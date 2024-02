Technologie zur Gesichtserkennung in neuseeländischen Lebensmittelgeschäften

Umfassende Einführung der umstrittenen Technologie in den nächsten sechs Monaten.

Die Schlagzeilen in Neuseeland sind voll von Nachrichten über die rasche Einführung von Gesichtserkennungstechnologie im neuseeländischen Lebensmittelsektor. Der umstrittene Einsatz fortschrittlicher Technologie in kommerziellen Bereichen hat eine leidenschaftliche Debatte ausgelöst und Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und systematischer Voreingenommenheit geschürt.

Die stellvertretende Polizeipräsidentin Tania Kura rief diese Woche zu einem offenen Dialog über die Auswirkungen des Fortschritts auf die Privatsphäre und mögliche Voreingenommenheit auf. Mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen betonte sie die Notwendigkeit eines breiteren öffentlichen Diskurses.

Sie wurde mit den Worten zitiert

Ich sehe die Vorteile und die Effizienz, die sich daraus ergeben können, und die Sicherheit, die es in einigen Bereichen bieten kann, aber wie wägen wir das gegen die Rechte und Freiheiten des Einzelnen ab? Das ist ein interessantes Dilemma für uns, und ich denke, Neuseeland muss diese offene Diskussion führen, denn nicht jeder sieht die Dinge gleich.

Ihr Aufruf zur Debatte folgte einer Ankündigung des neuseeländischen Datenschutzbeauftragten Michael Webster in der vergangenen Woche. Er enthüllte seine Rolle bei der Überwachung eines neuartigen Experiments zur Gesichtserkennung, das von der Lebensmittelkooperative Foodstuffs North Island durchgeführt wurde. Unter dem Vorwand, die Kriminalität einzudämmen, will das Unternehmen in den nächsten sechs Monaten in 25 Läden der Marken New World und Pak’nSave Gesichtserkennungstechnologie einführen.

Laufkundschaft wird sich unter Beobachtung sehen. Dies wurde deutlich, als die beliebte Supermarktkette Woolworths obskure Klauseln in die Richtlinien für ihre neu eingeführte Kundenkarte Everyday Rewards aufnahm.

Diese Klauseln erlauben es dem Supermarktriesen, neben der Erfassung von Kfz-Kennzeichen auch Video- und Audiomaterial zur Identifizierung von Kunden zu erwerben. Woolworths rechtfertigte diese Maßnahmen als notwendig für die Sicherheit.