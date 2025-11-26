Liebe Leserinnen und Leser, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

ich möchte mich heute ganz besonders bei euch bedanken. Die vielen Nachrichten, Mails und Genesungswünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben, haben mir gezeigt, wie stark diese Gemeinschaft ist – und wie sehr wir hier nicht nur Inhalte teilen, sondern auch einander begleiten. Das hat mich tief berührt und trägt mich durch diese Zeit.

Ein kurzes Update zu meiner Situation:

Die Operation an meinem Auge ist gut verlaufen, wofür ich sehr dankbar bin. Dennoch ist meine Sehkraft noch stark eingeschränkt. Ich kann Konturen erkennen, aber lesen und schreiben ist im Moment noch nicht möglich – alles verschwimmt, jeder Versuch kostet Kraft, und das Arbeiten mit nur einem Auge, das selbst nicht bei voller Stärke ist, ermüdet schnell.

Trotzdem blicke ich optimistisch nach vorn. Mit jedem Tag kommt ein Stückchen Stabilität zurück, und ich hoffe sehr, bald wieder mit voller Klarheit lesen, schreiben und produzieren zu können. Dieser Weg braucht Zeit – und genau in dieser Zeit ist es dieses großartige Publikum, das mir hilft, geduldig zu bleiben.

Danke, dass ihr drangeblieben seid.

Danke für eure Geduld.

Von Herzen,

Don …