Am 11. August 2025 berichtete der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter live aus Moskau in der Sendung Judging Freedom mit Moderator Andrew Napolitano. In Begleitung der Übersetzerin Natalyia Godfrey sprach Ritter mit zwei einflussreichen Persönlichkeiten der russischen Politik: Andrej Klimowitsch, Leiter des Analytischen Zentrums der Russischen Föderation, und Mamuka Papia, Internationaler Sekretär der Partei „Solidarität für den Frieden“. Im Fokus stand das erwartete Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska am 15. August 2025. Der folgende Artikel fasst die zentralen Aussagen des Gesprächs zusammen.

Erwartungen der russischen Bevölkerung

Andrej Klimowitsch betonte, dass die russische Bevölkerung vom Treffen zwischen Putin und Trump vor allem eines erwarte: die Durchbrechung der „Lügenblase“, die um Russland geschaffen wurde. Die Menschen in Russland sehnen sich nach Frieden, wirtschaftlichem Wohlstand und Sicherheit – ähnlich wie die Amerikaner. Sie wünschen sich eine Zusammenarbeit mit den USA, die auf gegenseitigem Respekt basiert, sowie konkrete wirtschaftliche Projekte, die beiden Ländern zugutekommen. Zudem solle das Gespräch über strategische Sicherheit geführt werden, ein Thema, das für alle Menschen weltweit von zentraler Bedeutung sei.

Mamuka Papia, der aus Georgien stammt, ergänzte, dass die russische Bevölkerung nicht nur eine Lösung für den Ukraine-Konflikt erwartet, sondern auch eine Diskussion über die gesamte Region, einschließlich des Kaukasus. In Georgien gebe es Besorgnis über westliche Einmischung, insbesondere durch die Finanzierung radikaler Oppositioneller, die die Stabilität des Landes gefährden. Papia betonte, dass die Region seit über 30 Jahren von Konflikten geplagt sei und das Treffen in Alaska eine Chance biete, positive Ergebnisse für die betroffenen Nationen zu erzielen.

Scott Ritter: Ein historischer Wandel

Scott Ritter unterstrich die Bedeutung des Treffens als Wendepunkt in den russisch-amerikanischen Beziehungen. Vor einem Jahr, so Ritter, habe niemand mit Russland gesprochen, und die Gefahr eines Atomkriegs zwischen Russland und den USA sei hoch gewesen. Dass Putin nun von Trump nach Alaska eingeladen wurde, sei ein enormer Fortschritt, insbesondere angesichts der Anklagen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin unter der Biden-Regierung. Ritter betonte, dass Trump allein unter den US-Führern bereit sei, diesen Dialog zu führen.

Die russische Bevölkerung, so Ritter, sei optimistisch, weil sie großes Vertrauen in Putin habe. Dieses Vertrauen basiere auf 25 Jahren seiner Führung, die durch Wahlergebnisse und kontinuierliche Diskussionen innerhalb Russlands gestärkt wurde. Organisationen wie der „National Unity Club“, der Gastgeber des Gesprächs, repräsentieren laut Ritter die Stimme des russischen Volkes und arbeiten eng mit der Regierung zusammen. Die Russen seien bereit, über alle Probleme zu verhandeln – von der Ukraine über Georgien bis hin zu strategischer Abrüstung –, aber dies erfordere politischen Willen auf beiden Seiten.

Der Ukraine-Konflikt: Kein Waffenstillstand ohne Garantien

Andrej Klimowitsch machte deutlich, dass Russland keinen Waffenstillstand in der Ukraine akzeptieren werde, ohne dass seine Forderungen erfüllt sind. Dazu gehören die Anerkennung der russischen Kontrolle über die Oblaste im Osten der Ukraine und ein Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Er verwies auf die Minsker Abkommen und die Verhandlungen in Istanbul, bei denen Russland mehrfach getäuscht wurde. Die Ukraine und der Westen hätten wiederholt Vereinbarungen ignoriert, während Russland militärische Fortschritte mache.

Klimowitsch betonte, dass die Ukraine dringend eine Pause der Kämpfe benötige, um ihre Kräfte zu reorganisieren, Russland jedoch seine Sicherheitsziele nicht aufs Spiel setzen werde. Dennoch zeigte sich Russland bereit, aus humanitären Gründen lokale Waffenstillstände zu vereinbaren, etwa um Leichen aus den Kampfzonen zu bergen. Zudem sei man offen für eine Pause bei Angriffen auf das Hinterland, allerdings nur unter der Bedingung, dass die ukrainischen Logistiklieferungen aus Europa unterbrochen werden. Klimowitsch warnte, dass Großbritannien und andere europäische Länder alles daransetzen, um die Verhandlungen zwischen Russland und den USA zu sabotieren, da sie eine direkte Einigung zwischen den beiden Mächten fürchten.

Georgien und die westliche Einmischung

Mamuka Papia wies auf die destabilisierenden Aktivitäten des Westens in Georgien hin, insbesondere durch Gesetze wie den „Megalo-Bari Act“, den er als kriegerischen Akt gegen Russland bezeichnete. Georgien kämpfe um seine Unabhängigkeit, während westliche Mächte die radikale Opposition unterstützten, um die Regierung zu stürzen. Papia betonte, dass die russischen Vorschläge in den Minsker Abkommen für die Ukraine äußerst großzügig waren und Georgien ähnliche Angebote begrüßen würde. Die westliche Weigerung, solche Vereinbarungen einzuhalten, habe jedoch das Vertrauen zerstört.

Optimismus in Russland, Skepsis im Westen

Ritter hob den Kontrast zwischen russischem Optimismus und westlicher Skepsis hervor. Während die russische Bevölkerung durch ihre enge Verbindung zur Regierung und Organisationen wie den „National Unity Club“ Vertrauen in Putins Verhandlungsfähigkeit habe, zweifeln westliche Medien an Trumps Fähigkeit, substanzielle Ergebnisse zu erzielen. Ritter wünschte, die Amerikaner hätten dasselbe Vertrauen in Trump wie die Russen in Putin, da dies die Grundlage für bedeutende Fortschritte in Alaska schaffen könnte.

Er betonte, dass die Gespräche weit über die Ukraine hinausgehen müssten und Themen wie strategische Abrüstung (insbesondere das auslaufende New-START-Abkommen) und die Stabilisierung des Kaukasus umfassen sollten.

Fazit

Das Gespräch in Moskau zeigte eine russische Perspektive, die von Hoffnung auf Frieden und wirtschaftliche Zusammenarbeit geprägt ist, aber auch von Skepsis gegenüber westlichen Absichten. Die russische Bevölkerung und ihre Vertreter vertrauen auf Putins Führung, um in Alaska eine umfassende Lösung zu erzielen, die nicht nur die Ukraine, sondern auch regionale und globale Sicherheitsfragen umfasst. Gleichzeitig wurde die westliche Politik, insbesondere die der USA und Großbritanniens, scharf kritisiert, da sie durch Einmischung in Georgien und Unterstützung der Ukraine den Konflikt anheize. Das Treffen in Alaska wird als entscheidender Moment gesehen, doch die Erwartungen an konkrete Ergebnisse bleiben aufgrund der westlichen Haltung gedämpft.