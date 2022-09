Macron schlägt Wiederbevölkerung ländlicher Gebiete mit Migranten vor

breitbart.com: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vorgeschlagen, im nächsten Jahr einen Gesetzentwurf zur Reform der französischen Einwanderungs- und Asylpolitik vorzulegen, der auch eine Umverteilung von Migranten in ländliche Gebiete mit Bevölkerungsrückgang vorsieht.

Der französische Präsident kündigte an, Anfang nächsten Jahres einen Gesetzentwurf zur Reform des französischen Einwanderungs- und Asylsystems vorzulegen, da die derzeitige Politik „absurd“ und „ineffizient und unmenschlich“ sei.

„Wir haben eine Politik, die sowohl ineffizient als auch unmenschlich ist, ineffizient, weil wir mehr Ausländer in einer irregulären Situation haben als viele unserer Nachbarn, und dieser Druck dazu führt, dass sie zu oft schlecht aufgenommen werden“, sagte Präsident Macron, so ein berichtet die Zeitung Le Figaro.

Einem Bericht vom November letzten Jahres zufolge schätzte der französische Innenminister Gérald Darmanin die Zahl der illegalen Ausländer in Frankreich auf 600.000 bis 700.000 Personen.

„Frankreich hat viel weniger illegale Einwanderer als die meisten großen europäischen Länder, angefangen mit Großbritannien: zwischen 1 und 1,5 Millionen gegenüber 600.000 bis 700.000 bei uns“, sagte er, um das Problem herunterzuspielen.

Präsident Macron, der sich am Donnerstag äußerte, forderte auch ein neues System zur Umverteilung von Migranten in ganz Frankreich, insbesondere in „ländlichen Gebieten, die an Bevölkerung verlieren“. Er argumentierte, dass „die Bedingungen für ihre Aufnahme viel besser sein werden, als wenn wir sie in Gebieten unterbringen, die bereits dicht besiedelt sind und in denen massive wirtschaftliche und soziale Probleme bestehen“.

Ähnliche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren in anderen Ländern vorgeschlagen, darunter auch in Deutschland, wo 2016 vorgeschlagen wurde, dass Dörfer und Kleinstädte dazu beitragen könnten, Asylsuchende besser zu integrieren, und dass die Asylsuchende dazu beitragen würden, dem demografischen Rückgang entgegenzuwirken.

Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie der Universität Mailand-Bicocca schlug ebenfalls vor, Asylbewerber zur Wiederbevölkerung von ländlichen Gebieten und Kleinstädten in Italien zu nutzen. Sie argumentierte, dass die wirtschaftlichen Kosten gering wären, wenn die lokalen Regierungen die Zahl der Migrantenzentren auf 25 Personen beschränken würden.

Einige in Frankreich, wie die Vorsitzende der populistischen Rallye Nationale, Marine Le Pen, haben sich jedoch gegen Macrons Vorschlag ausgesprochen.

„Emmanuel Macron will Ausländer, die sich in einer irregulären Situation befinden [illegale Einwanderer], auf die ländlichen Gebiete verteilen. Wir sind der Meinung, dass sie in ihre Heimat zurückkehren sollten. Da er nicht in der Lage ist, das Gesetz anzuwenden, will er es ändern. Wir werden uns diesem neuen Wahnsinn widersetzen!“ sagte Le Pen am Freitag auf Twitter.

Der rivalisierende Populist Eric Zemmour hatte während der französischen Präsidentschaftswahlen 10.000 € „Geburtsbeihilfe“ vorgeschlagen, um das Land auf natürliche Weise wieder zu bevölkern – und verglich seine Politik mit den 50.000 €, die jedes Jahr für einen unbegleiteten illegalen Minderjährigen ausgegeben werden!