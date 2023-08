Laut Mike Yeadon planen sie etwas Unheimliches mit der digitalen Identität: „Ich bete, dass ich falsch liege.“

Die digitale Identität wird in Kombination mit CBDCs (digitale Zentralbankwährung) verwendet, um die Bevölkerung zu reduzieren. So der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Mike Yeadon, bei, „Frage Dr. Drew„.

„Ich glaube, das wird passieren, und ich bete, dass ich mich irre. Ich weiß, es ist schockierend, das zu hören, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt.“

Yeadon wies darauf hin, dass die Zahl der schweren Erkrankungen und Todesfälle in den vergangenen Jahren stark angestiegen sei.

