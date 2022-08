Europa wird somit von den USA zur Frontlinie einer nuklearen Konfrontation mit Russland gemacht, die noch gefährlicher ist als die des Kalten Krieges.

Die Produktion der Atombombe B61-12 hat begonnen“, teilten die Sandia National Laboratories in den Vereinigten Staaten mit. Die B61-12, die die bisherige B61 ersetzt, die von den USA in Aviano und Ghedi und anderen europäischen Stützpunkten eingesetzt wird, ist ein neuer Waffentyp. Sie verfügt über einen nuklearen Sprengkopf mit vier Leistungsoptionen, die je nach dem zu zerstörenden Ziel ausgewählt werden können. Er wird nicht senkrecht abgeworfen, sondern in einem gewissen Abstand zum Ziel, auf das er über ein Satellitensystem gelenkt wird. Er kann unterirdisch eindringen und in der Tiefe explodieren, um bei einem nuklearen Erstschlag Bunker von Kommandozentralen zu zerstören.

Die als „nicht-strategische Kernwaffen“ eingestuften B61-12 werden in Europa – in Italien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und wahrscheinlich auch in anderen Ländern – in ausreichender Entfernung stationiert, um Russland zu treffen. Sie haben also ähnliche Offensivfähigkeiten wie die strategischen Waffen.

Ein weiteres nukleares Waffensystem, das die Vereinigten Staaten in Europa gegen Russland einzusetzen gedenken, sind bodengestützte Mittelstreckenraketen. Sie können auch von den Anlagen des „Raketenabwehrschilds“ abgefeuert werden, die die USA auf den Stützpunkten in Deveselu in Rumänien und Redzikowo in Polen sowie an Bord von fünf Kriegsschiffen stationiert haben, die im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und in der Ostsee in der Nähe Russlands kreuzen.

Dass diese Anlagen über offensive Fähigkeiten verfügen, wird von Lockheed Martin selbst bestätigt. In der Beschreibung der Merkmale des Mk 41-Vertikalstartsystems, das sowohl in Land- als auch in Seeanlagen eingesetzt wird, heißt es, dass es in der Lage ist, „Raketen für alle Missionen, sowohl für die Verteidigung als auch für den Langstreckenangriff, einschließlich Tomahawk-Marschflugkörper“ zu starten. Diese können mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden.

Europa wird somit von den USA zur Frontlinie einer nuklearen Konfrontation mit Russland gemacht, die noch gefährlicher ist als die des Kalten Krieges.