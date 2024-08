Mark Zuckerberg bestätigt, dass die Biden-Regierung Facebook wegen Zensur unter Druck gesetzt hat, und gibt zu, die Hunter Biden Story zu drosseln

In einem aufschlussreichen Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan, hat sich Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, zu den Kontroversen um die Zensurpraktiken der Plattform geäußert, insbesondere zu den Maßnahmen, die während des Präsidentschaftswahlzyklus 2020 und der COVID-19-Pandemie ergriffen wurden.

Wir haben hier eine Kopie des Briefes für Sie.

Zuckerberg bestätigte, dass hochrangige Beamte der Biden-Administration “Druck” auf Facebook ausübten, bestimmte Inhalte im Zusammenhang mit COVID-19 zu zensieren, und kritisierte das Vorgehen der Administration. Trotz des Drucks von außen betonte Zuckerberg, dass die endgültige Entscheidung über die Moderation von Inhalten bei Facebook liege, räumte jedoch ein, dass er einige der unter diesem Druck getroffenen Entscheidungen bedauere.

“Im Jahr 2021 haben hochrangige Beamte der Biden-Regierung … unsere Teams über Monate hinweg wiederholt unter Druck gesetzt, bestimmte COVID-19-Inhalte zu zensieren, einschließlich Humor und Satire”, sagte Zuckerberg und reflektierte das Vorgehen der Administration, das er heute für “falsch” hält. Er bedauerte, dass sich Meta damals nicht deutlicher gegen den Druck ausgesprochen habe: “Letztlich war es unsere Entscheidung, ob wir Inhalte entfernen oder nicht, und wir sind für unsere Entscheidungen verantwortlich.”

In einer separaten Mitteilung sprach Zuckerberg über Interaktionen mit dem FBI, das das Unternehmen vor den Wahlen 2020 vor einer möglichen russischen Desinformationskampagne gewarnt hatte, die auf die Familie Biden und ihre Verbindungen zu Burisma abzielte. Dies führte zur Unterdrückung einer Geschichte der New York Post über Korruptionsvorwürfe gegen die Familie von Joe Biden, die sich später nicht als russische Desinformation herausstellte. Auch Zuckerberg bedauerte die Entscheidung und wies darauf hin, dass die Richtlinien von Meta grundlegend geändert worden seien, um solche Aktionen in Zukunft zu vermeiden.

“Es wurde klar, dass die Berichterstattung keine russische Desinformation war, und im Nachhinein hätten wir die Geschichte nicht herunterspielen sollen”, räumte Zuckerberg ein und beteuerte, dass die Richtlinien geändert worden seien, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern: “Wir haben unsere Richtlinien und Prozesse geändert, um sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr passiert.”

Zuckerberg ging auch auf seine Beiträge im Rahmen der Chan Zuckerberg Initiative zur Unterstützung der Wahlinfrastruktur während der Pandemie ein, die darauf abzielt, lokale Wahlbehörden zu unterstützen. Er verteidigte diese Beiträge als unparteiisch, räumte aber ein, dass die Öffentlichkeit die Unparteilichkeit einer solchen Unterstützung anzweifle.

“Mein Ziel ist es, neutral zu sein und weder in die eine noch in die andere Richtung eine Rolle zu spielen”, sagte er und kündigte an, sich in künftigen Wahlzyklen von ähnlichen Beiträgen zurückzuziehen.