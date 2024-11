Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, reagiert auf eine mögliche Veränderung des „Kerns des Konflikts“

Moskau hat die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in aller Deutlichkeit gewarnt: Jeder Einsatz von Langstreckenraketen durch Kiew, die tief in russisches Territorium eindringen, würde die „direkte Beteiligung“ der Westmächte an dem Konflikt bedeuten.

Die Erklärung des russischen Außenministeriums vom Montagabend kommt inmitten unbestätigter Berichte, wonach US-Präsident Joe Biden Kiew ermächtigt hat, von den USA gelieferte ATACMS-Raketen zu verwenden, um Ziele innerhalb der Moskauer Grenzen vor 2014 anzugreifen.

Maria Zakharova, die Sprecherin des Ministeriums, sagte, ein solcher Schritt würde „das Wesen und die Natur des Konflikts radikal verändern“.

Am Sonntag berichtete die New York Times, US-Präsident Joe Biden habe der Ukraine die Erlaubnis erteilt, ATACMS-Raketen gegen russisches Gebiet einzusetzen. Das Weiße Haus hat jedoch keine offiziellen Erklärungen abgegeben.

Als Zakharova am Montag zu den Berichten befragt wurde, stellte sie fest, dass diese von Washington nicht bestätigt worden seien.

Zakharova betonte weiter: „Der Einsatz von Langstreckenraketen durch Kiew, um unser Territorium anzugreifen, wird die direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten an den Feindseligkeiten gegen Russland bedeuten. In diesem Fall wird die russische Antwort angemessen und greifbar sein.“

Die Äußerungen von Zakharova folgen auf einen Bericht der New York Times vom Sonntag, in dem behauptet wurde, Biden habe grünes Licht für den Einsatz von Langstreckenraketen durch die Ukraine gegeben, um russische Streitkräfte anzugreifen, die die Region Kursk verteidigen, angeblich an der Seite nordkoreanischer Truppen.

Während das Weiße Haus die Behauptung weder bestätigt noch dementiert hat, hat allein schon die Möglichkeit eines solchen Politikwechsels eine heftige Reaktion aus Moskau hervorgerufen.

Das Außenministerium wiederholte die früheren Warnungen von Präsident Wladimir Putin vor einer möglichen Versorgung der Ukraine mit Langstreckenwaffen durch westliche Staaten. Im September hatte Putin erklärt, dass jeder Schritt zur Bewaffnung Kiews mit solchen Fähigkeiten Moskau zwingen würde, „angemessene Entscheidungen auf der Grundlage der uns dargebotenen Bedrohungen zu treffen“

Er deutete an, dass solche Aktionen eine Verschiebung in der Frage bedeuten würden, ob „NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt involviert sind“.

Zakharova unterstrich die Schwere der möglichen Eskalation und warnte, dass Moskau nicht tatenlos zusehen werde: „In diesem Fall wird Russlands Antwort angemessen und spürbar sein.“

Der Kreml hat die westliche Militärhilfe für die Ukraine stets als Bedrohung für seine nationale Sicherheit dargestellt, und die Äußerungen von Sacharowa unterstreichen Moskaus Haltung zu Langstreckenwaffen. Die Situation ist nach wie vor angespannt, und einige westliche Staats- und Regierungschefs geben offen ihre Besorgnis über weitere Eskalationen und eine mögliche direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland zu.

In Anbetracht der zunehmenden Spannungen wies Moskau auch auf die Unsicherheit hinsichtlich des Wahrheitsgehalts der Änderungen der US-Politik hin. „Es ist noch nicht bekannt, ob diese Behauptungen auf offiziellen Quellen beruhen“, heißt es in einer Erklärung.