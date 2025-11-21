In eigener Sache und neue Videos

Liebe Leserinnen und Leser,

ein unerwarteter gesundheitlicher Zwischenfall zwingt mich als Hauptverantwortlichen dieser Newsseite zu einer kurzen Pause. Leider kann ich derzeit noch nicht abschätzen, wie lange diese Unterbrechung dauern wird.

Wie die Abonnenten unseres Telegram- oder X-Kanals bereits bemerkt haben, wurden dort seit einigen Tagen ebenfalls keine neuen übersetzten Videos veröffentlicht, da ein Moderator kurzfristig ausgefallen ist.

Wir setzen alles daran, den regulären Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Ich bitte in der Zwischenzeit herzlich um Ihr Verständnis.

Don

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.

Aber echte Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

