Macron reagiert auf die Energiekrise und will nun die Straßenlaternen abschalten

Frankreich bereitet sich auf den totalen Ausstieg aus der russischen Gasversorgung vor.

Trotz der Behauptung, dass „Frankreich kaum von russischem Gas abhängig ist“, kündigte Präsident Macron an, dass die öffentliche Beleuchtung nachts abgeschaltet wird, um Energie zu sparen.

Macron äußerte sich dazu in einem Fernsehinterview anlässlich des Bastille-Tags.

Macron erklärte, dass der Sommer und der Frühherbst für die Franzosen aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr hart sein werden und dass eine vollständige Abschaltung des russischen Gases sehr wahrscheinlich sei.

Als Reaktion darauf werden die französischen Bürger aufgefordert, sich in Sachen Energie „nüchtern“ zu verhalten und sich auf noch höhere Lebensmittelpreise einzustellen, da Macron ankündigte, dass die öffentliche Beleuchtung in einigen Orten nachts ausgeschaltet wird.

„Von nun an werde ich die öffentlichen Einrichtungen und alle Unternehmen, die dazu in der Lage sind, auffordern, weniger zu verbrauchen“, sagte Macron. „Wir werden ein Programm auflegen und versuchen, die Beleuchtung am Abend weniger zu nutzen. Wir starten ein Programm zur Lastreduzierung und Nüchternheit“.

„Wir müssen uns auf ein Szenario vorbereiten, in dem wir vollständig auf russisches Gas verzichten müssen“, fügte er hinzu.

