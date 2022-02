GUT ZUHÖREN! CHINA SAMMELT WELTWEIT DNA

Dieser Doktor – ehemals in der Regierung als Biowaffen-Abwehr Experte agierend – warnt eindringlich davor, von den Chinesen eine derartig massive Flut an DNA Informationen widerspruchslos weiterzugeben.

Und ich bin schon seit einiger Zeit nicht mehr in der offiziellen Biowaffen-Abwehrabteilung der Regierung tätig. Aber genetische Informationen sind sehr mächtig, richtig? Sie bestimmen, wer wir sind. Sie sagen nicht nur etwas über unsere Krankheitszustände aus, sondern auch über unser Potenzial für genetische Waffen. Was ich damit meine, ist, dass es Variationen in den Rezeptoren und andere Dinge gibt, die von Population zu Population variieren, und diese können potenziell ausgenutzt werden, sodass ein neuer Erreger eine Rasse, eine europäische Abstammung, anders angreift als eine andere.