wurde offensichtlich durch Lügen der Regierung, Verwirrung, Abweichung von der Realität durch die vorherrschenden Medien, Zensur und das Unterdrücken von Gegenstimmen erreicht – und so weiter.

Wir Spitzmäuse sind mit diesen Taktiken sehr vertraut. Die Schafe glauben nicht, dass sie existieren, selbst wenn man sie ihnen unter die Nase reibt. Diese Taktiken haben jahrhundertelang in verschiedenen Zusammenhängen glänzend funktioniert. Ja, es hat schon immer denkende, wache Spitzmäuse gegeben, aber sie werden in der Regel sehr schnell zum Schweigen gebracht oder eliminiert.

Schafe tun alles, was sie können, um die Wahrheit nicht zu sehen. Offensichtlich glauben sie, sie zu sehen, und machen viel Lärm um das, was sie für wahr halten und warum es wahr ist. In dieser Covid-Situation geht es in der Regel darum, wie „unwissenschaftlich“ die Spitzmäuse sind, aber in einem Streitgespräch hört man Schafe nur selten über tatsächliche Wissenschaft sprechen.

Sie schimpfen nur darüber, dass so und so dumm ist, ein Anti-Vaxxer oder ein Wissenschaftsleugner zu sein, oder dass er auf verschiedene Weise öffentlich diskreditiert ist, oder dass er bei YouTube rausgeschmissen wurde, also MUSS er ein Idiot sein. Ich habe noch nie ein Schaf über tatsächliche Wissenschaft reden hören. Vielleicht tun sie es, und vielleicht habe ich es gehört, aber sicherlich nicht oft.

Die Schafe werden also weiterhin gekocht. Natürlich werden auch die Spitzmäuse gekocht. Bis jetzt werden die springenden Spitzmäuse genauso gekocht wie die Schafe, aber sie sind wach und spüren den Schmerz des kochenden Wassers. Und natürlich können sie, so sehr sie auch springen, nicht aus dem Wasser herauskommen. Die Schafe können das auch nicht, aber das scheint sie nicht zu kümmern – zumindest noch nicht.

Die TPTB sind etwas besorgt, weil im Topf so viel herumgesprungen wird. Es ist möglich, dass alle Spitzmäuse und einige Schafe so viel herumspringen, dass der Deckel aufspringt und viele Frösche herauskommen, was die Dinge verlangsamen könnte – nicht aufhalten, wohlgemerkt, aber sie verlangsamen.

Wenn die meisten Schafe und Spitzmäuse aus dem Topf herauskämen, weil sie alle wach sind, dann könnte das eine echte Störung im Mainstream-Programm verursachen. Aber die meisten der Schafe, die springen, sind nicht wirklich wach. Sie wollen wohl zu dem zurückkehren, was ihnen in ihrem vorherigen Schlafzustand als normal erschien.

Sie sind müde von Covid – müde von der Angst davor, müde von Lockdowns, von Einschränkungen, von Unannehmlichkeiten. Sie sind nicht wach für das große Ganze wie die Spitzmäuse. Um ganz wach zu sein, muss ein Schaf oder eine Spitzmaus an einige ziemlich radikale Dinge glauben.

Die Regierung des Landes, in dem Sie leben, ist korrupt, und sie kümmert sich nicht wirklich um Sie, wenn überhaupt. Die Pharmakonzerne sind korrupt, und obwohl sie, wenn sie profitabel sind, mit einigen Dingen aufwarten können, die den Menschen tatsächlich helfen, werden sie dich größtenteils umbringen, wenn sie dabei etwas Geld verdienen können, und die meisten Leute im Schlaf halten, damit sie damit weitermachen können (sie drehen die Heizung auf). Die meisten Ärzte sind wie Gefreite in einer großen, mächtigen Armee. Sie befolgen die Befehle ihrer Generäle und „Oberbefehlshaber“ und stellen sie in der Regel nicht in Frage. Sie beziehen alle ihre Informationen aus bestimmten Quellen, die aus den oben genannten Gründen (1 und 2) falsch sein könnten. Sie sind in der Regel KEINE Wissenschaftler oder Forscher (obwohl einige, auf der Seite der Spitzmäuse, es mit Sicherheit sind, aber wir hören nicht viel von ihnen, weil sie in der Regel zum Schweigen gebracht werden (siehe oben). Institutionen wie Krankenhäuser und Universitäten sind so sehr von der Finanzierung durch die korrupte Regierung und korrupte Pharmaunternehmen abhängig, dass sie völlig unzuverlässig, wenn nicht sogar kriminell sind. Auch die Mainstream-Medien sind größtenteils „fake“. Die Medien sind größtenteils im Besitz der korrupten Pharmakonzerne, der korrupten Regierung und wer auch immer sonst noch die Macht- und Geldagenda unterstützt.

Das ist eine große Pille, die Schafe schlucken müssen … für jeden, der sie schlucken muss, aber aus irgendeinem mysteriösen Grund schlucken Spitzmäuse und Möchtegern-Spitzmäuse diese Pille, ohne auch nur darüber nachzudenken.

Und warum? Ich weiß es nicht, und dieser Artikel wird auch nicht versuchen, das herauszufinden. Wir tun es einfach, und das ist auch gut so.

Es gibt noch größere Pillen zu schlucken als die fünf oben genannten – den Großen Reset, der die Zentralisierung von Regierung und Wirtschaft, mögliche Eugenik/Bevölkerungsreduktion usw. beinhaltet.

Ich werde nicht auf all das eingehen. Die meisten Spitzmäuse sind mit an Bord, einige sind noch nicht ganz so weit, aber hier ist eine Form von „größerer Agenda“ im Spiel, die über machtgierige reiche Leute hinausgeht.

Was bedeutet das nun für den Topf mit den kochenden Fröschen? Viele sagen, dass die Hitze heruntergedreht wird. Und warum? Einige sagen, weil die TPTB glauben, dass alle Frösche herauskommen und den ganzen Topf zum Schweigen bringen werden. Einige sagen, dass die TPTB Angst um ihre eigene Sicherheit haben, dass sie zur Rechenschaft gezogen, vor ein Gericht gestellt und bestraft werden könnten – möglicherweise durch Erhängen an einem Seil.

Zugegeben, die TPTB haben ein großes Interesse daran, die meisten Frösche im Schlaf zu halten, damit sie sie weiter kochen können. Aber meiner bescheidenen Meinung nach sind sie weit davon entfernt, sich Sorgen darüber zu machen, dass zu viele Frösche herumspringen. Sie drehen vielleicht die Heizung herunter, aber nur auf eine effektive Art und Weise, die sicherstellt, dass sich die Frösche ein wenig beruhigen, während sie sie auf eine andere Art und Weise hochdrehen, die die Frösche nicht bemerken.

Wir müssen weiter springen und den Deckel wegschlagen.