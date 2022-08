Liberale Weltordnung stirbt an Logikmangel

Die Menschen, die unter den gestreiften Stiefeln der westlichen Führung leben, werden wie ahnungsloses Vieh auf dem Weg zum Schlachthof behandelt. Die Mainstream-Medien sind für jeden, der nach der Wahrheit sucht, seit langem nutzlos geworden. Sie sind jedoch nützlich, wenn es darum geht, den Stand der Dinge in unserer Welt zu spiegeln. Lesen Sie die folgende Schlagzeile von CNBC, und entscheiden Sie selbst, was falsch ist. Schauen wir uns kurz an, was im Russophobie-Zirkus einfach nicht stimmt.

„Zelenskyy sagt, Russland nutze Gas, um Europa zu terrorisieren; Etwa 80 Getreideschiffe sind bereit, die Ukraine zu verlassen“ – Amanda Macias, CNBC

Amanda Macias, die für CNBC über nationale Sicherheit und Außenpolitik berichtet, zitiert den ukrainischen Präsidenten-Clown, der behauptet, Russland habe einen „Gaskrieg“ begonnen, während er gleichzeitig die Freigabe eines von den Russen genehmigten Getreidekorridors durch Russland zu einem westlichen Sieg erklärt. In ihrer Geschichte geht es hauptsächlich um Zelenskys Aussagen, aber ein Höhepunkt waren die Zusicherungen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an das Kiewer Regime über Waffentransfers an Zelensky.

Macias ist der Journalist, der mit dem Pentagon-Analysten für Terrorismusbekämpfung Henry Kyle Frese schlief, als streng geheime Informationen an die Presse weitergegeben wurden, wie sich einige vielleicht erinnern. Das Vorgehen der Reporterin hat zumindest eine gewisse Logik, wenn man bedenkt, dass ihr Ex-Freund wegen Spionage im Gefängnis saß.

Eine von Macias‘ Geschichten, in denen Frese Informationen verwendete, handelte von der Installation eines Boden-Luft-Raketensystems vor dem chinesischen Festland durch China. Jeder, der schon einmal einen Spionagefilm gesehen hat, weiß, dass ein Agent irgendwo wegen einer solchen undichten Stelle getötet werden könnte. Aber Reporter bekommen heutzutage Arbeit und Essen, wenn sie sich an die Regeln halten. Und das ist der Punkt, an dem Logik und Wahrheit zugunsten des Narrativs aufgegeben werden.

Die Russen werden ihr Gas zu einer Waffe machen! Wäre es Europa lieber, wenn Putin sein Land mit nuklearen Abschreckungsmitteln gegen die Angriffe aus Washington und London verteidigen würde? Oder sollte der russische Präsident alle konventionellen Streitkräfte mobilisieren und Osteuropa komplett zerschlagen? Für diejenigen, die den Verstand verloren haben: Warum ist Kiew nicht schon jetzt ein rauchender Aschehaufen? Was für Schwachköpfe schauen und lesen CNBC und verstehen es nicht?

Hören Sie sich das an. Nein, wirklich. Hören Sie sich das an. Die Europäische Union erwartet von Russland, dass es weiterhin Gas liefert, obwohl die EU Russland im Grunde genommen den Geldhahn zugedreht hat. Sie bestehen darauf, dass Putin Gazprom auffordert, den Deutschen das Gas zu liefern, das sie für die Herstellung von BMWs brauchen, während sie einen beispiellosen Stellvertreterkrieg gegen die Russen führen. Da die Eliten das russische Erbe nicht stehlen konnten, verlangen sie nun, dass die Russen kapitulieren und ihr Gas und andere wichtige Ressourcen „spenden“. Sie erklären den Krieg und versuchen dann, die Regeln zu bestimmen. Unterdessen verdunkeln Putins Hyperschallraketen nicht den Himmel über den größten Städten der Ukraine. Nur die mit Nazis befestigten Städte im Donbas werden unter Beschuss genommen. Hat sich schon einmal jemand gefragt, warum Wolodymyr Zelenskyy überhaupt noch am Leben ist? Immerhin werden die Russen beschuldigt, Scharen von Menschen mit tödlichen russischen Nervenkampfstoffen ermordet zu haben. Ist es nicht seltsam, dass kein westlicher Besucher Kiews sich zu Tode erschreckt hat, um in der ukrainischen Hauptstadt gesehen zu werden? Und schließlich, wie unlogisch ist das? Dass die Russen Europa mit Gas „terrorisieren“ würden, während sie gleichzeitig zustimmen, ein von ihnen kontrolliertes Meer zu öffnen, um die Armen der Welt zu ernähren?

Irgendwann wird die Abkehr von der Vernunft dieser lächerlichen liberalen Ordnung ein Ende setzen, die die Welt in den letzten 75 Jahren ausgeblutet hat. Und vielleicht wird es dann keine Energie-, Nahrungsmittel- oder Stellvertreterkriege mehr geben. Ich glaube, Europa terrorisiert sich selbst, um seine Bevölkerung bis zum letzten Tröpfchen Öl und Blut zu melken. Bin ich logisch?

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.