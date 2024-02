Man muss einen Vogel nur dann einsperren, wenn er weiß, dass er fliegen kann.

Caitlin Johnstone

Alles, was Sie in diesem Bereich tun, macht einen Unterschied, und lassen Sie sich niemals etwas anderes einreden.

Ein Punkt, den ich hier immer wieder so gut wie möglich zu verdeutlichen versuche, ist, dass dies die Dystopie ist, vor der wir gewarnt wurden. Der Hauptunterschied zwischen dieser bewussten Dystopie und den fiktiven Dystopien in Romanen wie 1984 besteht darin, dass die Menschen in 1984 wussten, dass sie nicht in einer freien Gesellschaft lebten, während die Menschen in dieser Dystopie glauben, dass sie frei sind.

In Orwells Dystopie wussten die Menschen, dass sie nicht frei waren, und sie mussten zweimal nachdenken, um keinen Ärger mit ihren Herrschern zu bekommen. In dieser Dystopie haben die Menschen keine Ahnung, wie sehr sie von ihren Herrschern beherrscht werden; sie glauben, dass sie ihre Ideen, ihre Weltanschauung und ihre politischen Positionen selbst entwickelt haben, während diese Glaubenssysteme in Wirklichkeit von einer ausgeklügelten Propagandamaschinerie in ihren Köpfen konstruiert wurden, ohne dass sie es überhaupt merken.

Alle Mainstream- und Semi-Mainstream-Politiker gehören den Mächtigen und werden von ihnen kontrolliert, und Propaganda wird eingesetzt, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich ihnen anzuschließen, um die Interessen der Mächtigen zu fördern. Da die überwältigende Mehrheit von uns so manipuliert wurde, dass sie einem dieser machtfördernden Glaubenssysteme anhängt (je nach ideologischer Veranlagung hat man mehrere Möglichkeiten), sind die offensichtlichen totalitären Maßnahmen, die von dystopischen Autoren beschrieben werden, unnötig. Man muss einen Vogel nur dann im Käfig halten, wenn er weiß, dass er fliegen kann.

Aber täuschen wir uns nicht: Unsere Gesellschaft ist nicht freier als in den düsteren Zukunftsvisionen der Märchenerzähler. Wenn unsere Gedanken nicht frei sind, sind wir es auch nicht. Wenn wir erfolgreich manipuliert werden, so zu denken, zu sprechen, zu handeln, zu wählen, zu arbeiten und zu konsumieren, wie es die Mächtigen wollen, dann sind wir genauso gefesselt, wie wenn wir Ketten um den Hals hätten. Wir könnten uns kollektiv nicht mehr dem Willen der Mächtigen unterwerfen, als wir es ohnehin schon tun, auch wenn unsere Gehirne durch Computerchips ersetzt würden.

Wir benötigen keine dystopische Fiktion mehr, denn die Dystopie ist schon da. Sie ist da. Tatsächlich ist die dystopische Fiktion destruktiv, weil sie die Menschen dazu bringt, sich vorzustellen, dass die Dystopie eine Bedrohung ist, die in der Zukunft existiert, anstatt hier und jetzt, überall um uns herum.

Wir benötigen keine dystopische Fiktion aus dem gleichen Grund, aus dem wir keine Fantasy-Romane mit Schwert und Magie bräuchten, wenn wir in einer Welt voller Zauberer und Drachen leben würden. Menschen in dystopischen Gesellschaften benötigen keine dystopische Fiktion, sondern dystopische Fakten. Dystopischen Journalismus. Dystopische Dokumentarfilme. Dystopische Polemik. Wir benötigen einfach wahre Informationen und realistische Ideen, um den Lügen und der Manipulation, mit denen wir täglich überschwemmt werden, etwas entgegenzusetzen.

Wir können nur frei sein, wenn wir die Macht unserer Zahl nutzen, um uns der Kontrolle unserer dystopischen Oberherren zu entziehen, und das werden wir nie sein, solange eine kritische Mehrheit von uns nicht in der Lage ist zu erkennen, wie zutiefst unfrei wir wirklich sind. Es gibt kein Entkommen aus der Bewusstseinskontrollmatrix der imperialen Propaganda, solange wir nicht die Codezeilen sehen, aus denen sie besteht.

Unsere wichtigste Aufgabe an diesem Punkt der Geschichte ist es daher, so viele Menschen wie möglich auf diese Codezeilen aufmerksam zu machen, und zwar auf so viele Arten, wie wir uns nur vorstellen können. Der einzige Vorteil dieser Art von Dystopie ist, dass unsere Herrscher das Bild einer netten, freien Gesellschaft aufrechterhalten müssen, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass wir frei sind, sodass sie nicht einfach jeden ins Gefängnis stecken können, der die unzähligen Möglichkeiten aufzeigt, wie wir durch Lügen und Propaganda versklavt werden. Sie werden uns niemals eine große Mainstream-Plattform geben, auf der wir das machen können, aber wir können am Rande agieren und eine Person nach der anderen auf die Realität aufmerksam machen, die vor sich geht.

Gehen Sie also herum und verbreiten Sie die Wahrheit. Bekämpfen Sie die Propaganda. Schwächt das öffentliche Vertrauen in die Massenmedien und die politischen Konstrukte, für die sie Zustimmung produzieren. Zeigen Sie die Verkommenheit und die Mordlust des Imperiums. Nutzen Sie alle Medien und Foren, die Sie für wirksam halten.

Alles, was Sie an dieser Front tun, macht einen Unterschied, und lassen Sie sich von niemandem etwas anderes einreden. Die Propagandamaschine ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer Macht. Sie hält das Imperium zusammen. Ohne die Fähigkeit, die Öffentlichkeit im großen Stil zu manipulieren, können unsere Herrscher nicht regieren.

Sobald die Menschen nicht mehr auf die Geschichten der Herrschenden hereinfallen, werden wir in der Lage sein, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf Wahrheit basiert und für alle funktioniert. Aber das wird niemals geschehen, solange wir erfolgreich manipuliert werden, zu glauben, dass dieses Modell der menschlichen Zivilisation akzeptabel ist und unseren Interessen dient. Der erste Schritt besteht darin, unsere Gehirne von der Propagandamatrix zu befreien.