MAHA wird global: Die USA inspirieren die Bewegung „Make Europe Healthy Again“ (Europa wieder gesund machen)

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Initiative „Make Europe Healthy Again“ (MEHA) zur Bekämpfung der zunehmenden Krise chronischer Krankheiten in Europa wurde am Mittwoch im Europäischen Parlament ins Leben gerufen. Mit Unterstützung von medizinischen Experten, politischen Entscheidungsträgern, Children’s Health Defense und anderen Interessenverbänden wird MEHA die Gesundheitsvorsorge, die individuelle Autonomie und die nationale Souveränität fördern.

„Make Europe Healthy Again“ (MEHA), eine neue Initiative zur Bekämpfung der zunehmenden Krise chronischer Krankheiten in Europa, wurde am Mittwoch im Europäischen Parlament in Brüssel offiziell ins Leben gerufen.

Die Bewegung – inspiriert von der Initiative „Make America Healthy Again“ (MAHA) unter der Leitung des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. – hat sich laut ihrer erklärten Mission zum Ziel gesetzt, „den Kreislauf chronischer Krankheiten zu durchbrechen, Vitalität zu fördern und Kultur, Souveränität, Frieden und Menschenwürde zu achten“, während gleichzeitig die nationale Souveränität und die individuelle Autonomie gestärkt werden sollen.

Children’s Health Defense (CHD) gehört zu den Organisationen, die sich an MEHA beteiligen, das von einer Koalition aus medizinischen Experten, politischen Entscheidungsträgern und zivilgesellschaftlichen Gruppen unterstützt wird.

Der Gesundheitsaktivist und Podcaster Dan Astin-Gregory, Mitglied des Lenkungsausschusses von MEHA, erklärte gegenüber The Defender: „MEHA ist inspiriert von der Gesundheitsreform und der Mobilisierung der Öffentlichkeit durch MAHA in den USA, steht jedoch nicht in direkter Verbindung dazu, obwohl es bereits eine umfangreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt.”

Astin-Gregory sagte, MEHA werde „als eigenständige europäische Initiative fungieren, die die ursprüngliche Mission von MAHA“ an die Kultur Europas und seiner Region anpasst, und fügte hinzu, dass die Initiative „prominente Persönlichkeiten aus dem europäischen Bereich der Gesundheitsfreiheit“ umfasst.

Mary Holland, CEO von CHD und Mitglied des Lenkungsausschusses von MEHA, sagte, die Bewegung „wird von guten Freunden von CHD angeführt und verspricht eine überparteiliche, erneute Anstrengung, die Menschen gesund zu machen“.

🚨 Yesterday, we launched something bold — MEHA: Make Europe Healthy Again.



As Vice President of this rising movement, I stand alongside fearless doctors and health advocates who are not just protecting our well-being — they are defending our dignity and sovereignty.



Do you… pic.twitter.com/SJGs0nxr8Z — Rob Roos 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 16, 2025

Übersetzung von „X“: Gestern haben wir etwas Mutiges ins Leben gerufen – MEHA: Make Europe Healthy Again (Machen wir Europa wieder gesund). Als Vizepräsident dieser aufstrebenden Bewegung stehe ich an der Seite furchtloser Ärzte und Gesundheitsaktivisten, die nicht nur unser Wohlergehen schützen, sondern auch unsere Würde und Souveränität verteidigen. Wissen Sie, was hinter den Kulissen der europäischen Gesundheitspolitik wirklich vor sich geht? Es ist an der Zeit, dass Sie es erfahren. Sehen Sie sich meine Rede vor dem Europäischen Parlament in Brüssel an – und fragen Sie sich: In wessen Händen liegt Ihre Gesundheit wirklich? Unsere Vision Wir stellen uns ein Europa vor, in dem Gesundheit aus seinen Wurzeln entspringt – aus dem Erbe, der Tradition und der Weisheit der Menschen. Nationen und Gemeinschaften sind frei von Ausbeutung durch nicht gewählte Mächte und externe Profiteure und gewinnen die Souveränität über ihre Zukunft zurück. Wir sehen eine Zukunft, in der ein unterstützendes Umfeld Frieden und Sicherheit fördert – in der Gesundheit mit dem Land beginnt, durch unsere Gemeinschaften wächst, in unseren Familien gedeiht und in unseren blühenden Menschen voll zum Leben erwacht. Unsere Mission Wir wollen ein Europa fördern, in dem die Menschen ihre Macht, ihre Stimme, ihre Gesundheit und ihre Traditionen zurückgewinnen. Indem wir die Grundlagen des Lebens schützen – saubere Lebensmittel, Wasser, Luft, Erde, Raum und sichere Gemeinschaften – helfen wir den Nationen, unterstützende Systeme aufzubauen, die den Kreislauf chronischer Krankheiten durchbrechen, Vitalität fördern und Kultur, Souveränität, Frieden und Menschenwürde achten.

Der Anästhesist Dr. Louis Fouché, Mitglied des Lenkungsausschusses der MEHA und Leiter ihrer französischen Sektion, sagte, die Initiative sei direkt von der MAHA-Bewegung inspiriert, die „die Bemühungen der USA zur Bekämpfung institutioneller Korruption und chronischer Krankheiten beflügelt hat“. Er fügte hinzu:

„Wie MAHA strebt auch MEHA danach, die Wissenschaft zu entpolitisieren, die Einflussnahme von Unternehmen auf Gesundheitsbehörden zu unterbinden und die medizinische Praxis auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, die mit traditionellen und komplementären Ansätzen kombiniert werden. Beide Bewegungen zielen auf die Ursachen ab – wie stark verarbeitete Lebensmittel, Pestizide und Umweltgifte – und setzen sich für präventive Strategien anstelle von reaktiven Maßnahmen ein.“

Europäische Gesundheitssysteme stehen vor „tiefgreifenden systemischen Versagen“

Die Mission von MEHA basiert laut ihrer Website auf sieben Grundprinzipien. Dazu gehören Selbstbestimmung, Souveränität, integre Wissenschaft und das Verständnis von Gesundheit als natürlicher Zustand.

„Die Mission von MEHA ist es, die Grundlagen des Lebens – saubere Lebensmittel, Luft, Wasser und Erde – zu schützen und gleichzeitig die Gemeinschaften zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, die mit der Menschenwürde und dem ökologischen Gleichgewicht im Einklang stehen“, sagte Sayer Ji, Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo. Ji ist Mitglied des Lenkungsausschusses von MEHA.

Das Rahmenwerk der MEHA „betont Gesundheit als Ganzheitlichkeit, Verantwortung für die Erde und Souveränität sowohl des Körpers als auch der Nation“, sagte Ji. „Das sind keine Slogans – es sind Koordinaten für die Erneuerung der Zivilisation.“

Dr. Robert W. Malone – Arzt, Wissenschaftler und Biochemiker, der den gemeinsamen Vorsitz des Beratungsausschusses für Impfpraktiken der Centers for Disease Control and Prevention innehat – sagte während der Auftaktveranstaltung:

„Wenn wir nicht selbst über unseren Körper und die medizinischen Behandlungen, denen wir uns unterziehen, bestimmen dürfen, kann es keine persönliche Freiheit und keine Verhältnismäßigkeit geben. Der Grundpfeiler dieser ethischen Struktur ist das Prinzip der informierten Einwilligung des Patienten, das während COVID weitreichend verletzt wurde.“

Ein eindringlicher Aufruf zu medizinischer Freiheit und wissenschaftlicher Integrität von Dr. Robert Malone heute bei der Auftaktveranstaltung von „Make Europe Healthy Again“ im Europäischen Parlament. MEHA möchte Wahrheit, Transparenz und Vertrauen in die öffentliche Gesundheit in Europa wiederherstellen. #MakeEuropeHealthyAgain #MEHA pic.twitter.com/sQ0miQd9P2 — Global Wellness Forum (@G_W_Forum) 16. Oktober 2025

Fouché sagte, MEHA arbeite mit Parlamentariern der Europäischen Union (EU) zusammen, „durch evidenzbasierte Briefings, Workshops und Resolutionen, um sich für wissenschaftliche Integrität, Prävention chronischer Krankheiten und institutionelle Rechenschaftspflicht einzusetzen“.

Die Idee zur Gründung von MEHA entstand laut Fouché aus der COVID-19-Pandemie, „die tiefgreifende systemische Versäumnisse offenbart hat“.

Zu diesen Versäumnissen gehören „ein Gesundheitssystem, das sich zu einer gewinnorientierten ‚Krankheitsindustrie‘ gewandelt hat, in der die Wissenschaft politisiert wurde, Unternehmen öffentliche Einrichtungen übernommen haben und Anbieter an vorderster Front mit repressiven Vorschriften wie Redebeschränkungen und Verschreibungsbeschränkungen konfrontiert waren“, sagte er.

„MEHA entstand als Reaktion darauf – als Aufruf, Institutionen zu heilen, strenge Wissenschaft wiederherzustellen, moderne und traditionelle Medizin zu integrieren und systemische Prävention gegenüber Behandlung zu priorisieren“, sagte Fouché.

Europa steht vor einem „kontinentweiten Anstieg chronischer Krankheiten“

Die Teilnehmer von MEHA stellten fest, dass sich die Belastung durch chronische Krankheiten in Europa zwar von der in den USA unterscheidet, beide Regionen jedoch vor ähnlichen gesundheitlichen Herausforderungen stehen.

Astin-Gregory sagte:

„Während Europa einige US-amerikanische Lebensmittelzusatzstoffe verbietet, sieht es sich mit einer hohen Belastung durch chronische Krankheiten konfrontiert, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Atemwegserkrankungen, steigende Adipositasraten in vielen Mitgliedstaaten, Bedenken hinsichtlich des Konsums ultra-verarbeiteter Lebensmittel und Gesundheitsrisiken durch Umweltverschmutzung wie Luft- und Wasserverschmutzung.“

Fouché sagte, Europa sei mit „einem kontinentweiten Anstieg chronischer Erkrankungen konfrontiert – die Krebsraten sind seit 2010 um 20 % gestiegen, Stoffwechselstörungen betreffen jeden dritten Erwachsenen“. Er fügte hinzu:

„Zu den besonderen Herausforderungen in Europa zählen der anhaltende Einsatz von Pestiziden wie Glyphosat, das trotz des Bienensterbens weiterhin zugelassen ist, Monokulturen mit langen Lieferketten, die die Ernährungssouveränität untergraben, und die EU-weite regulatorische Vereinnahmung durch multinationale Unternehmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Hinzu kommen die Folgen der COVID-Pandemie – das erschütterte Vertrauen in Institutionen, zunehmende psychische Krisen aufgrund von Isolationsmaßnahmen und die Kommerzialisierung von Daten im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste, das die medizinische Privatsphäre mit Füßen tritt.“

Die Teilnehmer der MEHA sagten, dass die Vereinnahmung durch Unternehmen und die schwache Demokratie in den Regierungsorganen der USA und Europas viele dieser Probleme verursachen.

Dr. Maria Hubmer-Mogg, eine österreichische Hausärztin und Gründerin der MEHA, sagte, dass die Europäische Kommission – die nicht gewählte Exekutive der EU – die Gesundheitspolitik der EU kontrolliert, obwohl ihre Vorschriften die nationalen Gesundheitssysteme stark beeinflussen.

Bei der Gründung der MEHA sagte Hubmer-Mogg:

„Die Menschen sollten wissen und sich bewusst sein, dass 80 % der Politik ihres Landes aus der EU stammt. Die Europäische Arzneimittelagentur … ist eng mit der Kommission verbunden und keine unabhängige Arzneimittelbehörde. Mit über 85 % ihrer Einnahmen aus Industriegebühren ist die Agentur finanziell von genau den Unternehmen abhängig, deren Produkte sie eigentlich regulieren soll.“

Der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra, Berater von MAHA und Mitglied des MEHA-Vorstands, erklärte den Teilnehmern der Auftaktveranstaltung, dass die Eindämmung des Einflusses von Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg beider Bewegungen sei.

„Wenn wir Europa wieder gesund machen wollen, wenn wir Amerika wieder gesund machen wollen, muss die Macht der Unternehmen eine Priorität für die öffentliche Gesundheit sein. Ich bin für einen freien Markt, aber ich bin nicht dafür, dass man den Markt täuschen darf“, sagte Malhotra.

Die Vereinnahmung durch Unternehmen habe „eine Kombination aus biologischen, sozialen, ökologischen und psychologischen Faktoren“ geschaffen, die die Krise der chronischen Krankheiten sowohl in Europa als auch in den USA aufrechterhalte, sagte er.

Malhotra hat zusammen mit Andrea Lamont-Nazarenko, Ph.D., Chief Strategic Officer der MEHA, einen Artikel verfasst, der letzte Woche in der Zeitschrift Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht wurde und in dem es heißt, dass die Öffentlichkeit „eine formelle, unmissverständliche Entschuldigung von Regierungen und medizinischen Einrichtungen“ für die COVID-19-Impfpflicht und für das „Zum-Schweigen-Bringen von Wahrheitssuchenden“ verdient.

Malone sagte, dass das Subsidiaritätsprinzip des Vertrags über die Europäische Union die Regulierungs- und Entscheidungsbefugnisse der EU auf Fragen beschränkt, die die Mitgliedstaaten nicht selbst effektiv regeln können.

Allerdings „scheint der derzeitige Europäische Rat regelmäßig gegen dieses zentrale Prinzip zu verstoßen“, so Malone. Er verwies auf „kontraproduktive Entscheidungen, die zentral getroffen und dann den EU-Mitgliedstaaten aufgezwungen wurden“ während der COVID-19-Pandemie.

Bei der Auftaktveranstaltung der MEHA sagte der Arzt für öffentliche Gesundheit und Biotech-Berater Dr. David Bell, dass eine solche institutionelle Vereinnahmung „das unvermeidliche Ergebnis … einer veralteten Bürokratie in Verbindung mit kommerzieller Gier“ sei. Er fügte hinzu:

„Wir sollten uns jedoch durch Anzeichen eines Widerstands gegen den administrativen Nanny-Staat und die zunehmende Ausbreitung des Globalismus in Bereichen wie dem Gesundheitswesen ermutigt fühlen. Dieses Treffen ist ein gutes Beispiel dafür und für die Rückkehr zu einem menschenrechtsbasierten Ansatz.“

Gerald Hauser, österreichischer Abgeordneter im Europäischen Parlament, sagte während der Veranstaltung am Mittwoch: „Wir brauchen eine Gesundheitspolitik, die unseren Bürgern dient und nicht den Interessen der Pharmaindustrie. Wenn wir uns zusammenschließen, können wir Europa wieder gesünder machen und es zurück auf den richtigen Weg bringen.“

MEHA bietet „eine neue Vorlage für Regierungsführung“

Die MEHA-Teilnehmer erklärten, die Bewegung werde aktiv Kooperationen mit der MAHA-Bewegung, europäischen Regierungen, lokalen Gemeinschaften und ähnlichen Initiativen auf der ganzen Welt anstreben.

Während einer Pressekonferenz in Brüssel, auf der heute die europäische Initiative vorgestellt wurde, bezeichnete Hubmer-Mogg MEHA als „große globale Bewegung“. Sie fügte hinzu:

„Wir sind nicht an eine bestimmte politische Partei gebunden. Wir sind nicht an eine bestimmte Gruppe gebunden. Wir möchten Lösungen anbieten, aber wir möchten nicht in andere Länder gehen und den Menschen dort vorschreiben, was sie zu tun haben. Wir fragen insbesondere europäische Länder, und natürlich nicht nur EU-Staaten, was ihre Bedürfnisse sind. Wie sieht es mit ihren Gesundheitssystemen aus? Was passiert in ihren Ländern? Bitte wenden Sie sich an uns. Wir möchten Sie kennenlernen. Wir möchten Treffen vereinbaren. Wir möchten, dass unsere Experten Ihnen Informationen darüber geben, wie Sie die Gesundheit Ihrer Bürger verbessern können.“

Von der Zensur zum EU-Parlament. Vom Schweigen zum Eintreten für die Stimmlosen und Unterdrückten. Bei der Gründung von Make Europe Healthy Again (MEHA) haben wir die Stimmen von Millionen Menschen vertreten, die sich gegen Zwang gewehrt haben – und Kontinente für Wahrheit, Souveränität und das Recht auf echte … pic.twitter.com/mATpht3hyj — Sayer Ji (@sayerjigmi) 16. Oktober 2025

Hubmer-Mogg forderte lokale Beamte und politische Entscheidungsträger in ganz Europa auf, sich für Daten und Fachwissen zu gesundheitsbezogenen Themen an uns zu wenden, und lud junge Menschen in ganz Europa ein, dem Jugendausschuss der MEHA beizutreten.

Astin-Gregory merkte an, dass mehrere aktuelle und ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments, darunter Hauser, die Gründung am Mittwoch unterstützten. Die Patriots for Europe Foundation, die mit den Patriots for Europe, der drittgrößten Fraktion im Europäischen Parlament, verbunden ist, unterstützte die Initiative ebenfalls.

Die Bewegung werde eine Vielzahl von Mitgliedern, Fraktionen und Ausschüssen des Europäischen Parlaments aus dem gesamten politischen Spektrum aktiv einbeziehen, sagte Astin-Gregory. Er fügte hinzu:

„Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf nationale Bewegungen und Partner in den Mitgliedstaaten, um Prioritäten zu lokalisieren. Unter den Gastrednern [bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch] waren viele europäische Nationen sowie Vertreter aus der ganzen Welt vertreten, was das Interesse an einem Wachstum der Bewegung verdeutlicht.“

Fouché sagte, dass zwar ein Großteil der anfänglichen Unterstützung für MEHA von der europäischen Rechten kam, die Bewegung jedoch aktiv auf linke und gemäßigte Gruppen zugegangen ist, um Themen wie Umweltgifte und den Schutz von Beschäftigten im Gesundheitswesen anzusprechen.

„Die unpolitische Haltung von MEHA – mit Fokus auf gemeinsamen Zielen wie der Wiederherstellung von Vertrauen – zielt darauf ab, die Attraktivität zu steigern, ähnlich wie die parteiübergreifende Unterstützung von MAHA in den USA“, so Fouché.

Obwohl MEHA und MAHA zusammenarbeiten, sind die beiden Gruppen unabhängig voneinander, und MEHA ist laut Fouché „auf die regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa zugeschnitten“.

Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Malone, die operative Autonomie von MEHA spiegele den Wunsch der Trump-Regierung wider, „mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Lösung ihrer eigenen [Gesundheits-]Probleme zu helfen, anstatt dass die Vereinigten Staaten anderen Nationen vorschreiben, wie sie ihre Probleme lösen sollen“.

Ji sagte: „Europa ist seit langem ein Hüter kultureller Weisheit und wissenschaftlicher Forschung. MEHA würdigt dieses Erbe und bietet gleichzeitig ein neues Modell für die Regierungsführung – eines, bei dem Bürger und Gesetzgeber gemeinsam Lösungen entwickeln, die auf Transparenz und Respekt vor dem Leben basieren.“

Sehen Sie sich die Auftaktveranstaltung des Europäischen Parlaments MEHA in Deutsch an: