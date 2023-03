Lipid-Nanopartikel bringen mRNA in die Plazenta, wo sie hoffentlich nicht weiter verbreitet werden

Maus-Modell: Genetischer Code in der Plazenta, aber nicht im Fötus gefunden

Peter A. McCullough, MD, MPH

Die COVID-19-Impfung bei schwangeren Frauen ruft von allen Sicherheitsszenarien für genetische Impfstoffe (mRNA, adenovirale DNA) das größte Entsetzen hervor, da es sich um zwei Patienten handelt, nämlich die Mutter und den Fötus. Von Anfang an wurde von Verstößen gegen die medizinische Ethik gesprochen, da schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter von den randomisierten Studien ausgeschlossen wurden, die für die EUA-Zulassung bei der FDA verwendet wurden. Noch nie wurde einer ausgeschlossenen Gruppe von Regierungsbehörden (CDC/FDA) ein neues Produkt freiwillig zur Verfügung gestellt, wenn sie nur wenige Monate zuvor von den Studien ausgeschlossen worden war.

Viele haben sich gefragt, ob die Säuglinge mRNA in ihrem Körper haben. In keiner Studie konnte ein vertikaler Transfer von mRNA nachgewiesen werden. Eine Arbeit von Young et al. an Mäusen zeigt, dass Lipid-Nanopartikel die Übertragung in die Plazenta im Vergleich zu Kochsalzlösung oder freier mRNA verbessern, jedoch gab es keine Hinweise auf eine Berichterstattung (Luziferase) in den Föten. Die Abgabe von mRNA für das Spike-Protein an die menschliche Plazenta und die lokale Produktion des Wuhan-Spike-Proteins würde das erhöhte Risiko fötaler Verluste erklären, das Thorp et al. bei geimpften Frauen beobachtet haben.

(A) PlGF-Konzentration im Überstand von BeWos, die mit LNPs in unterschiedlichen Dosen behandelt wurden. (B) Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurden die Muttertiere mit LNPs behandelt, die mit PlGF-mRNA verkapselt waren, als Modell für ein sezerniertes therapeutisches Protein. (C) PlGF-Spiegel im Serum der Muttertiere, die 24 Stunden nach der Injektion von Kochsalzlösung, freier mRNA oder LNPs A3, A10 oder A14 (n=4) gesammelt wurden. PlGF-Expression in den (D) Mutterlebern (n=4) und (E) Plazenten (n=8, 1 Plazenta von der linken und 1 Plazenta von der rechten Seite des Uterushorns pro Mutter). (F) Verhältnis der PlGF-Expression in der Leber im Vergleich zur Plazenta (n=4). *p<0,05 und ***p<0,001 im Vergleich zu den PBS-behandelten Zellen oder den mit Kochsalzlösung behandelten Muttertieren, analysiert mit Kruskal-Wallis (Serum und Plazenta) und gewöhnlicher einfaktorieller ANOVA (Leber).

Hoffen wir, dass sich diese präklinischen Daten beim Menschen bestätigen, denn so viele junge Mütter wurden entweder getäuscht oder zur COVID-19-Impfung gezwungen. Junge Eltern, die aufgeklärt sind, sollten auf medizinische Probleme bei ihren Babys achten, wenn die Mutter geimpft worden ist.

Quellen:

Lipid Nanoparticle Composition Drives mRNA Delivery to the Placenta Rachel E. Young, Katherine M. Nelson, Samuel I. Hofbauer, Tara Vijayakumar, Mohamad-Gabriel Alameh, Drew Weissman, Charalampos Papachristou, Jason P. Gleghorn, Rachel S. Riley bioRxiv 2022.12.22.521490; doi: https://doi.org/10.1101/2022.12.22.521490