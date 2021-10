Marx von Klaus Schwab: Ein Zauberer mit den Mächten der Unterwelt

Von Joaquin Flores: Er hat eine Ausbildung im Bereich IR und IPE an der California State University Los Angeles; war zuvor als Geschäftsvertreter und Organisator für die Gewerkschaft SEIU tätig; hat international zu Themen der Geopolitik, des Krieges und der Diplomatie veröffentlicht; ist Direktor des in Belgrad ansässigen Zentrums für synkretistische Studien und Chefredakteur bei Fort Russ News.

Das Weltwirtschaftsforum kombiniert die Marx’schen Ideen des historischen Materialismus und des technologischen Determinismus mit den faschistisch-futuristischen Ideen der Technokratie und des bürokratischen Manager-Wissenschaftlertums und verfolgt damit einen Weg der „Inklusion“ für die Elite der Managerklasse.

„Kein Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“

Die Heilige Bibel (Lukas 16:13)

„Die moderne bürgerliche Gesellschaft mit ihren Produktions-, Tausch- und Eigentumsverhältnissen, eine Gesellschaft, die so gigantische Produktions- und Tauschmittel herbeigezaubert hat, gleicht dem Zauberer, der die Mächte der Unterwelt, die er durch seine Zaubersprüche heraufbeschworen hat, nicht mehr zu beherrschen vermag.“

Karl Marx, Das Kommunistische Manifest, Kapitel 1 – Bourgeois und Proletarier

Klaus Schwab hat seine Karriere ganz sicher auf der Maxime „Der Gipfel der Originalität ist die Fähigkeit, die Herkunft zu verbergen“ aufgebaut. In der Tat haben sich die Marxsche Soziologie und die poststrukturalistischen, postfaschistischen Ableitungen beim Weltwirtschaftsforum und den angesehenen akademischen Institutionen als grundlegende Methodik für die Umsetzung ihrer langfristigen Pläne etabliert. Im Allgemeinen geht es dabei um die Untersuchung des Verhältnisses zwischen der Entwicklung der Technologie und ihren Auswirkungen auf das Recht, die soziale Organisation, die Kultur und die Machtverhältnisse zwischen den sozioökonomischen Klassen.

Im letzten Kapitel haben wir uns mit den postfaschistischen Derivaten der kritischen Theorie und des Poststrukturalismus befasst, die den Marxschen Strukturalismus mit rekonstituierten Technologien aus dem Faschismus und von Heidegger kombinierten. In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem enormen Einfluss von Marx auf Schwab, der seine Quellen an mehreren Fronten verschleiert. Dies wird im folgenden Kapitel über den zwiespältigen Neofaschismus der aufkeimenden Technokratie noch einmal deutlich werden, wobei wir die kritische Theorie und den Poststrukturalismus beiseite lassen und stattdessen dieselbe Frage durch die Entwicklung der „Stakeholder“-Unternehmensführung und -verwaltung als teilweise Widerlegung von Milton Friedmans „Shareholder-Theorie“-Ethos, der so genannten Friedman-Doktrin, betrachten.

In Marx‘ Werk erkennen wir, dass das Zeitalter der industriellen Revolutionen im Gegensatz zu früheren Zeitaltern eine neue Art von Gesellschaftsordnung hervorbringt, die das Bewusstsein ihrer verschiedenen und zufälligen Akteure in überwältigender Weise subsumiert. Wie ein dämonisches Wesen aus der Unterwelt, das dem Mammon gleicht, ist sie von der Logik der Machenschaften des Kapitals beherrscht.

Sie legt den Rahmen für das Verständnis von KI und dafür, wie dieses System tatsächlich selbstbewusst werden könnte, oder zumindest von Beobachtungen her von einem bewussten Lebewesen nicht zu unterscheiden ist. Er zeigt, wie mit dem Aufkommen und der Einführung neuer Technologien die Logik dieses technisch-industriellen Systems weitaus komplexer ist als in früheren historischen Phasen, so dass seine Prozesse ein eigenes Bewusstsein imitieren oder sogar nachweisen.

Ein Hexenmeister mit den Mächten der Unterwelt

Von Marx erfahren wir, dass die herrschende Klasse der Moderne, die als Finanziers der ersten industriellen Revolution formell an die Macht kam, durch ihre Komplexität aus der Unterwelt heraufbeschworen hat, dass die Logik ihres Prozesses ein künstliches Bewusstsein darstellt, das sich der Kontrolle der Industriegesellschaft selbst entzieht.

So steht der Beginn der 4. industriellen Revolution am Abgrund von Spätmoderne und Postmoderne, mit den Geburtsmalen der alten Gesellschaft, an der großen Kluft vor einem neuen Paradigma, das jenseits der Kontrolle, des Verständnisses und der Klasseninteressen der herrschenden Klasse der Moderne angesiedelt ist.

Das Ziel von Klaus Schwab ist es, der Zauberer zu sein, der die Geister der Unterwelt kontrollieren, begreifen und in das nächste Paradigma leiten kann, während er die Verwüstungen und Widersprüche, die solche Unternehmungen in früheren historischen Epochen hervorgebracht haben, eingrenzt.

Klaus Schwab versucht, zwei Meistern zu dienen. Erstens dem Unterweltgeist Mammon, der durch die ritualisierte Kapitalakkumulation der Plutokratie heraufbeschworen wird, die ihrerseits von ihm Besitz ergreift. Zweitens Gott: durch bestimmte technologische und andere Entdeckungen, die der gesamten Menschheit zugute kommen, wie etwa der 3D-Druck. Aber Schwab mit seinem Zauberergewand kann nicht zwei Herren dienen.

Schwab in den Insignien der Fakultät, die teilweise auf die Magier und Alchemisten zurückgehen

In Klaus Schwabs Fibel „Die vierte industrielle Revolution“ aus dem Jahr 2016 werden wir gleich in Kapitel 1.1 (S. 6) mit einer direkten Paraphrase des Marx’schen historischen Materialismus konfrontiert, ohne dass eine Quellenangabe erfolgt:

„Revolutionen haben sich in der Geschichte immer dann ereignet, wenn neue Technologien und neue Arten der Weltwahrnehmung einen tiefgreifenden Wandel der Wirtschaftssysteme und Sozialstrukturen auslösten. Da die Geschichte als Referenzrahmen verwendet wird, kann es Jahre dauern, bis sich die Abruptheit dieser Veränderungen entfaltet […] der Übergang von der Nahrungssuche zum Ackerbau geschah vor etwa 10.000 Jahren und wurde durch die Domestizierung von Tieren ermöglicht […] Auf die Agrarrevolution folgte eine Reihe industrieller Revolutionen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen…“

Im weiteren Verlauf des Kapitels bringt Schwab seine größte Sorge zum Ausdruck: Es gibt ein Problem bei den gewählten Führungspersönlichkeiten, die nicht verstehen, was erforderlich ist, damit diese Revolution reibungslos und effektiv durchgeführt werden kann. Ein Teil seiner unmittelbaren Lösung ist die globale kulturelle Hegemonie und der Einsatz einer Klasse von politischen Kommissaren (eine Gruppe von Personen, die für die Vielfalt geschult sind), um diese durchzusetzen. Er glaubt, dass sie, wenn sie es richtig anstellen, den Klassenkampf abschwächen können, indem sie die entrechtete und vertriebene Arbeiterklasse entlang von „Gemeinschafts“-Linien (Rasse, Geschlecht/Orientierung) aufteilen, so dass die Bevölkerungen nicht entlang der Klassenlinien revoltieren werden:

„Zweitens fehlt der Welt eine konsistente, positive und gemeinsame Erzählung, die die Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution umreißt, eine Erzählung, die unerlässlich ist, wenn wir eine Vielzahl von Individuen und Gemeinschaften befähigen und eine Gegenreaktion der Bevölkerung gegen die sich vollziehenden grundlegenden Veränderungen vermeiden wollen.“

Aber warum sollte es eine Gegenreaktion der Bevölkerung geben, wenn solche Veränderungen allgemein positiv sind?

Weil solche Veränderungen nicht positiv sind. Es gibt eine übergreifende Unfähigkeit, das Problem der geplanten Obsoleszenz anzugehen, und nimmt auch die Position der Plutokratie als unverrückbare Gegebenheit an. Damit verbunden ist eine Verlangsamung der Innovation und der Zukunftstechnologien im Sinne der Moderne, weil die Investitionsrendite im Großen und Ganzen im umgekehrten Verhältnis zur Steigerung der Produktionstechnik sinken würde.

Geplante Obsoleszenz ist in unserem Paradigma seit langem mit der Innovation verknüpft, dass die Innovation von Merkmalen so groß war, dass die Verwendung von höherwertigen Konstruktionsgütern unnötig war. Dadurch wurden die Verbraucher gezwungen, neuere Modelle mit neuen Merkmalen und Funktionen zu kaufen, auch wenn die Kerntechnologie oder der Nutzen der Ware im Vergleich zu der entstandenen Verschwendung nicht wesentlich verbessert wurde. Dies ermöglichte eine Rendite für sehr geringfügige Innovationen von fragwürdigem Nutzen und stützte sich stattdessen auf Werbung und auffälligen Konsum als integralen Bestandteil des Vertriebsprozesses.

Während der Diskurs des Weltwirtschaftsforums auf ein zukünftiges Paradigma zusteuert, ist die Logik der industriellen Produktionsweise eine unveränderliche Größe. Und das, obwohl die geplante Obsoleszenz der 3. Industriellen Revolution mit der Gewinnung von Mehrwert aus menschlicher Arbeit, mit monopolistischer Preisgestaltung, mit Wucherkrediten und mit Beschäftigung als Form der sozialen Kontrolle verbunden war („Müßiggänger leisten Teufelsarbeit“), die im Zeitalter der totalen Automatisierung ausnahmslos überflüssig sind.

In Beiträgen wie Coronavirus Shutdown: The End of Globalization and Planned Obsolescence – Enter Multipolarity entwickeln wir eine Grundlage für das Verständnis, dass die wirklichen Ziele des Great Reset in Richtung weiterer Sklaverei gehen, obwohl die technologischen Möglichkeiten, die der 3D-Druck und das Internet der Dinge (IoT) bieten, organisch in Richtung Lokalismus und Dezentralisierung (weg von der Globalisierung) tendieren. Es ist offensichtlich, dass geplante Obsoleszenz sehr verschwenderisch ist und vielleicht für den größten Teil der umweltschädigenden Abfälle verantwortlich ist (unabhängig davon, ob wir die These der anthropogenen globalen Erwärmung akzeptieren oder nicht).

Welche Ursache für Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung oder nicht nachhaltige Umweltschäden wir uns auch immer vorstellen können, wir können das Ergebnis fast immer mit einem Teil des Produktions- und Vertriebszyklus von Gütern in Verbindung bringen, die aufgrund der geplanten Obsoleszenz unnötigerweise tausende Male am Tag wiederholt werden (von der Energieerzeugung bis zur Produktauslieferung).

Die Lösungen des IWF bestehen jedoch nicht darin, die Lebensdauer der Produkte gegen die geplante Obsoleszenz deutlich zu verlängern, sondern den menschlichen Konsum von nach wie vor schlecht hergestellten Gütern zu reduzieren, indem man sie in Form von Preisen oder Steuern verteuert und die Zahl der Menschen reduziert, da der Mensch im Rahmen der Moderne nur noch als Produzent und Konsument für den Profit einen Wert hat. Wenn Roboter produzieren, wird der Konsum zum „nutzlosen Essen von nutzlosen Essern“.

Als Menschen, die zu den Menschen gehören, die überflüssig werden sollen, müssen wir über die zutiefst völkermörderische und böse Prämisse dieser Gleichung nachdenken.

In dem Beitrag The Great Reset Morality: Euthanization of the Inessentials (Euthanisierung des Unwesentlichen) erklären wir, wie das erstarrte Denken des Paradigmas, das wir verlassen, dem neuen seinen Stempel aufdrückt. Die Unternehmenskultur der Friedman-Doktrin (Externalisierung der Kosten, Gewinnmaximierung) führt zum Völkermord, wenn die menschliche Arbeit selbst nicht mehr benötigt wird.

Denn es besteht ein Unterschied zwischen dem Einsatz von Sozialtechnologien (Marx’scher Art usw.) in einem revolutionären Prozess, der neue Technologien einbezieht, um die Möglichkeit eines Elitenwechsels auszuschalten, einerseits und dem umfassenderen Problem der „Lösungen, die aus dem Inneren des Paradigmas kommen“, andererseits. Es handelt sich um zwei verschiedene Probleme, und das WEF befasst sich nicht mit dem letzteren, weil es sich um das Paradigma der zweiten und dritten industriellen Revolution, des Personalabbaus, des Einsatzes von Krieg und Krankheit als Methoden der Bevölkerungskontrolle, der Zerstörung des freien Handels und der Marktfunktionen, der permanenten Sparmaßnahmen als Mittel, um eine seltsame Version des „Wirtschaftswachstums“ in einem Hauptbuch auszuweisen.

Was ist der Zweck des WEF?

Es gibt zwei reale Möglichkeiten für ein 4IR. Die eine, die vom WEF/IMF verfolgt wird, ist zentralisiert und im Interesse des Ancien Regime, der Großkonzerne, ist Teil einer Massenentvölkerungskampagne (eine Bevölkerung, die angesichts der Automatisierung nicht mehr benötigt wird) sowie ein Vorstoß zur Revolutionierung der Methoden der sozialen Kontrolle.

Die andere, von mittleren und größeren Unternehmen ausgehende Entwicklung ist dezentralisiert und schafft durch den 3D-Druck neue Produktions- und lokale Vertriebswege, die die Mitglieder der Plutokratie auf den Müllhaufen der Geschichte befördern.

Deshalb sehen wir den Vorstoß zur Zerstörung kleiner, mittlerer und größerer Unternehmen durch die Unterbrechung der Versorgungslinien an den Häfen und den eingeschränkten Zugang zu Kapital.

Bild: Mario Tama/AFP/Ritzau Scanpix

Und so besteht das nächste unmittelbare Ziel der Plutokratie darin, mittelständische Unternehmen zu eliminieren, bevor diese einen dezentralen 3D-Druck schaffen und ein 4IR einführen können, das dem Modell der Umwälzung der alten Machtstruktur folgt.

Durch die Kombination der Marx’schen Ideen des historischen Materialismus und des technologischen Determinismus mit den faschistisch-futuristischen Ideen der Technokratie und des bürokratischen Manager-Wissenschaftlertums verfolgt das Weltwirtschaftsforum einen Weg der „Inklusion“ für die Aktionäre (die Elite der Managerklasse). Dadurch wird ihre Funktion bei der Festlegung der Politik stärker, als es die derzeitigen finanzistischen Aktionäre (die Plutokratie) bisher verlangt haben, da der Produktions- und Verteilungskreislauf den größten Kontrollmechanismus für die Aktivitäten der normalen Menschen als Arbeiter und Verbraucher darstellt.

Diese Führungselite kann garantieren, dass die vererbte Praxis der aristokratischen Plutokratie nicht durch einen Wettbewerb zwischen dezentralisierten und zentralisierten Produktionsmethoden, eine wahrscheinliche Rotation der Eliten und unerwünschte politische Ergebnisse gestört wird.

Schlussfolgerung

Der in den Marxismus und Faschismus integrierte Poststrukturalismus und die kritische Theorie haben den Umfang der Entwürfe des WEF in hohem Maße beeinflusst, sowohl im Allgemeinen als auch in der Mikrotechnik der produzierten Pandemie und des daraus entstehenden Sozialkreditsystems, wie wir in „Deplorable Until Proven Compliant“ erläutert haben: Kafka, Sozialkredit und kritische Theorie“. Durch die Beschreibung als „vierte industrielle Revolution“ wird die Erwartung geweckt und verstärkt, dass, genau wie bei der ersten bis dritten, die gleichen dynastischen plutokratischen Familien an der Macht bleiben können.

In unserem Artikel „Das Dilemma der Globalisten: Wie man eine vierte industrielle Revolution ohne Machtverlust durchführt“ haben wir erklärt, dass historisch gesehen Revolutionen der produktiven und technologischen Kräfte zu großen sozialen Unruhen führten, da diese neuen produktiven Kräfte neue soziale Klassen schufen, die auf diesen Kräften basierten und ihr eigenes politisches Projekt hatten, um ihre neu gewonnene soziale Macht widerzuspiegeln.

Diese gerieten in Konflikt mit der alten Ordnung und führten im Allgemeinen zu dem, was Pareto als eine Rotation (Zirkulation) der Eliten beschreibt. Marx bezieht sich auch auf diese soziologischen Aspekte und behauptet, dass sich die Gesellschaft durch seine Wissenschaft zum ersten Mal der Wissenschaft der geschichtlichen Entwicklung als einer Reihe von Revolutionen der Produktivkräfte bewusst werden kann und dass diejenigen, die die Gesellschaft beherrschen, diese Prozesse auch wie ein Zauberer kontrollieren können, der die Mächte der Unterwelt wirklich gebändigt hat.

Was die Mitglieder der Elite sehr wohl verstehen, und was den gegenwärtigen Konflikt zwischen den Eliten erklärt, ist, dass dieselben Technologien, die zur Reduzierung der Bevölkerung und zur Versklavung der verbleibenden Menschheit eingesetzt werden, nicht auf einer wissenschaftlichen oder technologischen Notwendigkeit beruhen. Trotz der Verwendung einer techno-industriellen und rationalistischen Sprache, die aus den wissenschaftlichen Traditionen der Moderne stammt, sind die wahren Impulse und Ziele „böse“. Die Tatsache, dass Mammon als hochrangige Entität im Pantheon der bösen Götter nun zum ersten Mal in der bekannten Geschichte ausgeschaltet werden kann, bedeutet, dass wir es mit einem neuen System einer größeren Inkarnation des Bösen aus der Unterwelt zu tun haben, dem Widersacher und Ankläger selbst, der den Religionsgemeinschaften einen in der Offenbarung beschriebenen Prozess signalisiert.

Diese können und werden so lange eingesetzt werden, bis maximal nur noch ein Mensch auf dem Planeten lebt, wie in ‚Haben die Great Reset Technokraten das wirklich durchdacht? Das Böse: Zwischen Entvölkerung und Neuralink“ erklärt wird, denn der Appetit, der heraufbeschworen wird, kennt kein Ende. Der reibungslose Übergang der Plutokratie in eine Technokratie ist nur ein Teil der Voraussetzung dafür, dass diese Rechnung aufgeht wie angekündigt. Die neuen Technologien werden mit einem neuen ausgedrückten Übel umgesetzt, dessen Logik nicht beherrschbar sein wird und das eine „Zauberlehrling“-Katastrophe hervorruft.

Der Zauberlehrling“, aus Disneys „Fantasia“, 1940

Diese Tatsache muss von weiteren Schichten der Elite besser verstanden werden, dass auch ihr eigener Untergang in diesem Prozess ausbuchstabiert wird, obwohl sie die „Stakeholder“ von Schwabs 4IR „Stakeholder Capitalism“ genannt werden. In unserem nächsten Kapitel werden wir uns auf den „Faschismus von Klaus Schwab“ konzentrieren und untersuchen, wie die Betriebswirtschaftslehre und die Managementtheorie in Vorbereitung auf ihre erhoffte nächste Welle der gesellschaftlichen Metamorphose nach Milton Friedman das Wesen des Faschismus rekonstruiert haben.