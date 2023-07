Luongo: Die DNC-Seifenoper bekommt einen neuen Bösewicht – RFK Jr.

Letzte Woche war ein großer Tag für Robert F. Kennedy Jr. Seine Aussage vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses über die Bewaffnung der Bundesregierung sorgte für Aufruhr.

Es sollte niemanden schockieren, dass der DNC darauf aus ist, die Kandidatur von RFK Jr. zu verhindern. Der Auftritt der demokratischen Mitglieder des Ausschusses war genau das: ein Auftritt.

Sie hatten ihre Erklärungen nicht für die breite Öffentlichkeit vorbereitet, sondern um die O-Töne zu generieren, die der Rest des von Davos kontrollierten Medienkomplexes verwenden wird, um Propagandastücke gegen RFK Jr. zusammenzuschneiden, unabhängig davon, was gesagt wurde, welche Daten präsentiert wurden oder sonst etwas.

So wird das Spiel tatsächlich gespielt. Leute wie Debbie Wasserman-Schultz sind dazu da, ihre Rolle zu spielen, das Mikrofon in Beschlag zu nehmen, wenn es angebracht ist, und „die Chance zu bekommen“.

Und dieser Schuss war der Versuch, die Aussage von RFK Jr. in einer Anhörung über die Zensur der Regierung zu zensieren, weil er eine Meinung zu Untersuchungen über die scheinbare ethnische Voreingenommenheit von COVID-19 abgegeben hatte.

Die Bemühungen der Demokraten, Kennedy an einer Aussage zu hindern, begannen Anfang der Woche. Am Montag haben die Reps. Dan Goldman (D-N.Y.), Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) und Judy Chu (D-Calif.) einen von 102 Demokraten unterzeichneten Brief an die republikanische Führung des Repräsentantenhauses und forderten sie auf, „die Einladung von Robert F. Kennedy Jr. zur Aussage zu widerrufen“. In dem Brief heißt es: Herr Kennedy hat wiederholt zwei Gruppen angegriffen, die seit langem einer tödlichen Diskriminierung ausgesetzt sind. Seine eigene Glaubwürdigkeit als Zeuge ist nicht existent. Herrn Kennedy zu erlauben, als Zeuge vor dem Unterausschuss auszusagen, dient nur dazu, seine antisemitischen und anti-asiatischen Ansichten zu legitimieren.

Ich schätze, die DNC glaubt immer noch, dass sie uns mit diesem Niveau der Theatralik dazu bringen kann, nicht nachzugeben.

Dann gaben sie dem wahllosen Vertreter der Jungferninseln einen Wirtschaftsmonolog, um die Ansicht des NPC über die böse GOP zu untermauern, die Politik spielt, während die Wirtschaft brennt und Arbeitsplätze verloren gehen.

Wenn das alles nicht so schlecht geschrieben wäre, wäre es eigentlich urkomisch. Aber das ist es nicht.

Es ist alles eine große, live übertragene Seifenoper, Leute, mit schlechten Schauspielern, schlechter Regie, ad hoc geschriebenen Drehbuchseiten, die von den koffeintrunkenen, drittklassigen Schreibern stammen.

Sie sind die Einzigen, die noch übrig sind, denn wie in allen anderen Bereichen herrscht auch hier ein Mangel an Fachkräften in allen Wirtschaftszweigen.

Wenn Sie glauben, dass die Drehbücher, die aus Hollywood kommen, schlecht sind, und die meisten sind es, dann müssen Sie erkennen, dass es die gleichen Leute mit den gleichen funktionalen Defiziten sind.

Die Drehbücher sind streng darauf ausgerichtet, dass bestimmte Phrasen gesagt, gefilmt und in den 30-Minuten-Nachrichten bis zum Erbrechen wiederholt und von Bots in die sozialen Medien eingespeist werden.

Doch wie Trump versteht auch RFK Jr. diesen Prozess nur zu gut. Er nutzt ihn, um Ideen aus alternativen Medienquellen in den Zeitgeist einzuschleusen, was sie dazu zwingt, bei jedem einzelnen Thema „whack-a-mole“ zu spielen.

Das soll nicht heißen, dass einige der Themen, die er aufgreift, kein gutes Kanonenfutter für die DNC sind, denn das sind sie.

hust Chemtrails hust

Aber das wirft auch die Frage auf, warum sie diese Dinge nicht in die Öffentlichkeit tragen.

Denn wenn man RFK Jr. wegen mangelnder „Glaubwürdigkeit“ zensieren will, dann scheint dies ein fruchtbarer Boden zu sein, und nicht die von Experten begutachtete Forschung, die wir alle fraglos als Tatsache akzeptieren sollen.

Oder trauen wir der Wissenschaft nicht mehr?

Und das Monate bevor die Vorwahlsaison wirklich beginnt, während das DNC versucht herauszufinden, wie man Joe Biden durch den kalifornischen Gouverneur Gavin Gruesome ersetzen kann, während man die Vizepräsidentin Kamala Harris beiseite schiebt.

RFK hat der Welt seine Strategie erklärt, als er bei Joe Rogan zu Gast war, und er hält sich an diese Aussagen. Er wendet das Trump-Playbook von 2016 an, aber dieses Mal nutzt er Podcasts und alternative Medienstimmen und nicht nur Twitter, um den Zeitgeist zu schüren.

Wie ich letzte Woche in einem Podcast mit Alex Mercouris von The Duran feststellte, war RFKs Retweet eines ihrer Videos über die Ukraine und die NATO ein massives Signal, dass seine Mitarbeiter mit den alternativen Medien auf einem Niveau verbunden sind, das wohl nur wenige vermutet haben.

Every American needs to listen to the first 10 minutes of this conversation to understand the insanity that is driving our suicidal Ukraine policy. https://t.co/EsNFr276Ht — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 9, 2023

Dieser Tweet hat mich aus den Socken gehauen. Dann wurde diese Beobachtung noch verstärkt, als RFK das Konzept von Gold/Bitcoin-einlösbaren US-Staatsanleihen vorstellte – der eigentliche Todesstoß für Davos.

Dies ist ein Konzept, über das ich seit mehr als einem Jahr spreche und das die Ideen von Judy Shelton aufgreift, die während der Trump-Administration vom Senat abgelehnt wurde, um in den Gouverneursrat der Federal Reserve zu kommen.

Das High-Fiving mit Kamala Harris nach der Ablehnung von Shelton war eines der letzten Dinge, die John McCain tat, bevor sein Gehirntumor sein Leben für unser Land und die Menschheit opferte.

Wir wissen, dass die Idee, dass die USA ihre Bilanz reparieren, die „größte“ Achillesferse von Davos ist.

Die USA mit einem korrupten, von den Globalisten beherrschten Präsidenten sind der Dreh- und Angelpunkt, auf dem ihr ganzes Übel ruht, liebe Leute. Und „Joe Biden“ ist der perfekte Mann für diesen Job. Wie McCain wacht er jeden Morgen auf und versucht herauszufinden (falls er überhaupt noch etwas herausfindet), wessen Brot er an diesem Tag schmieren muss.

Treffender kann ich es nicht ausdrücken. Im Jahr 2024 geht es also darum, sicherzustellen, dass keine souveränistisch gesinnte Person ins Weiße Haus kommt.

Und im Gegensatz zu Trump ist RFK nicht die gleiche Art von dünnhäutigem Tyrannen, der auf Rache aus ist. Er ist Anwalt und das, was dem Erben des amerikanischen Königshauses am nächsten kommt. Zu glauben, dass er das meiste, was Obama in den letzten 14 Jahren aufgebaut hat, nicht aus reiner Bosheit wieder rückgängig machen wird, ist äußerst naiv.

Ich gehe sogar davon aus, dass er bereits eine gut geordnete To-Do-Liste für seine ersten 100 Tage im Amt hat.

Aus diesem Grund ist er eine größere Bedrohung als Trump. Er hat den Stammbaum. Er hat die richtige Strategie. Und er hat, politisch gesehen, die sauberste Bilanz von allen, die im Wahlkampf unterwegs sind, ungeachtet der Chemtrails.

Das macht ihn bei weitem zum gefährlichsten aufständischen Kandidaten, den sie in diesem Fourth Turning bisher gesehen haben. Nicht Trump, nicht Ron Paul. Und schon gar nicht der gefangene Bernie Sanders.

Das ist der Grund, warum Debbie Wasserman-Schultz verzweifelt versucht hat, ihn davon abzuhalten, vor dem Kongress zu sprechen. Deshalb hat Gavin Newsom fast noch am selben Tag seine Kandidatur für das Präsidentenamt erklärt.

Newsom soll Biden auf der Wahlkampftour ersetzen. Die Zeit wurde knapp, da die Vorwahlen nur noch ein paar Monate entfernt waren. Also haben sie losgelegt.

Newsom wird Bidens gesamtes Geld erben, wenn Biden aus dem Rennen ausscheidet. Es wird eine Verhandlung zwischen der GOPe und dem DNC geben, die Joe einen Ausweg aus dieser Situation bietet, ohne dass er seine Würde verliert.

Der große Knackpunkt wird sein, dass sie mit Harris das machen, was Obama 2016 mit Biden gemacht hat: den Vizepräsidenten mit zwei Amtszeiten ins Abseits stellen, um Hillary Clinton die Kandidatur zu ermöglichen.

Es sollte auch nicht überraschen, dass Mitt Romney damit gedroht hat, seine Parteizugehörigkeit offiziell zu den Demokraten zu wechseln. Er weiß, dass er in Utah nicht wiedergewählt werden wird. Seine Arbeit ist getan, jetzt kann er noch so viel Schaden anrichten, wie er kann, bevor er aus der Tür ist.

Jemand bereitet sich darauf vor, dass entweder der Posten des Vizepräsidenten frei wird oder die Partei gespalten wird, sobald Joe von unserem Elend erlöst ist.

Der Aufstieg von RFK durch die Basis der alternativen Medien ist eine große Sache. Er hat seine Schwächen. Er mag ein weiterer Kandidat sein, der auf dem Papier gut aussieht. Sein umweltpolitischer Hintergrund ist für mich immer noch sehr problematisch.

Aber sein Eintreten für das Judy-Shelton-Programm mit goldeinlösbaren US-Staatsanleihen zeigt, dass er es ernst meint. Dies ist ein Sechs-Sigma-Ereignis. Es bedeutet, dass er versteht, was Powell und Co. an der Wall Street und im Marriner-Eccles-Gebäude tun.

Es bedeutet, dass sie sich wahrscheinlich auf strategischer Ebene beraten.

Strategie ist wichtig. Es kommt darauf an, welche Informationen man seinen Feinden gibt. Es kommt darauf an, wie man in die Offensive geht und gleichzeitig seine Flanken absichert. Ich wünschte, jemand würde dies dem ukrainischen Militär sagen, damit sie nicht mehr Tausende von Männern vergeuden, die kopfüber in russische Zielübungen rennen.

Die Mittelfingerfalle Ukraine

Die Ereignisse in der Ukraine ziehen sich wie ein politischer roter Faden bis hin zu Trumps zweitem Amtsenthebungsverfahren und den Wahlen 2020.

Während das DNC Trump wegen des Telefonats mit Zelensky verfolgte. Damals fiel ich, wie viele andere auch, auf das ganze „sie klagen Trump wegen Joe Bidens Verbrechen an“ Narrativ herein, das die niedrig hängenden Früchte waren.

Aber ich habe auch darauf geachtet, immer einen Schritt weiter zu gehen und alle daran zu erinnern, dass alle Hauptakteure im Capitol Hill – Pelosi, Romney, Graham, McCain, die Clintons, Obama usw. – in der Ukraine verdammt schuldig waren. Sie steckten dort alle bis über die Hüften im Schlamm.

Und in Wirklichkeit geht es bei diesem Amtsenthebungsverfahren darum, die vielschichtige Korruption in der US-Außen- und Innenpolitik, die sich über Jahrzehnte erstreckt, abzulenken und zu vertuschen. Viele der Ranken, die von den Ereignissen rund um die zu Unrecht erteilten FISA-Befehle ausgehen, stehen in direktem Zusammenhang mit den Clintons, Jeffrey Epstein, William Browder und der Vergewaltigung Russlands in den postsowjetischen 90er Jahren. Wir sprechen hier von einer ganzen Generation oder mehr von US-Beamten und Politikern, die in einige der schlimmsten Verbrechen der letzten dreißig Jahre verwickelt sind. Für diese Menschen steht existenziell viel auf dem Spiel. Deshalb sind sie bereit, eine ausgewachsene Verfassungskrise und einen Bürgerkrieg zu riskieren, um Trump aus dem Amt zu entfernen.

Und es war am einfachsten zu sehen, wie es sich in Echtzeit entwickelte.

Die Ukraine und die dortige Korruption wurden zum neuen dritten Gleis der US-Politik.

Zu Trumps Ehrenrettung sei gesagt, dass er diese Schiene nicht nur berührte, sondern sich selbst mit einem hohen Leitungsfluss einschmierte und darauf herumrollte, bis die Schiene explodierte.

Das Ergebnis war vorhersehbar. Sie haben ihn deswegen angeklagt, um Himmels willen! Weshalb? Wegen nichts. Es war nicht das, was er gesagt hat, sondern das, was er signalisiert hat, indem er versucht hat, einen Deal über die Ukraine auszuhandeln.

Allein dafür muss ich ihm große Anerkennung zollen. Ob er dieses Mal der Richtige ist, um uns aus dem Schlamassel zu ziehen, ist eine offene Frage.

Wichtig ist jedoch, dass die Pläne von Davos, wie wir sie seither gesehen haben, alle dazu dienten, uns zum Februar 2022 und zu Russlands widerwilliger Militäroperation gegen die Ukraine zu bringen.

Diese Globalisten und Neocon-Freaks haben wirklich geglaubt, dass sie diese Sache gewinnen würden. Sie haben das politische System der USA zerrissen, ganze Teile des Rechtssystems umgeschrieben, alle Marker eingeschaltet, jeden Schattenagenten aktiviert – Alexander Vindman, Fiona Hill, John Bolton, usw. Sie brachten sogar Mike Pompeo dazu, sich von Zeit zu Zeit von den schwedischen Fleischbällchen auf dem Büffettisch loszureißen.

Jetzt haben sie Nikki Haley aus dem Waffelhaus außerhalb von Greenville abberufen, um bei den Debatten in diesem Winter auf der Bühne zu stören. Sie ist die Einzige, die Tucker Carlson kürzlich nicht komplett ausgeweidet hat.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Projekt, das seit fast 30 Jahren im Entstehen begriffen ist. Er hat sich seit Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 noch beschleunigt. Es gibt kein Thema, das die Zähne der Unipartei mehr zum Vorschein bringt als dieses.

Hier kann RFK Jr. den Ball wirklich in einer Art und Weise nach vorne bringen, wie es Trump nicht kann.

Ihre Korruption ist so endemisch, dass es nicht nur entsetzlich ist, sondern dass sie das, was sie mehr als alles andere für ihr eigenes persönliches Imperium schützen müssen.

Aber jetzt bricht das Ganze in sich zusammen. Die GOPe merkt, wie sich der politische Wind auf dem Capitol Hill dreht. Nicht nur wegen Joe Biden, sondern wegen des gesamten verrotteten Gebäudes ist Blut im Spiel. Könnte es sein, dass sie hier endlich an Obama herankommen?

Und sie beginnen, ihren Vorteil auszuspielen. Aus diesem Grund hat Sprecher McCarthy Biden offen angegriffen. Deshalb sagen die Whistleblower des IRS aus.

Viele Ratten fangen an, die sinkenden politischen Schiffe zu verlassen. Es ist ein langsamer Prozess, und dann kommt eine Lawine. Was auch immer Biden zu Fall bringt, wird so viele auf dem Hill zu Fall bringen.

Das Schreien von „Antisemitismus und Rassismus“ bei RFK Jr. durch Browards Königin Debbie aus dem alten Queens, NY, ist so 2016, dass es nicht lustig ist.

Während Elizabeth Warren fast bereit für ihre Nahaufnahme ist, Mr. DeVille.

Man sollte meinen, dass angesichts des Autorenstreiks in Hollywood einige dieser Leute unter dem Tisch für ihre Zahlmeister im Kongress arbeiten würden. Hier ist der beängstigende Gedanke. Was, wenn sie es tun? Dann wird diese Sache noch erbärmlicher als die Behauptung von Ilhan Omar, die jüngste Hitzewelle habe die heißesten sieben Tage der letzten 120.000 Jahre gebracht.

Vielleicht sind wir wirklich in der Hölle, und es sind nicht nur andere Menschen.

