Mainstream-Medien sollen als Terrororganisationen eingestuft werden

Ein kroatischer Europaabgeordneter hat gefordert, Mainstream-Medien wegen der Verbreitung von Fake News und Hass als „terroristische Organisationen“ einzustufen.

Mislav Kolakusic, ein ehemaliger Richter, nannte eine Reihe bekannter Medien namentlich. Es sei notwendig, CNN, Reuters, Associated Press, die Deutsche Welle und ähnliche Medien als terroristische Organisationen einzustufen.

Während sogenannter Pandemien und aufgezwungener Kriege hätten sie große Mengen an Fehlinformationen und Hass verbreitet, was zu Millionen von Opfern in Europa und dem Rest der Welt geführt habe, so Kolakusic.

Der Europaabgeordnete warnte davor, dass die Propaganda der Mainstream-Medien die Welt in das „dunkle Zeitalter der totalitären Systeme“ führe.

Um zu normalen menschlichen Werten zurückzukehren, ist es notwendig, dass CNN, Reuters, Associated Press, die Deutsche Welle und ähnliche Medienfanatiker und Medien-Taliban aufgrund der enormen Menge an Fake News und Hass, die sie verbreiten, zu Terrororganisationen erklärt werden.

To return to normal human values it is necessary that CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle and similar media fanatics and media Taliban be declared terrorist organizations because of the enormous amount of fake news and hate they spread. pic.twitter.com/ErZ542uLnq