Mach aus mir ein Omikron

Marketing-Agenturen, insbesondere im digitalen Bereich, konzentrieren sich darauf, die Markenbekanntheit zu steigern und die Verbraucher zu den neuesten Modeerscheinungen zu verführen. In ähnlicher Weise haben die Spin-Doktoren von Number Ten ihre Magie eingesetzt, um das Gespenst des allgegenwärtigen „Omicron“ in die öffentliche Vorstellung zu weben. Boris Johnson und seine Kumpane haben dafür gesorgt, dass wir alle dieser neuesten Modevariante auf den Leim gehen, indem sie Schlagworte wie „Flutwelle“ von Fällen in Umlauf brachten, die unsere Angst maximieren und eine Massenpanik auslösen sollen, gerade rechtzeitig, um die Festtage zu ruinieren.

Ein Omikron wird sicherlich am besten mit einem erfrischenden Glas Côtes de Provence (wenn Sie dazu neigen) und einem gegrillten Filet Mignon serviert. Oder für die trendigeren unter uns, die sich für die neuesten technischen Spielereien interessieren, könnte Omikron das neue Smartphone-Modell sein, das Sie im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrags vorbestellen können, das mit den ausgefeiltesten Bildsensor-Funktionen ausgestattet ist und sich wie ein Origami-Set an fünf Stellen zusammenfalten lässt. Oder ein Omikron könnte das neueste umweltfreundliche Cabrio sein – das postmoderne Äquivalent eines VW Käfers, das für gut betuchte Hipster, die sich dafür interessieren, herausgebracht wird.

Als ich für diesen Artikel nach „Madison Avenue Ad Agencies“ googelte, stieß ich auf einige faszinierende Artikel über die gescheiterte Fusion zweier solcher Unternehmen im Jahr 2014, von denen eines tatsächlich Omikron hieß. (ein enger Cousin unserer neuen Variante). Die überlebensgroßen Persönlichkeiten der Branche und ihre schamlosen Bemühungen, die Verbraucher zu manipulieren (z. B. mit dem berüchtigten Marlboro-Mann), inspirierten tatsächlich die Entstehung der Erfolgsserie Mad Men.

So raffiniert wie jede Werbeagentur in der Fifth Avenue und so schäbig wie die Typen, die sie bevölkern (z. B. der Schleimer Harry Crane in Mad Men), haben die Wiesel um Boris Johnson genau die Schlagworte und Plattitüden verfasst, die in diesem Jahr alle Hoffnungen auf ein frohes Weihnachtsfest zunichte machen.

Was den Verkauf, die Positionierung der Marke und die Nutzung ihrer Marketingmittel und Medienkanäle angeht, können es die Westminster Omikron-Pusher mit den skrupellosesten Marketing-Agenturhaien der 1950er Jahre aufnehmen. Sie leben davon, die Öffentlichkeit mit Desinformationen zu füttern, wie die Tabakkonzerne, aber im Gegensatz zu ihren glamourösen Gegenspielern tragen diese Schädlinge zur Zerstörung von allem bei, was in der modernen Gesellschaft gut oder angenehm ist. Die bösen Grinches versuchen, uns eine dritte und zweifellos weitere Auffrischungsimpfungen in den kollektiven Arm zu drücken, während sie gleichzeitig mit bösen Drohungen über weitere Schließungen drohen, die denjenigen angelastet werden sollen, die sich nicht an die Vorschriften halten.

Ich für meinen Teil werde nicht in meinem nächsten großen Elektronikgeschäft Schlange stehen, um die neueste Fake-Variante zu kaufen, da es sich zweifelsohne nur um eine List handelt und ein noch schnelleres Modell der nächsten Generation in Aussicht steht.