Putin: Palästina berührt das Herz Westasiens

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am ersten Tag der Russischen Energiewoche ausführlich über seine Ansichten und Bedenken zur „Al-Aqsa-Flut“ gesprochen.

Am ersten Tag der russischen Energiewoche am 11. Oktober sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Israels Krieg gegen den palästinensischen Widerstand und seine Aggression gegen den Gazastreifen die Herzen aller Menschen in Westasien berühre.

Während seiner Rede mit dem irakischen Premierminister Muhammed Shia Al Sudani, die vom Journalisten Amr Abdelhamid des Fernsehsenders Al Ghad übertragen wurde, sprach der russische Präsident vor mehr als 4.000 Teilnehmern über die Krise.

Mit Blick auf die Gespräche, die er am Vortag mit Sudani geführt hatte, sagte er

„Das Palästina-Problem berührt das Herz eines jeden Menschen in dieser Region, und ich denke, das Herz eines jeden Muslims“, sagte Putin. „Das Leben hat uns dorthin geführt, das ist offensichtlich. Und die Menschen sehen das alles – nicht nur das, was jetzt passiert, sondern was seit Jahrzehnten passiert – als eine Manifestation der Ungerechtigkeit, die dramatisch zugenommen hat. Und warum? Weil ursprünglich, als die Entscheidung getroffen wurde, den Staat Israel zu gründen, gleichzeitig die Entscheidung getroffen wurde, einen zweiten Staat zu gründen“.

In der ursprünglichen Konzeption der Zweistaatenlösung sei Palästina nie das Recht auf einen unabhängigen souveränen Staat zugestanden worden, aus Gründen, auf die er „jetzt nicht eingehen möchte“.

Putin gab auch den USA einen großen Teil der Schuld und warf ihnen vor, mehr auf ihre eigenen Interessen als auf den „Frieden“ bedacht zu sein.

„Die Vereinigten Staaten haben im Grunde versucht, die Lösung grundlegender politischer Fragen durch die eine oder andere Art von Almosen zu ersetzen. Das ist natürlich notwendig für Menschen mit niedrigem Lebensstandard, um sozioökonomische Probleme zu lösen“.

Er fuhr fort: „Man kann das Problem nicht in seiner Gesamtheit lösen, ohne die grundlegenden politischen Fragen anzugehen, von denen die wichtigste die Schaffung eines souveränen palästinensischen Staates mit seiner Hauptstadt in Ost-Jerusalem ist. Aber genau das ist das Wagnis, das eingegangen wurde“.

Der russische Präsident äußerte sich auch zur Entsendung des US-Flugzeugträgers General Ford in die Region und fragte, ob die USA diesen angesichts der Eskalation an der Südgrenze zur Bombardierung des Libanon einsetzen würden.

„Werden [die USA] den Libanon bombardieren oder haben sie beschlossen, jemanden zu erschrecken? Aber es gibt dort Menschen, die vor nichts mehr Angst haben“, sagte Putin. „Ich verstehe nicht, warum die USA eine ihrer Flugzeugträger-Gruppen dorthin ins Mittelmeer verlegen“.

Moskau stand nach Ausbruch des Krieges in Kontakt mit Israel, der Palästinensischen Autonomiebehörde und anderen westasiatischen Staaten, berichtete Reuters am 7. Oktober.