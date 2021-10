Staatliche Impfpflicht: Polizist, der dem Gouverneur sagte, „Leck mich am Arsch“, hat einen schlafenden Riesen geweckt

Ein Berufspolizist, der zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er sich weigerte, den Impfvorschriften zuzustimmen, warnte am Mittwoch, dass „ein schlafender Riese“ geweckt worden sei. Wir berichteten hier.

Der Polizist Robert LaMay aus dem Bundesstaat Washington, der nach 22 Jahren seinen Dienst quittierte, indem er dem demokratischen Gouverneur Jay Inslee sagte, er könne mich am Arsch lecken“, sagte der Fox News-Moderatorin Laura Ingraham, er sei von der Unterstützung, die er erhalten habe, überwältigt gewesen.

„Ich hatte Kontakte aus Großbritannien. Ich schätze, ich stehe in einer russischen Zeitung. Ich meine, es ist wahnsinnig. Es geht durch den ganzen Staat und die ganze Welt“, sagte LaMay und fügte hinzu: „Es gab unbegrenzte Talkshows. Ich bin seit gestern um zwei Uhr in fast allen Talkshows. Und ich könnte noch viel mehr machen, wenn ich die Zeit dazu hätte, es ist einfach ein Chaos“.

Der altgediente Offizier drängte darauf, dass die von Biden vorgeschriebene Impfung für alle Regierungsangestellten „eine Kontrollmaßnahme“ sei, und erklärte: „Wir haben es mit religiösen Ausnahmen versucht, wir haben alles versucht, was wir rechtlich tun konnten. Sie haben sogar unseren leitenden Seelsorger gefeuert. Sein einziger Job ist es, zu beten und den Menschen zu helfen, und sie haben ihn gefeuert. Es ist also nicht nur eine Sache von mir. Es ist nicht nur eine Sache der Seelsorge, es ist eine ‚Wir‘-Sache.“

„Was ist mit all den Obdachlosen, die auf den Straßen herumlaufen und verrückte Dinge tun, weil sie gewalttätig sind? Ich sehe nicht, dass sie Masken tragen oder geimpft werden. Das ist lächerlich“, forderte LaMay weiter.

Der ehemalige Polizist betonte, dass es nicht nur die Polizei ist, die sich weigert, die medizinische Tyrannei mitzumachen, und dass „das Problem ist, dass sie den schlafenden Riesen geweckt haben“.

„Ich war heute auf einer Baustelle und habe mit Leuten gesprochen, mit Elektrikern, mit gewerkschaftlich organisierten Zimmerleuten, ich meine, alle sind stinksauer, und wenn man bedenkt, wie viele Leute sich an etwas beteiligt haben, das so klein ist wie das, was ich getan habe, dann hat das wohl einen Katalysator ausgelöst“, erklärte LaMay und fügte hinzu: „Ich meine, ich bekomme Leute von höherer Ebene, Leute vom Militär, die das weiterleiten, staatliche Senatoren, von denen ich höre.“

Zu den Zahlen der Polizisten, die ihren Dienst quittieren, sagte LaMay: „Ich kann Ihnen sagen, dass diese Zahlen extrem sind.“

LaMays Abschiedsvideo veranlasste viele andere Polizisten, dasselbe zu tun, darunter ein anderer Polizist aus Washington, der erklärte: „Aufgrund meiner persönlichen Entscheidung, einen moralischen Standpunkt für medizinische Freiheit und persönliche Entscheidungen einzunehmen, werde ich heute zum letzten Mal meinen Dienst ausüben und danach werd ich diesen quittieren.“

Cop signed off his final shift after 17 years of serving because he refused to get the vaccine pic.twitter.com/d9M7NBlzaq — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 19, 2021

Der ehemalige Polizeichef von Cincinnati und Detroit, James Craig, sagte am Mittwoch zu Tucker Carlson: „Das ist alles Absicht. Es ist kein Zufall“, und er erklärte weiter, dass die Demokraten gute Polizisten drängen, ihre Arbeit aufzugeben, was eine Fortsetzung der „völlig lächerlichen Defund the police“-Agenda ist.

„Das ist faktisch die Streichung von Mitteln für die Polizei. Das ist rücksichtslos und spricht nicht für die Menschen, die in gefährdeten Gemeinden leben“, forderte Craig.

„Und oh, lasst uns über Seattle sprechen“, fuhr er fort und fügte hinzu: „Der Sommer der Liebe – diese Bürgermeisterin“, in Anspielung auf die Demokratin Jenny Durkan. „Sie wollte der Polizei die Mittel entziehen – die bekommen ihren Wunsch erfüllt“, bemerkte Craig.

„Und sie haben kein Konzept, wie man die Gewalt in dieser Stadt reduzieren kann. Das ist rücksichtslos, das ist unverantwortlich. Und die Leute von der Linken, die mitschuldig sind, die nichts sagen. Sie sind genauso involviert. Ich werde einfach sagen, dass es falsch ist“, sagte Craig.

„Ich meine, was wirklich rassistisch ist, sind die Menschen, die in gefährdeten Gemeinden leben und von diesen schlechten Entscheidungen von rücksichtslosen Bürgermeistern betroffen sind, die müssen zurücktrete“, erklärte er weiter.